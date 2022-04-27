المغربي سفيان بوفال مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

وطن – أعلن نادي أنجيه عن تعرض النجم المغربي سفيان بوفال 28 عاماً، لإصابة قوية خلال مشاركته مع الفريق أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، والتي من المحتمل غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022.

إصابة سفيان بوفال

وقال نادي أنجيه في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” سفيان بوفال أصيب في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان، ويحتاج لإجراء عملية جراحية. ولذلك لن يكون متاحاً حتى نهاية الموسم”.

𝙁𝙤𝙧𝙘𝙚 𝙖̀ 𝙩𝙤𝙞 𝙎𝙤𝙨𝙤, 𝙤𝙣 𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙖̀. 🖤🤍 pic.twitter.com/ZbnAHadPmZ — Angers SCO (@AngersSCO) April 20, 2022

وأضاف النادي، ” اللاعب بوفال سيخضع لعملية جراحية، الأربعاء، دون تحديد المدة التي سيغيب اللاعب عن العودة مجدداً للفريق”.

مونديال كأس العالم 2022

كما وأكدت تقارير إعلامية وفق ما نشرته شبكة “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن نجم فريق أنجيه الفرنسي سفيان بوفال سيخضع للجراحة على مستوى ركبته اليسرى، وستبعده على الملاعب لفترة طويلة، مشيرة إلى إحتمالية غيابه عن منتخب أسود الأطلس المغربي في مونديال كأس العالم 2022.

🚨 تقارير إعلامية تؤكد أن الدولي المغربي 🇲🇦 سفيان بوفال لاعب أنجيه @AngersSCO سيخضع لجراحة على مستوى ركبته اليسرى ستبعده لفترة طويلة مشيرة إلى احتمال غيابه عن #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/2JksJN0HDK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 26, 2022

وغرد المغربي بوفال عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، قائلاً: ” للأسف سأبقى بعيداً عن الملاعب لفترة من الوقت، لكنني سأعود أقوى. كما فعلت دائماً”.

اقرأ أيضاً:

منتخب المغرب

ويعد سفيان بوفال من أبرز نجوم المنتخب المغربي ” أسود الأطلس”، على الرغم من عدم تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال. إلا أنه نجح في تسجيل 3 أهداف خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2022 بدولة الكاميرون.

وتلقى فريق أنجيه الخسارة أمام باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الممتاز، بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل الأسبوع الماضي.

سفيان بوفال على الانستا pic.twitter.com/X256IBTQZM — عمران عمور🇲🇦 (@3iiimr_n) April 26, 2022

كما وانضم بوفال إلى صفوف فريق أنجيه الفرنسي في عام 2020، قادماً من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة أربع مواسم قادمة. بعد انتهاء فترة إعارته من قبل ناديه الأخير إلى صفوف سيلتا فيغو الإسباني.

ويحتل فريق أنجيه المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الفرنسي 35 نقطة، بعد خوضه 34 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 8 مبارات والتعادل في 11 مباراة وتلقيه الخسارة في 15 مباراة خلال منافسات هذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: