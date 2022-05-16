طلاق أصالة إلى الواجهة من جديد بعد هذا التصرف الغريب من فائق حسن!

وطن– تجددت الأنباء مرة أخرى حول طلاق الفنانة السورية أصالة نصري، من الشاعر العراقي فائق حسن.

معايدة شام لأصالة

جاء ذلك بعد احتفال أصالة بعيد ميلادها الـ53، والذي بدأته ابنتها شام الذهبي برسالة وصورة مؤثرتان نشرتهما عبر حسابها على “انستجرام”.

وكتبت شام على الصورة التي جمعتها يوم زفافها مع والدتها: ” انتِ الحياة الي بعيش من خلالها. انت سبب كل شي بدنيتنا يا اعظم و احن واطيب و انقى ام و صديقة و بنت و اخت بهالدنيا”.

قد يهمك أيضاً:

وتابعت: “قوتك الي قوتنا، حنانك و محبتك الخارقة هي الي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة و خلتنا نواجه كل الظروف بمحبة و تسامح”.

سلطانة المحبة

وأردفت شام موجهة سؤالاً لوالدتها: “شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة و تخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد و تتسامح مع القسوة والظلم البشري الشرير؟ هي محبة و طهارة غير انسانية. لانك نادرة و طاهرة و عظيمة يا امي، يا اصالة”.

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)

وأضافت شام: ” انتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة الي واجهة كل التحديات من شلل جسدي، لقهر و خذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب و الاسرار. الدعاء الي بدعي كل يوم ان اجعل عمرك اطول من عمري و شوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا . بعشقك كلمة صغيرة كتييير… انا كلي حب و كلي ملكك.

كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة “.

فائق حسن في عيد ميلاد أصالة

وبقدر ما كانت رسالة شام مؤثرة، كان الجمهور متشوقاً لرؤية رسالة فائق حسن لزوجته، خاصة أنه أول عيد ميلاد لها وهي على ذمته.

لكن زوج أصالة لم يعايدها في هكذا مناسبة مميزة، ما جعل شائعة انفصالهما تنتشر من جديد، وسط أقوال حول وجود مشاكل بينهما.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الطرفين حتى الآن، سبق وأن نفت مصادر مقربة من أصالة وفائق ما أشيع الشهر الماضي حول انفصالهما، بعد عام على ارتباطهما .

حيث أكدت المصادر أنّهما كانا يتواجدان في حينها في إجازة بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية .

اقرأ أيضاً: