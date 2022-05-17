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رياضة

صدمة في برشلونة بعد عرض نجومه البارزين للبيع

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يفرك في عرض أبرز نجومه للبيع في الميركاتو الصيفي watanserb.com
برشلونة يفرك في عرض أبرز نجومه للبيع في الميركاتو الصيفي

وطن – يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بنادي برشلونة الإسباني، جعلته يفكر في عرض نجومه البارزين للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، للحد من أزمته المالية التي يعاني منها.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن إدارة برشلونة لا تكتفي فقط في بيع النجم الهولندي فرينكي دي يونج في الميركاتو الصيفي لأسباب مالية، بل إنها تفكر بشكل جديّ في الاستغناء عن خدمات الحارس الألماني أندري تير شتيغن.

برشلونة وبيع الحارس شتيغن

وأردفت الصحيفة، ” الحارس الألماني تير شتيغن من أعلى اللاعبين في صفوف الفريق الكتالوني، على صعيد القيمة السوقية. حيث يبلغ قيمة التعاقد معه 45 مليون يورو”.

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كما وأضافت، ” برشلونة تعاقد مع شتيغن بصفقة مالية منخفضة، وبالتالي فإن بيعه سينعش الخزينة المالية للنادي مع نهاية هذا الموسم”.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة البلوغرانا غير راضية على أداء الحارس الألماني. شتيغن في العديد من المباريات خلال الموسم الحالي، كما أن النادي فتح باب الرحيل أمامه في حال تلقيه العرض الجديد للتعاقد معه في سوق انتقالات اللاعبين القادم.

دي يونج واهتمام مانشستر يونايتد

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية والإنجليزية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، بالتعاقد مع لاعب وسط فريق برشلونة فرينكي دي يونج. في الميركاتو القادم، كبديل عن احتمالية رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا شبه المؤكد عن صفوف الفريق مع نهاية هذا الموسم.

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كما ويهتم اليونايتد أيضاً كخيار ثاني له في النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي رحل عن صفوف نادي بوفنتوس الإيطالي، بعد فشل إدارة السيدة العجوز في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

كما ويستعد فريق برشلونة ” البلوغرانا” للمواجهة الأخير القادمة. على ختام منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، أمام فياريال ” الغواصات الصفراء”، مطلع الأسبوع المقبل.

ويحافظ الفريق الكتالوني على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 73 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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