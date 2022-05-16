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تمساح يسحب جثة مشوهة بعد انقضاضه على صياد وسحبه إلى النهر!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تمساح يسحب جثة مشوهة بعد انقضاضه على صياد وسحبه إلى النهر! watanserb.com
عجز الشهود عن المساعدة لأن الهجوم انتهى في غضون لحظات

وطن– نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو يحبس الأنفاس لتماسح وهو يحمل جثة صياد إندونيسي بين فكيه بعد أن انقض عليه. وذلك في نهر وونغولوكو الموجود بمقاطعة لادونجي، شرق كولاكا ريجنسي، جنوب شرق سولاويسي.

وأفاد شهود عيان بأن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا يُدعى واكالينج، كان يصطاد في النهر عندما انقض عليه التمساح وجره إلى الماء.

تمساح يهاجم صياد

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وكان الشهود عاجزين عن المساعدة لأن الهجوم انتهى في غضون لحظات. حيث تغلب التمساح على الرجل بسهولة ليظهر هذا المخلوق بعد مدة قصيرة على سطح الماء، والضحية بين فكيه.

وقال المتفرجون إن التمساح كان قد عض بالفعل أحد ذراعي واكالينج.

وفي هذا السياق، قال آري، جار الضحية: “كان هناك عدة أشخاص في المكان عندما هاجم التمساح الجد. لكن لم يجرؤ أحد على المساعدة أو الاقتراب من النهر”.

وقد اتصل أهل القرية بالسلطات في شرق كولاكا لإبلاغهم بهذا حادث المرعب.

تمساح يهاجم صياد

جثة في حالة تلف 

وفور وصولهم لمكان الحادث، انطلقت الوحدات الأمنية على متن قوارب مطاطية لتنفيذ مهمة بحث لانتشال جثة واكالينج. وأمام فشل محاولاتهم، تم العثور على جثته بعد أيام فقط، بعد ظهر يوم 12 مايو.

تمساح يهاجم صياد

وقال وحيودي وهو مسؤول العلاقات العامة بوكالة البحث والإنقاذ في كنداري: ”تم العثور على جثة واكالينج في حالة تلف. وقد تم العثور عليه على بعد حوالي كيلومترين من المكان الذي تعرض فيه للهجوم من قبل التمساح.”

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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