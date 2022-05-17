كيف أصبح إيلون ماسك أغنى شخص على وجه الأرض؟

وطن – يمكن القول إن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس هو أشهر ملياردير في العالم، فهو أكثر ثراء من مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، وفقا لما أورده موقع “nationalworld” البريطاني.

كما تصدرت حياته الخاصة عناوين الأخبار حول العالم، وأصبحت العلاقة التي كانت تجمعه في السابق بالممثلة الأمريكية آمبر هيرد جزءًا من قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق الممثل الأمريكي جوني ديب.

وفي الأيام الأخير، توصل ماسك إلى صفقة لشراء تويتر بمليارات الدولارات وهي خطوة يمكن أن تشهد من خلالها المنصة العديد من التغيرات، بما في ذلك عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحظور على المنصة.

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ومع ذلك، تسبب ماسك في فوضى من جديد وتصدر عناوين الأخبار من خلال اعلانه عن تعليق صفقة الشراء بصورة مؤقتة.

مرحلة الطفولة

يشار إلى أن ماسك ولد لعائلة ثرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 1971.

كانت والدته، ماي، اختصاصية تغذية وعارضة أزياء من كندا، بينما كان والده إيرول مهندسًا.

وأثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الأمريكي “ساترداي نايت لايف” في عام 2021، كشف ماسك أنه مصاب بمتلازمة أسبرجر وهي حالة حسب تشخيصه تتمثل في معاناة الأشخاص المصابين بها من التوحد.

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كما يٌقال إن ماسك كان شغوفا بعالم الحاسوب منذ الصغر حيث صمم لعبة فيديو عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.

دراسته

انتقل ماسك إلى كندا في سن 17 لتجنب أداء الخدمة العسكرية لنظام الفصل العنصري ثم ذهب إلى جامعة كوينز، أونتاريو، قبل أن ينتقل إلى جامعة بنسلفانيا في عام 1992 أين درس الفيزياء والأعمال.

بعد تخرجه، التحق لفترة وجيزة للحصول على درجة الدكتوراه في الفيزياء في جامعة ستانفورد، كاليفورنيا قبل إنشاء دليل الأعمال التجارية عبر الإنترنت Zip2 مع شقيقه الأصغر كيمبال في عام 1995.

في عام 1999، باع الثنائي الشركة مقابل 307 ملايين دولار، وتلقى ماسك نفسه 22 مليون دولار من الصفقة.

كيف أصبح ماسك ثريًا؟

على عكس معظم المليارديرات الآخرين، حقق ماسك الجزء الأكبر من ثروته من خلال إنشاء العديد من المشاريع الناجحة.

بعد بيع Zip2، ذهب إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات مع رجل الأعمال المثير للجدل Peter Thiel حيث أنشأ ما سيصبح في النهاية PayPal.

حصدت حصته في الشركة 180 مليون دولار عندما اشتراها موقع eBay في عام 2009.

في عام 2002، أسس ماسك شركة SpaceX بهدف استعمار المريخ باستخدام صواريخ ميسورة التكلفة، وفي العام التالي، استثمر 6 ملايين دولار في Tesla.

عانت الشركتان في البداية، ولكن بحلول عام 2008، حصلت سبيس إكس على صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار مع وكالة ناسا، ودخلت أول مركبة تسلا من طراز S، حيز الإنتاج الضخم في عام 2012.

نمت ثروة ماسك إلى مستويات فلكية بسبب سعر سهم Tesla، الذي تضاعف ثلاث مرات في القيمة إلى أكثر من 1 تريليون دولار على مدار الـ 18 شهرا الماضية.

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ويمتلك حالياً ماسك ما بين 17٪ و 21٪ من أسهم الشركة، قبل أن يشتري تويتر، وهي حصة تقدر قيمتها في المنطقة بـ 170 مليار دولار.

ومع ذلك، فقد باع منذ ذلك الحين 8.5 مليون دولار من حصته في Tesla لتمويل شرائه لمنصة تويتر.

في الوقت نفسه، فإن حصة ماسك البالغة 48٪ في شركة سبيس إكس التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار تشكل معظم ثروته.

و في السنوات الخمس الماضية، انطلق ماسك أيضا مع شركتين أخريين.

الأولى شركة Boring Company وهي شركة تحفر ثقوبا كبيرة في الأرض، بينما تهدف الثانية Neuralink للتكنولوجيا العصبية إلى تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري، وهو ابتكار يمكن أن يغير حياة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو إصابات خطيرة في العمود الفقري.

وفي أبريل 2022، اشترى حصة 9.1٪ في عملاق التواصل الاجتماعي تويتر قبل الإعلان عن عرض شراء.

إيلون ماسك المثير للجدل

لطالما كان يُنظر إلى ماسك على أنه شخصية غريبة الأطوار، لكن بعض أفعاله أثارت قدرا كبيرا من الجدل. على سبيل المثال، خلال مقابلة مع سلسلة مؤتمرات TED في أبريل 2022 قال ماسك إنه لا يمتلك منزلاً وينام في الغرف الاحتياطية بمنازل أصدقائه.

كما جادل ضد دفع المزيد من الضرائب، على الرغم من تحقيق أجراه موقع إخباري ProPublica خلص إلى أنه دفع سعرا منخفضا على ثروته سريعة النمو بين عامي 2014 و 2018.