تمساح يسحب جثة مشوهة بعد انقضاضه على صياد وسحبه إلى النهر!

وطن– نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فيديو يحبس الأنفاس لتماسح وهو يحمل جثة صياد إندونيسي بين فكيه بعد أن انقض عليه. وذلك في نهر وونغولوكو الموجود بمقاطعة لادونجي، شرق كولاكا ريجنسي، جنوب شرق سولاويسي.

وأفاد شهود عيان بأن الجثة تعود لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا يُدعى واكالينج، كان يصطاد في النهر عندما انقض عليه التمساح وجره إلى الماء.

قد يهمك أيضاً:

عجزوا عن انقاذه: شهود في حالة صدمة

وكان الشهود عاجزين عن المساعدة لأن الهجوم انتهى في غضون لحظات. حيث تغلب التمساح على الرجل بسهولة ليظهر هذا المخلوق بعد مدة قصيرة على سطح الماء، والضحية بين فكيه.

وقال المتفرجون إن التمساح كان قد عض بالفعل أحد ذراعي واكالينج.

وفي هذا السياق، قال آري، جار الضحية: “كان هناك عدة أشخاص في المكان عندما هاجم التمساح الجد. لكن لم يجرؤ أحد على المساعدة أو الاقتراب من النهر”.

وقد اتصل أهل القرية بالسلطات في شرق كولاكا لإبلاغهم بهذا حادث المرعب.

جثة في حالة تلف

وفور وصولهم لمكان الحادث، انطلقت الوحدات الأمنية على متن قوارب مطاطية لتنفيذ مهمة بحث لانتشال جثة واكالينج. وأمام فشل محاولاتهم، تم العثور على جثته بعد أيام فقط، بعد ظهر يوم 12 مايو.

وقال وحيودي وهو مسؤول العلاقات العامة بوكالة البحث والإنقاذ في كنداري: ”تم العثور على جثة واكالينج في حالة تلف. وقد تم العثور عليه على بعد حوالي كيلومترين من المكان الذي تعرض فيه للهجوم من قبل التمساح.”

اقرأ أيضاً: