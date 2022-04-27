الأربعاء, أبريل 27, 2022
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الأكاديمي عبدالعزيز الزهراني يدخل في غيبوبة تامة بعد إصابته بالسرطان داخل معتقلات “ابن سلمان”

جاء اعتقال الدكتور الزهراني ضمن حملة اعتقالات مسعورة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الأكاديمي عبدالعزيز الزهراني يدخل في غيبوبة تامة بعد إصابته بالسرطان داخل معتقلات
الأكاديمي عبدالعزيز الزهراني

وطن – كشفت منظمة “سند” الحقوقية، نقلا عن مصادر متعددة، بأن الأكاديمي السعودي الشهير عبدالعزيز الزهراني يرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات. في حالة غيبوبة تامة منذ آواخر شهر مارس/آذار الماضي.

وقالت المنظمة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “علمنا في سند من مصادر متعددة تحدثوا إلينا أن الدكتور عبدالعزيز الزهراني يرقد في المستشفى في العناية المركزة. وأنه في حالة غيبوبة منذ أواخر شهر مارس الماضي”.

سبب الإفراج عن عبدالعزيز الزهراني

وكانت منظمة “سند” قد كشفت أن السلطات قد أفرجت عن الدكتور “الزهراني” في مارس الماضي عقب تردي حالته الصحية داخل المعتقل عقب إصابته بالسرطان.

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وأكدت على أنها علمت “بتفاقم حالته الصحية داخل السجن. نتيجة الإهمال الطبي مما دفع النظام للإفراج عنه”.

كما جاء اعتقال الدكتور الزهراني ضمن حملة اعتقالات مسعورة. قام بها النظام السعودي عام 2017 طالت عدداً من المؤثرين والنشطاء والأكاديميين.

وتعرض الدكتور عبدالعزيز الزهراني الذي يعمل أستاذاً بكلية الآداب بجامعة الملك سعود. للإخفاء القسري منذ اعتقاله وانقطعت أخباره تماماً قبل أن تفرج الحكومة عنه مؤخراً من دون توجيه تهم.

مصير مجهول للمعتقلين السعوديين

بينما تواصل السلطات في السعودية التكتم على مصير المئات من معتقلي الرأي. فيما قالت منظمات حقوقية إن ظروف اعتقالهم مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.

كما تطالب المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري. للضغط على حكومة الرياض لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين. والإفراج عن المعتقل سعود الهاشمي وباقي معتقلي الرأي.

كما يشار إلى أنه منذ أن أصبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الزعيم الفعلي للسعودية في عام 2017، اعتقلت المملكة العشرات من النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون. ولم يظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى في مواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.

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المصدررصد وطن- تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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