تعاطي مادة محظورة يحرم فهد المولد من مونديال كأس العالم 2022

وطن – أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، الإثنين، العقوبة القاسية بحق نجم المنتخب السعودي فهد المولد، لمدة عام و6 أشهر بسبب تناوله مادة محظورة وفق لوائح وقوانين كرة القدم.

وأكدت اللجنة في بيان لها نشرته، الإثنين، بأن لاعب اتحاد جدة فهد المولد قد تنازل عن حقه في فتح العينة (B)، بعد جلسة الاستماع التي حضرها اللاعب الأسبوع المنصرم، من أجل منحه الحق الكامل في الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه.

إيقاف فهد المولد

وأردفت، ” قررت اللجنة إيقاف المولد عن المشاركة نهائياً في جميع المسابقات لمدة 18 شهراً، كما وتم إبلاغ الاتحادين الدولي (الفيفا) والسعودي لكرة القدم بهذا القرار”.

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مونديال كأس العالم 2022

وبهذه العقوبة القاسية بحق نجم المنتخب السعودي ” النسور” فهد المولد، سيحرم من المشاركة. مع المنتخب في مونديال كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر، على الرغم من المساهمة الكبيرة الذي قدمها بتأهل بلاده في التصفيات الآسيوية.

وفي سياق متصل، قال وكيل أعمال اللاعب جراح الظفيري، في تصريح صحفي له عبر برنامج “كورة روتانا” السعودي، ” لم نقم بفتح العينة الثانية، لأن هذا الأمر يخدم اللاعب. وعندما علمنا بموضوع الإيقاف في مارس الماضي، استغربنا وسألنا أنفسنا عما فعله اللاعب وما فعله اللاعب وما تناوله ليحدث هذا الأمر؟!”.

ارتفاع ضغط الدم

وبين الظفيري، بأن اللاعب دخل المشفى قبل مواجهة التعاون في دور الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشرفين، التي أقيمت في 21 من شهر فبراير الماضي، بسبب معاناته من مرض ارتفاع في ضغط الدم، وعلى إثرها تناول اللاعب المادة المحظورة.

كما وأضاف، ” مشكلة ضغط الدم الذي يعاني منها المولد، هي مشكلة عائلية. حيث يعاني منها الأب والأم وأخوته، وقد دخل العناية المركزة لمدة أسبوع كامل في عام 2014 بسبب ذلك”.

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واستكمل الظفيري، ” المولد في موقف صعب، ولا أتمنى لأي لاعب أن يكون في هذا الموقف، سنقوم بالاستئناف على هذا القرار، لأن الأمر لم يكن مقصوداً كي يتم إيقاف كل هذه المدة من العقوبة. كما أن هناك حالات متشابه وتم إيقافهم شهرين أو 4 شهور من قبل الجهات المعنية بنفس تناول المادة المحظورة”.

أول تعليق لوكيل أعمال #فهد_المولد على قرار إيقاف اللاعب رسمياً 18 شهراً في أزمة المنشطات#كورة_روتانا pic.twitter.com/s6LPZmrZIw — برنامج كورة (@korarotana) May 16, 2022

وختم حديثه، ” أنا متفائل من تخفيف العقوبة على فهد المولد، ولا علاقة كون اللاعب. تم إيقافه من قبل، ولذلك تم تغليظ العقوبة بحقه. كل مادة لها قوانينها”.

ولم يشارك المولد لاعب الاتحاد السعودي هذا الموسم، سوى في 22 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، سجل من خلالها 3 أهداف وصناعة 3 آخرين. على الرغم من الهجوم عليه من قبل جماهير النادي بسبب تراجع مستواه مع الفريق.

ويتصدر فريق اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي .برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب السابق الهلال في المركز الثاني من الترتيب برصيد 55 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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