الثلاثاء, أبريل 26, 2022
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حياتنا

فيديو فاضح لمواطنة لبنانية .. والأمن يحذّر الفتيات من تصوير أنفسهنّ!

اعترف المتهم بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو فاضح لبنانية watanserb.com
الأمن اللبناني ألقى القبض على مشتبه به بابتزاز مواطنة بفيديو فاضح

وطن – ألقى الأمن اللبناني القبض على شخص بتهمة نشر فيديو فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنة لبنانية تقيم في إحدى الدول الأوروبية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان اطّلعت عليه “وطن”: “بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية، حول شكوى مواطنة تقيم في إحدى الدول الأوروبية بجرم تشهير وابتزاز، ومن خلال المتابعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم التوصّل الى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه”.

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وأضافت: “بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهديد وابتزاز المدعية بنشر فيديو غير لائق لها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته. وفق البيان

وطلبت المديرية من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (فيسبوك)

(المصدر: وطن – رصد فيسبوك)

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رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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