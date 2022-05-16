كم يحتاج ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب عنه منذ 11 عاماً؟!

وطن – يقترب فريق ميلان من حصد لقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، الغائب عن خزائنه منذ 11 عاماً، بعد تحقيق فوزه الأخير على أتالانتا بهدفين نظيفين دون مقابل، وتوسيع الفارق مع وصيفه الإنتر إلى نقطتين فقط.

وأحرز فريق ميلان “الروسونيري” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب رفائيل لياو، كما وعزز الفريق تقديمه في النتيجة بهدف ثاني بالدقيقة ال75 من توقيع اللاعب تيو هرنانديز.

مباراة ميلان وأتالانتا

وحقق فريق ميلان الفوز الخامس له في آخر خمس مباريات على أتالانتا في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، وال25 من أصل 37 جولة. فيما تعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 4 مباريات حتى الآن.

Spettacolo! In campo e fuori 👏👏❤️🔴⚫️🔴⚫️🔴⚫️ pic.twitter.com/ZzSrM04mw1 — Franco Baresi (@FBaresi) May 15, 2022

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كما وشهدت الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث تساوى ميلان مع أتالانتا على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 12 تسديدة.

بينما تفوق أتالانتا على ميلان في الاستحواذ بنسبة 55%، على عكس الأخير الذي وصلت إلى 45%.

ميلان ولقب الدوري الإيطالي

ويحتاج ميلان إلى ثلاثة نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب عنه منذ عام 2011، بعد نجاح فريقه الوصيف وحامل اللقب إنتر ميلان من تحقيق الفوز على كالياري بثلاثية ثمينة وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط.

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ويستعد الميلان لمواجهة أخيرة صعبة خارج ميدانه، أمام نظيره ساسولو في الجولة ال38 والأخيرة مع ختام دوري ” الكالتشيو” الإيطالي.

كما أن خسارة ميلان في المباراة لا تصب في صالحه وفقده النقاط الثلاثة الغالية، في حال فوز الوصيف إنتر على سامبدوريا، سيتوج باللقب في حينها. وفي حال تعادل الميلان وفوز وصيفه الإنتر قد يؤجل الحسم لمباراة أخرى فاصلة.

ويتصدر فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة لهذا الموسم، كما وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 81 نقطة.

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