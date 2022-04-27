للسائحين في سلطنة عمان .. أشهر موقع سفر بالعالم يحذر من هذا الأمر

وطن – يقول أشهر موقع سفر بالعالم “ذا ترافيل thetravel”، إنه نظرًا لأن الكرة الأرضية مكان متنوع فمن الضروري الاعتراف بتقاليد وثقافات الآخرين واحترامها، مشددا على أهمية ارتداء الملابس المناسبة للتقاليد والثقافة العمانية عند السفر إلى سلطنة عمان.

وتابع الموقع في تقريره أنه “بالتاكيد عندما يصل الزوار لأول مرة إلى سلطنة عمان، قد يكون لديهم انطباع بأن الملابس العمانية تفصلهم عن السكان المحليين.”

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مضيفا:ومع ذلك فهي أصول ثقافية أكثر من أي شيء آخر في البلاد. وعلى الرغم من أن قواعد اللباس في بلد ما يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا عن غيرها. إلا أنه لا يزال يتعين على الزائرين احترامها. وقد تكون قواعد اللباس في عمان مربكة”، لذا إليك دليل شامل حول ما يجب أن ترتديه هناك.

سلطنة عمان دولة محافظة لذا ارتدي ملابس مناسبة

وأوضح تقرير “ذا ترافيل” بأن الدول الغربية لديها نهج متساهل للغاية في ارتداء الملابس. لكن سلطنة عمان من ناحية أخرى، لديها قواعد لباس متحفظة إلى حد ما.

وتابع:”في الواقع هم بلد مسلم وهناك قواعد أكثر صرامة في قواعد اللباس بخلاف أجزاء من العالم. لذلك يحتاج السائحون إلى النظر في ملابسهم بشكل عام قبل الذهاب إلى عمان.”

تغطية الجسد

ونصح الموقع الرجال بارتداء القمصان التي تغطي أكتافهم والسراويل الطويلة لأن السراويل القصيرة لا يسمح لها بدخول المساجد.

ولفت التقرير إلى لأن هذا لا ينبغي أن يكون مصدر قلق لأن الكثيرين لا يرتدون السراويل القصيرة في عمان.

وفي هذه الأثناء ايضا يُطلب من النساء ارتداء قميص بأكمام طويلة حتى المعصم وبنطلون طويل وتنورة تغطي الكاحل، وحجاب الرأس أو شال خفيف لإخفاء شعرهن.

ويتابع تقرير “ذا ترافيل” أنه نظرًا لأن عمان صارمة للغاية بشأن الأزياء العامة لسكانها المحليين وحتى السياح، فمن الأفضل للسائحين ارتداء ملابسهم وفقًا لذلك.

خاصة وأن السكان المحليين في عمان هم تقليديون للغاية ومكرسون ثقافيًا لتعاليمهم. لذا من الجيد تجنب ارتداء الجينز الممزق والملابس الكاشفة.

تجنب ارتداء السراويل القصيرة

وبحسب التقرير يجب على السكان المحليين وحتى الأجانب تجنب ارتداء السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام والملابس الاستفزازية الأخرى عند زيارة المراكز التجارية بالسلطنة.

ويرجع إلى التغيير الأخير في القانون الذي يتطلب من الجنسين ارتداء ملابس محتشمة عند الخروج في الأماكن العامة.

ويعاقب على مخالفات الآداب العامة بغرامة في قانون العقوبات العماني، وفقًا للمادة 294 من قانونهم. لذلك لا بد من تجنب أي مشكلة قانونية!.

هذا وتعتبر السراويل القصيرة والقمصان من الملابس المقبولة للشاطئ للرجال.

وفي الوقت نفسه، لا تزال ملابس السباحة المناسبة للسيدات تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على المكان الذي يسافرون إليه أو المنطقة التي سيذهبون إليها في عمان ، لذلك تحقق دائمًا مسبقًا.

وفيما يتعلق بالأحذية، يرتدي معظم الناس الصنادل، ما لم يذهبوا إلى الريف، وفي هذه الحالة سيرتدون أحذية رياضية متينة أو أحذية مشي خفيفة.

وستشاهد الكثير من السكان المحليين في المنطقة، وهم يرتدون الصنادل ولكن لا يزال بإمكان السائحين ارتداء الأحذية التي يرغبون فيها.

وينصح السياح بارتداء عباءة أو وشاح لحماية وجوههم من رياح الشمال الحارقة التي تهب في أشهر الربيع والصيف في مارس وأبريل ومايو.

وفي الوقت نفسه، يوصى السياح بإحضار معطف واق من المطر وسترة خفيفة إذا كانوا يسافرون في أشهر الشتاء في ديسمبر ويناير وفبراير.

العمانيون ودودون ومضيافون

وتابع تقرير “ذا ترافيل”:”على الرغم من أن العمانيين ودودون ومضيافون. إلا أنهم سيظلون يعبرون عن امتنانهم واحترامهم لأي شخص سيتبع تقاليدهم. هذا ليس هو الحال فقط عندما يتعلق الأمر بالملابس ، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام العماني والتصرف في المجتمع العماني.”

وأضاف:”لذلك من الضروري أن يلتزم السائحون بقواعد اللباس العماني لتجنب الإساءة إلى الشعب. من القواعد الشائعة لكل من الرجال والنساء تجنب ارتداء الملابس المكشوفة التي قد تجذب الانتباه غير المرغوب فيه من الآخرين أو تجعلهم يشعرون بالحرج عند التحدث إلى الزوار.”

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