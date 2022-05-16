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“سادغورو” في سلطنة عمان قريباً .. والمفتي: “نحن أول دولة تصدت للملحدين”

باسل النجار
كتب باسل النجار
سادغورو watanserb.com
سادغورو

وطن – قال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن السلطنة كانت الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين.

وتأتي تلك التصريحات من مفتي السلطنة، استباقا للندوة التي ستنظم بعنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 مايو، بجامعة السلطان قابوس.

هذه الندوة ستتزامن، مع قدوم أشهر زعيم هندوسي “سادغورو” إلى مسقط وإقامته ندوة يوم 25 مايو، الساعة 7 مساء.

سادغورو والشيخ الدكتور محمد العيسى
سادغورو والشيخ الدكتور محمد العيسى

و”سادغورو” حاليا يقوم بجولة في دول الخليج وزار السعودية والبحرين، والأردن، وسيزور الإمارات ثم سلطنة عمان بدعوة من السفير الهندي في مسقط.

سادغورو والشيخ محمد العيسى
سادغورو والشيخ محمد العيسى

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وفي تغريدة تحت عنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، قال الشيخ أحمد الخليلي:”كانت بلادنا عمان والحمد لله. هي الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين قبل نصف قرن تقريبا فهزمتهم.”

كما أضاف أن ذلك “كان شرفا عظيما قلده الله قطرنا العزيز. كما شرفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة التي اكتسحت سواحل بلاد الشرق ما بين شرقي آسيا وإفريقيا وبلاد الخليج.”

ومن المفترض أن يلقي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، كلمة رئيسية حول موضوع الندوة.

وكذلك سيلقي مساعد المفتي الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، كلمة بالندوة بالإضافة إلى متحدثين من خارج سلطنة عمان وداخلها.

“الإلحاد وحقيقة التوحيد”

هذا وتصدر وسم باسم الندوة المرتقبة “الإلحاد وحقيقة التوحيد“، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان.

كما حذر الدكتور حمود النوفلي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس، من زيارة الزعيم الهندوسي “سادغورو” للسلطنة.

وكتب في تغريدة له:”مما يبعث على الأسى أن يتم استضافة أشهر زعيم هندوسي يقود حملة الترويج للهندوسية. ونشر الإلحاد ويغزو بها الدول العربية، وبتنظيم من السفارة الهندية.”

وتابع مستنكرا ومتسائلا:”والمصادفة العجيبة أن حضوره سوف يكون في ذات اليوم الذي نقيم فيه ندوة عن الإلحاد!. كيف للمسؤولين في مركز المعارض أن يستضيفوا هذا الشخص.”

كما لفت “النوفلي” إلى أنه سبق أن حذر الدعاة والمفكرين من هذا الرجل “وللأسف تم طرح إعلانات وترويج كبير له، وتم نشر رابط للتسجيل.”

واستطرد:”أناشد بمنعه من الحضور،وإذا ذلك صعب بسبب موافقات مسبقة، ارجو أن يتخذ الغيورين على الدين والوطن قرارا بعدم السماح للشباب العماني حضور الفعالية. والإعلانات لدي ولن انشرها.”

وكتب فيصل السعيدي عبر الوسم:”وسم ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد، فرصة لكل أحد للمشاركة في نشر قيم الحق والخير والمساهمة في ترسيخ روح الإيمان. والتوحيد الخالص وتعزيز معاني اليقين بالله تعالى وشرعه.”

كما تابع أنه “حقيق بالعمانيين أن يكونوا رادة لكل خير وقادة لكل إصلاح وأن يكونوا كالجبال الرواسي في رسوخ دينهم والاعتزاز بهويتهم.”

“سادغورو”

سادغورو الذي يصفه الكثيرون بأنه “حكيم عالمي” سيزور الإمارات في الفترة من 18 إلى 20 مايو، ضمن جولته بالشرق الأوسط في سياق الحملة العالمية “أنقذوا التربة” التي أطلقها.

وذلك ضمن رحلته منفردا على دراجة نارية من لندن إلى جنوبي الهند والتي يقطع خلالها في 100 يوم نحو 30 ألف كيلومتر في 27 دولة. وذلك بهدف تسليط الأضواء على سبل معالجة أزمة التربة وتوحيد الناس من أنحاء العالم للدفاع عن سلامتها ودعم القادة لإرساء سياسات وطنية تُعنى بإنقاذ التربة، بحسب مما ذكر بيان له.

كما وحذر هيثم طلعت الكاتب في الملف الإلحادي وصاحب كتاب “الهندوسية”، من أهداف “سادغورو” خلف هذه الجولات.

وقال في تغريدة له:”الملحد الهندوسي سادغورو يتنقل لنشر دعوى “حماية التربة Save Soil”وهو مشهور بتشكيكه في وجود الله والسخرية من الأديان.”

كما تابع موضحا:”فيجب أن يتفطن ولاة الأمور لحقيقته.. وحماية التربة عنده هي جزء من فلسفة الغايا الوثنية حيث يحل الإله في الأرض.”

ورغم أن “سادغورو” ـ الذي دعاه سفير الهند بمسقط للقدوم لزيارة السلطنة ـ لم يدخل سلطنة عمان بعد، إلا أن بعض النشطاء استنكروا كيف يسمح له بإلقاء محاضرة أو الدخول إلى البلاد لالقاء محاضرة تدعو إلى الالحاد من دون موافقة الجهات المعنية؟.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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