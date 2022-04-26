ناشط مغربي يتعهد بجعل نفسه “بوعزيزي” ثاني بعد سجنه لانتقاده الملك محمد السادس (شاهد)

وطن – قضت محكمة مغربية، مساء الإثنين، بسجن الناشط والمعتقل السابق على خلفية “حراك الريف”، ربيع الأبلق، بالحبس لأربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة (الملك).

وجاءت إدانة المعتقل السابق على خلفية “حراك الريف” الذي شهدته منطقة الحسيمة (شمال المغرب) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، من قبل المحكمة الابتدائية بذات المدينة، بعد ملاحقته من قبل النيابة العامة بالتهمة التي حوكم بسببها، عقب نشره فيديوهات يوجه فيها انتقادات للملك محمد السادس.

جذور القضية

وتعود فصول ملاحقة الأبلق إلى 21 سبتمبر/أيلول الماضي، حينما نشر المعتقل السابق مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب”، يقدم فيه تعليقات سياسية على تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” للانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021.

كما نشر مقطع فيديو آخر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيسا للحكومة.

وفي مارس/ آذار الماضي، استُدعي الأبلق عدة مرات إلى مركز الشرطة في الحسيمة. حيث تم استجوابه بشأن التصريحات الواردة في المقطعين، في حين كان قد مثل لأول مرة أمام المحكمة في 11 إبريل/ نيسان الحالي.

وكان الأبلق قد حوكم بالسجن خمس سنوات في يونيو/حزيران 2017 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”انتحال صفة صحافي”، بسبب تعليقات نشرها على مواقع إلكترونية داعمة لاحتجاجات الحراك. تلقى بعدها عفوا ملكيا وأُفرج عنه عام 2020 بعدما شن عدة إضرابات عن الطعام في السجن.

ربيع الأبلق يتعهد بجعل نفسه “بوعزيزي” ثاني

وعقب صدور الحكم، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لربيع الأبلق، يعبر فيه عن غضبه من الحكم الصادر بحقه.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد هدد “الابلق” بحرق نفسه اعتراضا على الحكم. موضحا انه سيجعل من نفسه “بوعزيزي” ثاني في المغرب، في إشارة للمواطن التونسي محمد البوعزيزي الذي كان حرقه لنفسه شرارة انطلاق ثورة الياسمين التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي.

ربيع الابلق بعد الحكم عليه ب4 سنوات يقول إنه سيجعل من نفسه بوعزيزي ثاني.

أنا أعرف جيدا ما يشعر به ربيع الظلم يولد اليأس، حكى لي في حوار بعد خروجه من السجن أنه كان يضرب عن الطعام لأنه يريد أن يموت لا أن يحقق مطالب.

ربيع ليس مجرما هو شاب يعبر عن آرائه ويتحدث عن الظلم الذي تعرض له. pic.twitter.com/PSFFWVBWVz — هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) April 25, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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