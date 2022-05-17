صدمة في برشلونة بعد عرض نجومه البارزين للبيع

وطن – يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بنادي برشلونة الإسباني، جعلته يفكر في عرض نجومه البارزين للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، للحد من أزمته المالية التي يعاني منها.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن إدارة برشلونة لا تكتفي فقط في بيع النجم الهولندي فرينكي دي يونج في الميركاتو الصيفي لأسباب مالية، بل إنها تفكر بشكل جديّ في الاستغناء عن خدمات الحارس الألماني أندري تير شتيغن.

برشلونة وبيع الحارس شتيغن

وأردفت الصحيفة، ” الحارس الألماني تير شتيغن من أعلى اللاعبين في صفوف الفريق الكتالوني، على صعيد القيمة السوقية. حيث يبلغ قيمة التعاقد معه 45 مليون يورو”.

حصري SPORT | النادي لا يستبعد بيع شتيغن في حال وصل عرض جيد 🔴 pic.twitter.com/4jYhiTAfAK — FCB World (@forcabarca_ar) May 16, 2022

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كما وأضافت، ” برشلونة تعاقد مع شتيغن بصفقة مالية منخفضة، وبالتالي فإن بيعه سينعش الخزينة المالية للنادي مع نهاية هذا الموسم”.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة البلوغرانا غير راضية على أداء الحارس الألماني. شتيغن في العديد من المباريات خلال الموسم الحالي، كما أن النادي فتح باب الرحيل أمامه في حال تلقيه العرض الجديد للتعاقد معه في سوق انتقالات اللاعبين القادم.

دي يونج واهتمام مانشستر يونايتد

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية والإنجليزية، عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، بالتعاقد مع لاعب وسط فريق برشلونة فرينكي دي يونج. في الميركاتو القادم، كبديل عن احتمالية رحيل النجم الفرنسي بول بوغبا شبه المؤكد عن صفوف الفريق مع نهاية هذا الموسم.

"سبورت": تير شتيغن، قضية مفتوحة. حالة مارك أندريه تير شتيغن مشابهة لحالة فرينكي دي يونغ، في حال وصول عرض جيد للألماني فلن يستبعد برشلونة بيع الحارس، النادي غير راضٍ عن أدائه هذا الموسم لأنه في العديد من المناسبات قد تلقى أهداف كان بإمكانه فعل المزيد فيها. pic.twitter.com/9HKUz9rxnu — C U L E S (@ArabCules) May 16, 2022

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كما ويهتم اليونايتد أيضاً كخيار ثاني له في النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي رحل عن صفوف نادي بوفنتوس الإيطالي، بعد فشل إدارة السيدة العجوز في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

🚨🚨ديفيد ماكدونيل – ميرور : • فرينكي دي يونج متردد في الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب عدم المشاركة في دوري الابطال. • تين هاغ مُعجب كبير بـ دي يونغ وقد طلب من يونايتد أن يفعل كل ما في وسعه للتوقيع معه. pic.twitter.com/WSplKiiT7p — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) May 13, 2022

كما ويستعد فريق برشلونة ” البلوغرانا” للمواجهة الأخير القادمة. على ختام منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، أمام فياريال ” الغواصات الصفراء”، مطلع الأسبوع المقبل.

ويحافظ الفريق الكتالوني على وصافة ترتيب الدوري الإسباني، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 73 نقطة.

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