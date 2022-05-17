نائب لبناني منتخب(فراس السلوم) يرقص على إيقاع أغنية تمجد الأسد

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو للنائب عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم وهو يحتفل بفوزه بأغنية “حبيب الملايين” التي تمجّد رأس النظام السوري بشار الأسد في جبل محسن، وبدا النائب الجديد محمولاً على الأكتاف ويردد الأغنية كلمة بكلمة، وأشار ناشطون إلى أن السلوم فاز بأصوات الجماعة الإسلامية التي يفترض أنها على عداء مع نظام الأسد، وفي أول تعليق على نجاحه قال السلوم المقرب من رئيس ما يعرف بـ”الحزب العربي” رفعت عيد لقناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبناني إن خطه عروبي مقاوم، ويمثل نهج مقاومة دافعت عن لبنان والعدو الإسرائيلي ما زال يحتل أرضنا ومن حقنا أن نحافظ على مصدر قوتنا الأساس.

وأثار الفيديو ومظاهر الاحتفال على وقع أغنية تمجد الأسد حالة من الإستياء والغضب في أوساط منتخبي السلوم من أهالي طرابلس الذي ذاقوا المرارات منذ الاحتلال الأسدي للبنان وصولاً إلى اليوم وطالب البعض مسؤولي لائحة “الجماعة الاسلامية” الاستقالة والاعتذار من أهل طرابلس وشهداء مسجدي السلام والتقوى وشهداء مجزرة التبانة.

وقالت Samo إن عملية احتيال دنيئة نفذها المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم الذي وفور اعلان النتائج انقلب على المبادئ والسيادة ليبين معدنه الحقيقي وتابعت بعد ساعات قليلة من صدور النتائج توجه إلى جبل محسن ورقص على وقع اغنية (بشار يا حبيب الملايين)

عملية احتيال دنيئة نفذها المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم

الذي وفور اعلان النتائج انقلب على المبادئ

والسيادة ليبين معدنه الحقيقي

ساعات بعد صدور النتائج توجه إلى جبل محسن ورقص على وقع اغنية

(بشار يا حبيب الملايين) pic.twitter.com/OavpfjHHsM — Samo (@Samo84887562) May 17, 2022

وعلق Mohamad zeined بنبرة حادة : “دنب الكلب ما بيجلس قد ما تم تجميلو الغدر من سماتهم اسألو أهل التبانة والقبة والمنكوبين عنهم الخنجر المسموم بخاصرة المدينة واستدركت أن “النائب المنتخب عن طرابلس فراس_السلوم كلب من كلاب بشار المجرم”

دنب الكلب ما بيجلس قد ما تم تجميلو الغدر من سماتهم اسألو اهل التبانة والقبة والمنكوبين عنهم الخنجر المسموم بخاصرة المدينة النائب المنتخب عن طرابلس #فراس_السلوم كلب من كلاب بشار المجرم pic.twitter.com/hD4IGRhKnQ — Mohamad zeineddine 🇱🇧 (@Mohamadzeined11) May 17, 2022

ونشر عثمان osman على حسابه في (تويتر) مقطع الفيديو المستفز وعلق أن من أوصل فراس السلوم ليكون نائباً منتخباً في البرلمان اللبناني الجديد أصوات الجماعة الإسلامية في طرابلس أوصلته فتاوىٰ من أعلنوا النّفير العام.