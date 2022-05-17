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فيديو محزن لـ”فتى الزرقاء” بعد الحكم على والده بـ 20 عاما ووسم “أبو صالح مظلوم” يتصدر

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الحكم على والد فتى الزرقاء watanserb.com
فيديو محزن لـ"فتى الزرقاء" بعد الحكم على والده بـ 20 عاما ووسم "أبو صالح مظلوم" يتصدر

وطن- تداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو يرصد ردة فعل عائلة “صالح” الشهير بلقب “فتى الزرقاء” بعد الحكم على والده 20 عاماً.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “صالح” ووالدته في حالة كبيرة من والحزن والأسى الشديدين فور تلقيهم نبأ إصدار محكمة الجنايات الكبرى، الاثنين، حكما يقضي بالحبس 20 عام لوالد “فتى الزرقاء”، بتهمة القتل العمد.

ومع تداول أنباء الحكم الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى على والد “فتى الزرقاء” دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان:” #ابوصالحمظلوم” ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

المتعاطفون مع والد فتى الزرقاء

وعلى الرغم من حالة التعاطف الكبيرة مع “صالح” ووالده، إلا ان المغردين انقسموا بين من اعتبر الحكم ظالما وبين من أكد على سيادة القانون.

وقالت المغردة أسوار أبو وندي تعليقا على الحكم:”يالله هالعيلة شو تمرمطت مشان كم واحد بلطجي و هامل وسرسري مش عارفين نلمهم من الشارع !! #ابوصالحمظلوم حسبي الله ونعم الوكيل”.

وعبرت المغرد فرح خليل عن استيائها من الحكم بالقول:” وين العدل وين القانون وين الرحمة لما القانون يقتص من والد فتى الزرقاء مرتين حسبي الله ونعم الوكيل ،، حتى القانون والعدل صار بدو واسطة”.

من جانبه، قال المغرد محمد متعجبا من الحكم:” مهو مش معقول هيك حكم،مش رح نختلف القانون فوق الجميع بس الله بالعقل عرفناه بالعين ما شفناه،هل هيك حكم يرضي ربنا؟!؟!؟!؟!”.

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مغردون يؤكدون على سيادة القانون

وعلى الجانب الآخر، أعرب مغردون عن انتقادهم لمن يعارض الحكم، مؤكدين على سيادة حكم القانون، لافتين بأن ما تعرض له الفتى “صالح” لا يبرر تخفبف العقوبة على ولده.

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم: “والد #فتىالزرقاء ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقانون بعد صدور قرار المحكمة خرج علينا بعض الامعات بهاشتاق #ابوصالح_مظلوم بحجة ماحصل لأبنه وكأن القانون لعبة طالما ان هناك جريمة ارتكبت ولايوجد اي سبب للبراءة فهو يستحق لانه مجرم وان عارضتم اذا فلنخرج جميع المجرمين من امثاله”.

وعلق المغرد حسام بالقول:” ابو صالح (فتى الزرقاء) مجرم واللي صار مع ابنه لا يعفيه من العقاب والقضاء الأردني عادل جدا ومع اني شايفه تساهل معه وما انحكم عليه بالإعدام”.

وقال المغرد حابس المشير: ” فن التكسب على المظلومية !! والد صالح متهم بجريمة قتل والقتيل هو خال المجرم الذي اعتدى على صالح لاحقاً، وقد تم الأخذ بالاعذار المخففة لولاها كان والد صالح سيواجه حكم الاعدام!!”.

فتى الزرقاء يعلق على الحكم على والده

من جانبه، علق الفتى صالح حمدان “فتى الزرقاء” على الحكم قائلا: ” أبوي حرام يتحاسب مرتين،أبوي تحاسب آول مره قطعوا ادين أبنوا وقلعو عينوا واليوم تحاسب كمان حساب أصعب من الأول،نحكم عليه ٢٠ عام سجن ظلم.”

قضية فتى الزرقاء الشهيرة

وأطلق لقب “فتى الزرقاء” على صالح حمدان، عقب اختطافه في أكتوبر/تشرين اول 2020 من قبل حفنة جناة بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز. فقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه انتقاماً من والده.

وأطلقت السلطات الأمنية الأردنية، بعد الحادثة حملة أمنية واسعة اعتقلت خلالها مئات المطلوبين الأمنيين والبلطجية وفارضي الأتاوات. في حين أطلق العديد من الناشطين الأردنيين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بإعدام الجناة.
الحكم على الجناة

وفي مارس/آذار 2021 أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 متهمين في القضية.

كما أصدرت المحكمة على متهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وحبس متهم لمدة 15 سنة، ومتهم آخر 10 سنوات، وبراء البقية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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