“سادغورو” في سلطنة عمان قريباً .. والمفتي: “نحن أول دولة تصدت للملحدين”

وطن – قال مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن السلطنة كانت الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين.

وتأتي تلك التصريحات من مفتي السلطنة، استباقا للندوة التي ستنظم بعنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 مايو، بجامعة السلطان قابوس.

كانت بلادنا عمان والحمد لله هي الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين قبل نصف قرن تقريبا فهزمتهم، فكان شرفا عظيما قلده الله قطرنا العزيز، كما شرفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة التي اكتسحت سواحل بلاد الشرق ما بين شرقي آسيا وافريقيا وبلاد الخليج#الإلحاد_وحقيقة_التوحيد — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 16, 2022

هذه الندوة ستتزامن، مع قدوم أشهر زعيم هندوسي “سادغورو” إلى مسقط وإقامته ندوة يوم 25 مايو، الساعة 7 مساء.

و”سادغورو” حاليا يقوم بجولة في دول الخليج وزار السعودية والبحرين، والأردن، وسيزور الإمارات ثم سلطنة عمان بدعوة من السفير الهندي في مسقط.

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وفي تغريدة تحت عنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، قال الشيخ أحمد الخليلي:”كانت بلادنا عمان والحمد لله. هي الدولة الأولى التي تصدت للشيوعيين الملحدين قبل نصف قرن تقريبا فهزمتهم.”

كما أضاف أن ذلك “كان شرفا عظيما قلده الله قطرنا العزيز. كما شرفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة التي اكتسحت سواحل بلاد الشرق ما بين شرقي آسيا وإفريقيا وبلاد الخليج.”

ومن المفترض أن يلقي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، كلمة رئيسية حول موضوع الندوة.

ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد الثلاثاء والأربعاء 23-24 شوال 1443 24-25 مايو 2022 جامعة السلطان قابوس. سماحة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي حفظه الله سيلقي كلمة رئيسية حول موضوع الندوة، وفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي بالإضافة إلى متحدثين من خارج سلطنة عمان وداخلها pic.twitter.com/ZDUvT2fbUi — سليمان اليعربي (@Sss76786633) May 16, 2022

وكذلك سيلقي مساعد المفتي الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، كلمة بالندوة بالإضافة إلى متحدثين من خارج سلطنة عمان وداخلها.

“الإلحاد وحقيقة التوحيد”

هذا وتصدر وسم باسم الندوة المرتقبة “الإلحاد وحقيقة التوحيد“، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان.

كما حذر الدكتور حمود النوفلي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ مشارك بجامعة السلطان قابوس، من زيارة الزعيم الهندوسي “سادغورو” للسلطنة.

وكتب في تغريدة له:”مما يبعث على الأسى أن يتم استضافة أشهر زعيم هندوسي يقود حملة الترويج للهندوسية. ونشر الإلحاد ويغزو بها الدول العربية، وبتنظيم من السفارة الهندية.”

مما يبعث على الأسى أن يتم استضافة أشهر زعيم هندوسي يقود حملة الترويج للهندوسية، ونشر الإلحاد ويغزو بها الدول العربية، وبتنظيم من السفارة الهندية، والمصادفة العجيبة أن حضوره سوف يكون في ذات اليوم الذي نقيم فيه ندوة عن الإلحاد!

كيف للمسؤولين في مركز المعارض أن يستضيفوا هذا الشخص. pic.twitter.com/eT2HnQ1N3D — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 16, 2022

وتابع مستنكرا ومتسائلا:”والمصادفة العجيبة أن حضوره سوف يكون في ذات اليوم الذي نقيم فيه ندوة عن الإلحاد!. كيف للمسؤولين في مركز المعارض أن يستضيفوا هذا الشخص.”

كما لفت “النوفلي” إلى أنه سبق أن حذر الدعاة والمفكرين من هذا الرجل “وللأسف تم طرح إعلانات وترويج كبير له، وتم نشر رابط للتسجيل.”

لقد سبق أن حذر الدعاة والمفكرين من هذا الرجل،

وللأسف تم طرح إعلانات وترويج كبير له، وتم نشر رابط للتسجيل.

أناشد بمنعه من الحضور،وإذا ذلك صعب بسبب موافقات مسبقة، ارجو أن يتخذ الغيورين على الدين والوطن قرارا بعدم السماح للشباب العماني حضور الفعالية.

والإعلانات لدي ولن انشرها. pic.twitter.com/4KwigVc0uf — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 16, 2022

واستطرد:”أناشد بمنعه من الحضور،وإذا ذلك صعب بسبب موافقات مسبقة، ارجو أن يتخذ الغيورين على الدين والوطن قرارا بعدم السماح للشباب العماني حضور الفعالية. والإعلانات لدي ولن انشرها.”

وكتب فيصل السعيدي عبر الوسم:”وسم ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد، فرصة لكل أحد للمشاركة في نشر قيم الحق والخير والمساهمة في ترسيخ روح الإيمان. والتوحيد الخالص وتعزيز معاني اليقين بالله تعالى وشرعه.”

وسم ندوة #الإلحاد_وحقيقة_التوحيد فرصة لكل أحد للمشاركة في نشر قيم الحق والخير والمساهمة في ترسيخ روح الإيمان والتوحيد الخالص وتعزيز معاني اليقين بالله تعالى وشرعه، وحقيق بالعمانيين أن يكونوا رادة لكل خير وقادة لكل إصلاح وأن يكونوا كالجبال الرواسي في رسوخ دينهم والاعتزاز بهويتهم. — فيصل بن علي السعيدي (@alsaidi904) May 16, 2022

كما تابع أنه “حقيق بالعمانيين أن يكونوا رادة لكل خير وقادة لكل إصلاح وأن يكونوا كالجبال الرواسي في رسوخ دينهم والاعتزاز بهويتهم.”

“سادغورو”

سادغورو الذي يصفه الكثيرون بأنه “حكيم عالمي” سيزور الإمارات في الفترة من 18 إلى 20 مايو، ضمن جولته بالشرق الأوسط في سياق الحملة العالمية “أنقذوا التربة” التي أطلقها.

أحد أكبر التحرّكات البيئية في عصرنا قادمٌ إلى الشرق الأوسط!

💐ندعوكم بحرارة إلى أحداث *أنقذوا التربة مع سادغورو*

بدءا من الأربعاء المقبل 4 أيار في عمان

تطلّعوا إلى أمسية مُمتعة من المرح والحكمة والوضوح – حول إنشاء كوكب واعٍ وإنقاذ التربة!@cpsavesoil @SadhguruJV #أنقذوا_التربة pic.twitter.com/tM3s1sbfQ5 — Bayan Alkelany (@BayanAlkelany) May 1, 2022

وذلك ضمن رحلته منفردا على دراجة نارية من لندن إلى جنوبي الهند والتي يقطع خلالها في 100 يوم نحو 30 ألف كيلومتر في 27 دولة. وذلك بهدف تسليط الأضواء على سبل معالجة أزمة التربة وتوحيد الناس من أنحاء العالم للدفاع عن سلامتها ودعم القادة لإرساء سياسات وطنية تُعنى بإنقاذ التربة، بحسب مما ذكر بيان له.

كما وحذر هيثم طلعت الكاتب في الملف الإلحادي وصاحب كتاب “الهندوسية”، من أهداف “سادغورو” خلف هذه الجولات.

الملحد الهندوسي سادغورو يتنقل لنشر دعوى "حماية التربة Save Soil"

وهو مشهور بتشكيكه في وجود الله والسخرية من الأديان

فيجب أن يتفطن ولاة الأمور لحقيقته

وحماية التربة عنده هي جزء من فلسفة الغايا الوثنية حيث يحل الإله في الأرض.

أدعوكم لقراءة كتابي "الهندوسية": https://t.co/5nUBur8BgM pic.twitter.com/0kM4hGLU57 — هيثم طلعت (@ibn_badys) May 5, 2022

وقال في تغريدة له:”الملحد الهندوسي سادغورو يتنقل لنشر دعوى “حماية التربة Save Soil”وهو مشهور بتشكيكه في وجود الله والسخرية من الأديان.”

كما تابع موضحا:”فيجب أن يتفطن ولاة الأمور لحقيقته.. وحماية التربة عنده هي جزء من فلسفة الغايا الوثنية حيث يحل الإله في الأرض.”

ورغم أن “سادغورو” ـ الذي دعاه سفير الهند بمسقط للقدوم لزيارة السلطنة ـ لم يدخل سلطنة عمان بعد، إلا أن بعض النشطاء استنكروا كيف يسمح له بإلقاء محاضرة أو الدخول إلى البلاد لالقاء محاضرة تدعو إلى الالحاد من دون موافقة الجهات المعنية؟.