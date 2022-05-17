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صورة عادل إمام من عيد ميلاده الـ82 تفاجئ جمهوره.. كيف أصبح شكله؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
صورة عادل إمام من عيد ميلاده الـ82 تفاجئ جمهوره.. كيف أصبح شكله؟ (شاهد) watanserb.com
عادل إمام

وطن– بعد غياب طويل، انتشرت صورة حديثة للفنان المصري عادل إمام، تدحض جميع الشائعات حول انتكاسته صحياً.

عادل إمام بصحة جيدة

وبدا الزعيم في الصورة وهو يضحك برفقة صديقه ومدير أعماله، بمناسبة عيد ميلاده الـ82.

ولم يظهر على الزعيم أي أعراض مرضية، سوى التجاعيد وعلامات الشيخوخة، الأمر الذي طمأن جمهوره الكبير.

كما ظهر في صورة نشرتها “المصري اليوم”، وهو يحتضن شقيقه عصام إمام.

وفي سياق متصل، هنأ المنتج عصام إمام شقيقه الفنان عادل إمام، بمناسبة ذكرى ميلاده قائلا: “كل سنة وانت طيب، وهو زي الفل وصحته جيدة ويعيش حياة طيبة وجيدة”.

كواليس عيد ميلاد الزعيم

وحذر عصام من الشائعات التي طالت الزعيم، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور”: “لا يجب أن نصدق الشائعات التي تخرج عن الفنان عادل إمام. ولو حاجة حصلت هنعلن عنها”.

وشدد عصام على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدهور الحالة الصحية لشقيقه الزعيم.

كما كشف عصام كواليس احتفال الفنان بعيد ميلاده، مردفاً: “تم الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام في حفل أسري صغير مع أبنائه وأحفاده”.

وأشار عصام إلى أن طقوس عيد ميلاد شقيقه، اختلفت تمامًا عن السنوات السابقة.

وأوضح أن الزعيم يفضل أن يقضي عيد ميلاده بين أسرته وأحفاده فقط دون أصدقاء أو معارف.

وزاد:  “لم نحضر لهذا اليوم سوى “تورتة” مع جلسة أسرية بسيطة، ونطفئ الشمع سويًا. الوضع تغير كثيرًا عكس زمان. كانت ناس داخلة وناس خرجة- لكن منعنا هذه الأمور تمامًا. خوفًا على صحة الزعيم من التجمعات بسبب كورونا”.

كما شدد عصام على أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي يومه في المنزل ولا يخرج سوى للضرورة. ويجلس معظم الوقت مع أحفاده ويلعب معهم ويهتم بالقراءة ويحضر لفيلمه الجديد.

“الواد وأبوه”

وتابع: “الزعيم شغال على في فيلم جديد تحت عنوان الواد وأبوه بمشاركة ابنه محمد إمام وهذا الفيلم أسري بشكل كبير”.

وأضاف: ” سيعود الزعيم إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عامًا. وسأتولى إنتاج الفيلم وسيخرجه رامي إمام”.

وهنأ عدد كبير من الفنانين، عادل إمام بعيد ميلاده، عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى رأسهم يسرا، أحمد مكي، غادة والي، كريم عبدالعزيز وغيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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