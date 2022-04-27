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رياضة

المغربي سفيان بوفال مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة سفيان بوفال والغياب عن مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
إصابة سفيان بوفال والغياب عن مونديال كأس العالم 2022

وطن – أعلن نادي أنجيه عن تعرض النجم المغربي سفيان بوفال 28 عاماً، لإصابة قوية خلال مشاركته مع الفريق أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، والتي من المحتمل غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022.

إصابة سفيان بوفال

وقال نادي أنجيه في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” سفيان بوفال أصيب في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان، ويحتاج لإجراء عملية جراحية. ولذلك لن يكون متاحاً حتى نهاية الموسم”.

وأضاف النادي، ” اللاعب بوفال سيخضع لعملية جراحية، الأربعاء، دون تحديد المدة التي سيغيب اللاعب عن العودة مجدداً للفريق”.

مونديال كأس العالم 2022

كما وأكدت تقارير إعلامية وفق ما نشرته شبكة “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن نجم فريق أنجيه الفرنسي سفيان بوفال سيخضع للجراحة على مستوى ركبته اليسرى، وستبعده على الملاعب لفترة طويلة، مشيرة إلى إحتمالية غيابه عن منتخب أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022.

وغرد المغربي بوفال عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، قائلاً: ” للأسف سأبقى بعيداً عن الملاعب لفترة من الوقت، لكنني سأعود أقوى. كما فعلت دائماً”.

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ويعد سفيان بوفال من أبرز نجوم المنتخب المغربي ” أسود الأطلس”، على الرغم من عدم تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال. إلا أنه نجح في تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2022 بدولة الكاميرون.

وتلقى فريق أنجيه الخسارة أمام باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الممتاز، بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل الأسبوع الماضي.

كما وانضم بوفال إلى صفوف فريق أنجيه الفرنسي في عام 2020، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة أربع مواسم قادمة. بعد انتهاء فترة إعارته من قبل ناديه الأخير إلى صفوف سيلتا فيغو الإسباني.

ويحتل فريق أنجيه المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الفرنسي 35 نقطة، بعد خوضه 34 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 8 مبارات والتعادل في 11 مباراة وتلقيه الخسارة في 15 مباراة خلال منافسات هذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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