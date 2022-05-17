الشيخة موزا والدة أمير قطر في أحدث ظهور.. وكلمة مؤثرة لفتت الأنظار (فيديو)

وطن – تفاعل ناشطون بتويتر مع أحدث ظهور للشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كلمة مؤثرة للشيخة موزا والدة أمير قطر

وألقت الشيخة موزا كلمة مؤثرة في فاعلية “ملتقى خريجي مؤسسة قطر“، التي أقيمت في الشقب بالمدينة التعليمية.

🎥♥️ | صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر : اللهمّ احفظ أبنائي ، وَ لُمَّ شَمْلي بهم ، وَ رُدَّهُم لي سالمين ، وسخّرني ويّاهم لخدمة هذا الوطن 🇶🇦@QF | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/EA1gUyYJLT — نديب قطر (@NadeebQa) May 16, 2022

وبختام كلمتها للطلاب قالت والدة أمير قطر: “في شيء أخير أبغي أقوله وسأقوله باللغة الإنجليزية حتى يفهمه كل أبنائي هنا.”

وتابعت باللغة الإنجليزية ما ترجمته: “عندما كان أبنائي يدرسون بالخارج كنت أقول لهم هذا الدعاء: اللهم احفظ أبنائي ولم شملي بهم وردهم لي سالمين وسخرني وإياهم لخدمة هذا الوطن.”

الشيخة موزا مازالت تردد هذا الدعاء

وشددت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، على أنها ما زالت تردد هذا الدعاء إلى يومنا هذا “من أجل 10 آلاف من أبنائي أن يحفظهم الله. وأن يعيدهم سالمين غانمين ليخدموا بلدهم.”

كما عبرت والدة الشيخ تميم في كلمتها عن فخرها بإنجازات خريجي المدينة التعليمية بقولها: “إن المدينة التعليمية صممت لتكون موطنا دائما للتميز والإبداعِ والابتكار.”

وتابعت كذلك أن المدينة التعليمة “أرضا خصبة للفرص المتاحة للجميع، على أساس الجدارة والاستحقاق.”

مؤسسة قطر

جدير بالذكر أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (Qatar Foundation) هي مؤسسة خاصة غير ربحية تأسّست عام 1995 بمبادرة من الشيخ حمد بن خليفة.

في حين تتلقى مؤسسة قطر دعما حكوميا بالإضافة للتمويل الذاتي.

والشيخة موزا بنت ناصر المسند، تتولى منصب رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، التي تقود جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الريادة في التربية والتعليم والعلوم والفنون وتنمية المجتمع في المنطقة وخارجها.

وهدف مؤسسة قطر كما تقول عن نفسها، هو دعم الدولة في رحلتها للانتقال من الاقتصاد القائم على الكربون للاقتصاد القائم على المعرفة عبر إطلاق قدرات الإنسان.

التعليم والبحوث والعلوم وتنمية المجتمع

هذا وتركز مؤسسة قطر ـ بحسب ما ذكرت على موقعها الإلكتروني ـ على التعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خلال إنشاء قطاع للتعليم يجذب ويستقطب الجامعات العالمية إلى دولة قطر.

وذلك لتمكين الشباب من اكتساب المهارات لاقتصاد مبني على المعرفة. وأيضا بناء قدرات الابتكار والتقنية الحديثة في قطر عن طريق تطوير الحلول والاستفادة منها تجاريا من خلال فروع العلوم الأساسية.

وتسعى قطر لأن تكون مركزا ناجحا من الناحية التجارية في مجالي البحوث والتطوير يجذب أفضل الخبرات وألمع العقول. وتهدف برامج التنمية الاجتماعية للمؤسسة إلى إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية.

كما لعبت مؤسسة قطر دوراً أساسياً في تحول قطر إلى مركز سياسي واقتصادي وثقافي في المنطقة.

كما قامت أيضا بإنشاء العديد من المشاريع التجارية المشتركة مع نخبة من الشركاء من مختلف أرجاء العالم في أكثر من مجال.

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