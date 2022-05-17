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نائب لبناني منتخب(فراس السلوم) يرقص على إيقاع أغنية تمجد الأسد

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فراس سلوم watanserb.com
نائب لبناني منتخب(فراس السلوم) يرقص على إيقاع أغنية تمجد الأسد

 

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو للنائب عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم وهو يحتفل بفوزه بأغنية “حبيب الملايين” التي تمجّد رأس النظام السوري بشار الأسد في جبل محسن، وبدا النائب الجديد محمولاً على الأكتاف ويردد الأغنية كلمة بكلمة، وأشار ناشطون إلى أن السلوم فاز بأصوات الجماعة الإسلامية التي يفترض أنها على عداء مع نظام الأسد، وفي أول تعليق على نجاحه قال السلوم المقرب من رئيس ما يعرف بـ”الحزب العربي” رفعت عيد لقناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبناني إن خطه عروبي مقاوم، ويمثل نهج مقاومة دافعت عن لبنان والعدو الإسرائيلي ما زال يحتل أرضنا ومن حقنا أن نحافظ على مصدر قوتنا الأساس.
وأثار الفيديو ومظاهر الاحتفال على وقع أغنية تمجد الأسد حالة من الإستياء والغضب في أوساط منتخبي السلوم من أهالي طرابلس الذي ذاقوا المرارات منذ الاحتلال الأسدي للبنان وصولاً إلى اليوم وطالب البعض مسؤولي لائحة “الجماعة الاسلامية” الاستقالة والاعتذار من أهل طرابلس وشهداء مسجدي السلام والتقوى وشهداء مجزرة التبانة.

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وقالت Samo إن عملية احتيال دنيئة نفذها المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس فراس السلوم الذي وفور اعلان النتائج انقلب على المبادئ والسيادة ليبين معدنه الحقيقي وتابعت بعد ساعات قليلة من صدور النتائج توجه إلى جبل محسن ورقص على وقع اغنية (بشار يا حبيب الملايين)

وعلق Mohamad zeined بنبرة حادة : “دنب الكلب ما بيجلس قد ما تم تجميلو الغدر من سماتهم اسألو أهل التبانة والقبة والمنكوبين عنهم الخنجر المسموم بخاصرة المدينة واستدركت أن “النائب المنتخب عن طرابلس فراس_السلوم كلب من كلاب بشار المجرم”

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ونشر عثمان osman على حسابه في (تويتر) مقطع الفيديو المستفز وعلق أن من أوصل فراس السلوم ليكون نائباً منتخباً في البرلمان اللبناني الجديد أصوات الجماعة الإسلامية في طرابلس أوصلته فتاوىٰ من أعلنوا النّفير العام.

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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