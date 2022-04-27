الأربعاء, أبريل 27, 2022
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رياضة

الإسماعيلي يتلقى الخسارة أمام إنبي في منافسات الدوري المصري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الإسماعيلي وإنبي في منافسات الدوري المصري watanserb.com
مباراة الإسماعيلي وإنبي في منافسات الدوري المصري

وطن – أهدر فريق الإسماعيلي النقاط الثلاثة الغالية بعد تلقيه الخسارة أمام إنبي بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الإسماعيلية”.

ثنائية إنبي في شباك الإسماعيلي

وسجل فريق إنبي هدفيه المباراة داخل مرمى شباك الإسماعيلي، في الدقيقة ال68 عن طريق اللاعب جون أوكويي إيبوكا، وهدف عبدل رحمان عماد في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين فريق الإسماعيلي وإنبي طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات الدراويش إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%. كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس إنبي إلى 9 تسديدات، والاستحواذ بنسبة 30%.

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ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة قوية قادمة أمام طلائع الجيش، مطلع الأسبوع المقبل في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيلة الإسماعيلي

ولعب المدرب حمد إبراهيم المباراة المثيرة في منافسات الدوري المصري بتشكيلة أساسية أمام إنبي، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد فوزي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، عمرو الحلواني، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، وجاء في خط الوسط كلاً من: عمر الوحش، بن خمسية، محمد عادل السيد.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي.

تشكيلة إنبي

ودخل المدرب حلمي طولان في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الإسماعيلي، حيث كان في حراسة المرمى محمود جاد.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: إبراهيم يحيى، إبراهيم القاضي، محمد إسماعيل حامد، وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، علي فوزي، مؤمن راضي، مصطفى دويدار، أحمد صبحي العجوز، تادرس، أما في هجوم الفريق الثنائي، مصطفى شلبي، جون أوكويي إيبوكا.

وبهذا الفوز رفع فريق إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر. من ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السادس عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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