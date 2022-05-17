فيديو محزن لـ”فتى الزرقاء” بعد الحكم على والده بـ 20 عاما ووسم “أبو صالح مظلوم” يتصدر

وطن- تداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو يرصد ردة فعل عائلة “صالح” الشهير بلقب “فتى الزرقاء” بعد الحكم على والده 20 عاماً.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “صالح” ووالدته في حالة كبيرة من والحزن والأسى الشديدين فور تلقيهم نبأ إصدار محكمة الجنايات الكبرى، الاثنين، حكما يقضي بالحبس 20 عام لوالد “فتى الزرقاء”، بتهمة القتل العمد.

الحكم على والد #فتى_الزرقاء صالح ب ٢٠ سنة!!!

اكيد القانون فوق الجميع بس هل يعقل انه يقتص منه مرتين،

في عقاب اكبر من تطقطع ايدين ابنك و يصير عاجز

كنت بتمنى اشوف حكم فيه رحمة او عفو يشمله

الله يفرجها عنه #ابو_صالح_مظلوم pic.twitter.com/upunH8cjac — Mahmoud Hayek (@mahmoudhayek2) May 16, 2022

ومع تداول أنباء الحكم الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى على والد “فتى الزرقاء” دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان:” #ابوصالحمظلوم” ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

المتعاطفون مع والد فتى الزرقاء

وعلى الرغم من حالة التعاطف الكبيرة مع “صالح” ووالده، إلا ان المغردين انقسموا بين من اعتبر الحكم ظالما وبين من أكد على سيادة القانون.

وقالت المغردة أسوار أبو وندي تعليقا على الحكم:”يالله هالعيلة شو تمرمطت مشان كم واحد بلطجي و هامل وسرسري مش عارفين نلمهم من الشارع !! #ابوصالحمظلوم حسبي الله ونعم الوكيل”.

يالله هالعيلة شو تمرمطت مشان كم واحد بلطجي و هامل وسرسري مش عارفين نلمهم من الشارع !! #ابو_صالح_مظلوم

حسبي الله ونعم الوكيل — أسّوار أبو وَندي (@aswarabuwandi1) May 17, 2022

وعبرت المغرد فرح خليل عن استيائها من الحكم بالقول:” وين العدل وين القانون وين الرحمة لما القانون يقتص من والد فتى الزرقاء مرتين حسبي الله ونعم الوكيل ،، حتى القانون والعدل صار بدو واسطة”.

وين العدل وين القانون وين الرحمة لما القانون يقتص من والد فتى الزرقاء مرتين

حسبي الله ونعم الوكيل ،، حتى القانون والعدل صار بدو واسطة 🤦🏼‍♀️💔#كلنا_صالح #ابو_صالح_مظلوم 💔 — Marah Khalil (@MarahKhalil17) May 16, 2022

من جانبه، قال المغرد محمد متعجبا من الحكم:” مهو مش معقول هيك حكم،مش رح نختلف القانون فوق الجميع بس الله بالعقل عرفناه بالعين ما شفناه،هل هيك حكم يرضي ربنا؟!؟!؟!؟!”.

#ابو_صالح_مظلوم

مهو مش معقول هيك حكم،مش رح نختلف القانون فوق الجميع بس الله بالعقل عرفناه بالعين ما شفناه،هل هيك حكم يرضي ربنا؟!؟!؟!؟! — Mohammad (@Mohamma46841226) May 16, 2022

مغردون يؤكدون على سيادة القانون

وعلى الجانب الآخر، أعرب مغردون عن انتقادهم لمن يعارض الحكم، مؤكدين على سيادة حكم القانون، لافتين بأن ما تعرض له الفتى “صالح” لا يبرر تخفبف العقوبة على ولده.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم: “والد #فتىالزرقاء ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقانون بعد صدور قرار المحكمة خرج علينا بعض الامعات بهاشتاق #ابوصالح_مظلوم بحجة ماحصل لأبنه وكأن القانون لعبة طالما ان هناك جريمة ارتكبت ولايوجد اي سبب للبراءة فهو يستحق لانه مجرم وان عارضتم اذا فلنخرج جميع المجرمين من امثاله”.

والد #فتى_الزرقاء ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقانون بعد صدور قرار المحكمة خرج علينا بعض الامعات بهاشتاق #ابو_صالح_مظلوم بحجة ماحصل لأبنه وكأن القانون لعبة طالما ان هناك جريمة ارتكبت ولايوجد اي سبب للبراءة فهو يستحق لانه مجرم وان عارضتم اذا فلنخرج جميع المجرمين من امثاله — DR.Ibrahem (@ibrahem_abd_) May 17, 2022

وعلق المغرد حسام بالقول:” ابو صالح (فتى الزرقاء) مجرم واللي صار مع ابنه لا يعفيه من العقاب والقضاء الأردني عادل جدا ومع اني شايفه تساهل معه وما انحكم عليه بالإعدام”.

ابو صالح (فتى الزرقاء) مجرم واللي صار مع ابنه لا يعفيه من العقاب

والقضاء الأردني عادل جدا ومع اني شايفه تساهل معه وما انحكم عليه بالإعدام #ابو_صالح_مظلوم — الحسام 🇯🇴 عيد إستقلال الأردن 75 ❤ (@Husam_Jordanian) May 17, 2022

وقال المغرد حابس المشير: ” فن التكسب على المظلومية !! والد صالح متهم بجريمة قتل والقتيل هو خال المجرم الذي اعتدى على صالح لاحقاً، وقد تم الأخذ بالاعذار المخففة لولاها كان والد صالح سيواجه حكم الاعدام!!”.

فن التكسب على المظلومية !! والد صالح متهم بجريمة قتل والقتيل هو خال المجرم الذي اعتدى على صالح لاحقاً، وقد تم الأخذ بالاعذار المخففة لولاها كان والد صالح سيواجه حكم الاعدام!!#ابو_صالح_مجرم#فتى_الزرقاء — حابس المُشير (@almusherhabes) May 16, 2022

فتى الزرقاء يعلق على الحكم على والده

من جانبه، علق الفتى صالح حمدان “فتى الزرقاء” على الحكم قائلا: ” أبوي حرام يتحاسب مرتين،أبوي تحاسب آول مره قطعوا ادين أبنوا وقلعو عينوا واليوم تحاسب كمان حساب أصعب من الأول،نحكم عليه ٢٠ عام سجن ظلم.”

أبوي حرام يتحاسب مرتين،أبوي تحاسب آول مره قطعوا ادين أبنوا وقلعو عينوا واليوم تحاسب كمان حساب أصعب من الأول،نحكم عليه ٢٠ عام سجن ظلم.#فتى_الزرقا #ابوي_مظلوم pic.twitter.com/adgKqvOYcT — saleh hamdan فتى الزرقاء (@salehha45813730) May 16, 2022

قضية فتى الزرقاء الشهيرة

وأطلق لقب “فتى الزرقاء” على صالح حمدان، عقب اختطافه في أكتوبر/تشرين اول 2020 من قبل حفنة جناة بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز. فقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه انتقاماً من والده.

وأطلقت السلطات الأمنية الأردنية، بعد الحادثة حملة أمنية واسعة اعتقلت خلالها مئات المطلوبين الأمنيين والبلطجية وفارضي الأتاوات. في حين أطلق العديد من الناشطين الأردنيين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإعدام الجناة.

الحكم على الجناة

وفي مارس/آذار 2021 أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 متهمين في القضية.

كما أصدرت المحكمة على متهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وحبس متهم لمدة 15 سنة، ومتهم آخر 10 سنوات، وبراء البقية.