الإسماعيلي يتلقى الخسارة أمام إنبي في منافسات الدوري المصري (فيديو)

وطن – أهدر فريق الإسماعيلي النقاط الثلاثة الغالية بعد تلقيه الخسارة أمام إنبي بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد الإسماعيلية”.

ثنائية إنبي في شباك الإسماعيلي

وسجل فريق إنبي هدفيه المباراة داخل مرمى شباك الإسماعيلي، في الدقيقة ال68 عن طريق اللاعب جون أوكويي إيبوكا، وهدف عبدل رحمان عماد في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

أهداف مباراة الإسماعيلي 0-2 إنبي | الجولة 16 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/1vZvMgQ91g — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 27, 2022

وشهدت المباراة المنافسة القوية بين فريق الإسماعيلي وإنبي طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات الدراويش إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 70%. كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس إنبي إلى 9 تسديدات، والاستحواذ بنسبة 30%.

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ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة قوية قادمة أمام طلائع الجيش، مطلع الأسبوع المقبل في منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيلة الإسماعيلي

ولعب المدرب حمد إبراهيم المباراة المثيرة في منافسات الدوري المصري بتشكيلة أساسية أمام إنبي، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد فوزي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، عمرو الحلواني، محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، وجاء في خط الوسط كلاً من: عمر الوحش، بن خمسية، محمد عادل السيد.

الإسماعيلي يسقط في فخ الخسارة على ملعبه بالاسماعيلية امام انبي بهدفين نظيفين.. pic.twitter.com/8YvQMb0dRu — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) April 26, 2022

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أحمد مدبولي، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي.

تشكيلة إنبي

ودخل المدرب حلمي طولان في تشكيلة أساسية. أمام منافسه الإسماعيلي، حيث كان في حراسة المرمى محمود جاد.

اليكم تشكيل إنبى لمباراة الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدورى📋💪#إنبى_الإسماعيلى#نادى_إنبى pic.twitter.com/RHHFV5E7KL — Enppi Club (@Enppi_Club) April 26, 2022

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من: إبراهيم يحيى، إبراهيم القاضي، محمد إسماعيل حامد، وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، علي فوزي، مؤمن راضي، مصطفى دويدار، أحمد صبحي العجوز، تادرس، أما في هجوم الفريق الثنائي، مصطفى شلبي، جون أوكويي إيبوكا.

وبهذا الفوز رفع فريق إنبي رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر. من ترتيب الدوري المصري الممتاز، كما وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السادس عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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