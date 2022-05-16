لويس سواريز يودع جماهير أتلتيكو مدريد بالدموع (فيديو)

وطن – ودع النجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز صاحب 35 عاماً بالدموع، جماهير نادي أتلتيكو مدريد، الذي سيرحل عن صفوف البلانكوس مع نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع النادي الإسباني.

وقال سواريز في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، بعد وداع جماهير أتلتيكو مدريد داخل ملعب ” ميترو بوليتانو”، ” ممتن إلى الأبد للمشجعين واحد تلو والأخر، وكذلك لعائلتي التي ترافقني دائماً”.

رحيل سواريز عن أتلتيكو مدريد

وكان فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” قد غرد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” في رسالة إلى جماهيره، الإثنين، جاء فيها: ” بعد نهاية مباراة إشبيلية، سوف نودع الثنائي لويس سواريز وهيكتور هيريرا الجماهير .. لا تنهض من مقاعدك لأننا نعيش لحظات خاصة جداً”.

Al término de partido, el Wanda @Metropolitano rendirá homenaje a @LuisSuarez9 y @HHerreramex, que se despiden hoy de la familia atlética. Tras el final del duelo no os levantéis de vuestras butacas porque viviremos un momento muy especial ☺🏧#GraciasSuárez #GraciasHerrera pic.twitter.com/RPp1aP59Du — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

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وانضم سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد في صيف عام 2020، في صفقة مجانية قادماً من صفوف ناديه السابق برشلونة.

Agradecido eternamente a uno por uno de lo hinchas por el cariño, uno por uno de los trabajadores del @Atleti por el cariño del día a día y mi familia que me acompañó siempre! ❤️❤️❤️ #SIEMPREAGRADECIDO #GRACIASAFICION #GRACIASATODOS #GRACIASWANDAMETROPOLITANO pic.twitter.com/pyTONS7a47 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 16, 2022

وشارك الأوروغواياني سواريز بقميص ” البلانكوس” 81 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها 34 هدفاً، وصناعة 6 تمريرات حاسمة. كما وتوج خلال فترة تواجده مع أتلتيكو التتويج بلقب الدوري الإسباني 2020-2021.

مسيرته الكروية

وبدأ سواريز مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة نادي ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني عام 2003، ثم الانتقال بعدها إلى غرونيننغن الهولندي عام 2006، وبعدها إلى أياكس أمستردام الهولندي.

كما وانتقل بعدها إلى نادي ليفربول “الريدز” الإنجليزي عام 2014، ثم برشلونة الذي حقق العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد عام 2022.

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وخاض نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز 810 مباراة طوال مسيرته الكروية الاحترافية مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية، مسجلاً 494 مباراة وصناعة 347 تمريرة حاسمة.

تعادل أتلتيكو مدريد وإشبيلية

وفي سياق أخر، فقد تعادل فريق أتلتيكو مدريد وإشبيلية في منافسات الجولة ال37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز بهدف لكليهما.

وأحرز صاحب الأرض أتلتيكو الهدف الأول في الدقيقة ال30 عن طريق خوسيه خيمنيز، وأدرك إشبيلية هدف التعادل عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة ال85.

ويتواجد فريق البلانكوس في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وبرشلونة. برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

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