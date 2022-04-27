الأربعاء, أبريل 27, 2022
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روسيا توجه تحذيرا مخيفا لبريطانيا وتهدد بضرب أهداف عسكرية فيها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
روسيا تضرب بريطانيا watanserb.com
روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية في المملكة المتحدة

وطن – هددت روسيا بضرب أهداف عسكرية في المملكة المتحدة بعد أن زودت بريطانيا أوكرانيا بالأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الضربات يمكن السماح بها ضد الدول الأعضاء في الناتو.

وأضافت: “هل نفهم بشكل صحيح أنه من أجل تعطيل الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية ، يمكن لروسيا أن تضرب أهدافًا عسكرية على أراضي دول الناتو تلك التي تزود نظام كييف بالسلاح؟”

وتابعت قائلة: “بعد كل شيء ، هذا يؤدي بشكل مباشر إلى الوفيات وإراقة الدماء على الأراضي الأوكرانية. وبقدر ما أفهم ، فإن بريطانيا هي واحدة من تلك البلدان.”

ووفقا لموقع “ذا صن“، يأتي ذلك بعد أن حذر وزير الخارجية الروسي من أن الحرب النووية العالمية أصبحت الآن خطرا “حقيقيا” لأن أسلحة بريطانيا وحلف شمال الأطلسي هي بالفعل أهداف “مشروعة” في أوكرانيا .

في رسالة تقشعر لها الأبدان ، قال سيرجي لافروف إن مخاطر الحرب العالمية الثالثة “كبيرة” الآن – قائلاً إن الغرب يخوض حربًا بالوكالة ضد موسكو من خلال دعمه لكييف.

واتهم لافروف قوات الناتو بـ “صب الزيت على النار” بـ “ضخ أسلحة إلى أوكرانيا”.

وقال في مقابلة مع وكالات الأنباء الروسية: “هذا هو موقفنا الرئيسي الذي نبني عليه كل شيء.
“المخاطر الآن كبيرة”.

وتابع: “لا أريد زيادة هذه المخاطر بشكل مصطنع. يرغب الكثيرون في ذلك. الخطر خطير وحقيقي ويجب ألا نقلل من شأنه”.

كما شدد على أن شحنات الأسلحة من بريطانيا ودول الناتو الأخرى “ستكون هدفا مشروعا” – مكررا ما قاله القادة الروس سابقا منذ الغزو نهاية فبراير.

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واتهم لافروف الغرب بمحاولة متعمدة “لإرهاق الجيش الروسي” واستنفاد قدرته على شن الحرب – وهو أمر قال الوزير بتفاؤل إنه “وهم”.

ودأبت الدول الغربية على إمداد أوكرانيا بالمساعدات والأسلحة والمعدات – ولم تصل إلى حد إرسال القوات أو فرض منطقة حظر طيران.

وتزود بريطانيا الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات وتخطط لإرسال مركبات مدرعة من طراز Stormer لمساعدتها على القتال ضد روسيا.

المدرعة البريطانية الحديثة Stormer

لكن يُخشى أن يؤدي فعل أي شيء آخر إلى اندلاع حرب مفتوحة مع موسكو – وهو أمر يمكن أن يتحول بسهولة إلى تبادل نووي.

ومع وجود هذا الخطر الذي يخيم على المنطقة ، فإن العالم يقف على حافة الهاوية – حيث وصلت التوترات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وأشعل لافروف الحرائق مرة أخرى حيث اتهم الغرب صراحة بشن صراع خفي ضد روسيا.

وقال: “الناتو ، في جوهره ، يخوض حربًا مع روسيا من خلال وكيل وهو يسلح ذلك الوكيل. الحرب تعني الحرب”.

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المصدرذا صن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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