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دانييلا رحمة بهوت شورت ساتان في شوارع أستراليا (شاهد)

انتهت دانييلا من تصوير مسلسل للموت 2

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دانييلا رحمة بهوت شورت ساتان في شوارع أستراليا (شاهد) watanserb.com
دانييلا رحمة

وطن– قررت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، أخذ استراحة محارب بعد انتهاء تصوير مسلسلها للموت2، وقضاء إجازتها مع أسرتها في أستراليا.

واجبات العمة والخالة

وشاركت دانييلا رحمة بعض الصور لرحلتها في أستراليا، عبر حسابها على “انستجرام”.

دانييلا رحمة دانييلا رحمة

ولفتت الفنانة الأنظار بملابسها الجريئة، حيث ارتدت شورت زهري بارد من الساتان، مع تيشرت أبيض فضفاض، فوقه فيست زهري أيضاً.

وحافظت دانييلا على “لوك” ريم التي تجسد شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل “للموت”.

واستكملت رحمة إطلالتها بحذاء رياضي أبيض، وعقبت على الصور: ” واجبات الخالة والعمة، بنات وأبناء إخوتي وأخواتي كل شيء بالنسبة لي. أحبكم يا أطفالي الصغار المجانين”.

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مشاهد خادشة

وكانت دانييلا قد أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات لاذعة بسبب أحد مشاهدها في “للموت 2″، والتي اعتبرها الجمهور خادشة وخارجة عن الآدب.

وكان المشهد يجمع دانييلا بالممثل السوري أحمد الأحمد، حيث يظهر الثنائي في مشهد حميمي داخل غرفة النوم ويتبادلان القبلات بطريقة حميمية.

دانييلا رحمة دانييلا رحمة

واستنكر الجمهور عرض تلك المشاهد في شهر رمضان المبارك.

للموت 2

وتدور أحداث مسلسل “للموت 2″، حول هادي الذي يجسده الأحمد، ويسعى للانتقام من ريم، على ما فعلته له.

وينتهي الموسم الأول بدخول ريم، للمصعد وتتفاجأ بهادي، يدخل معها نفس المصعد، ثم يبدأ الموسم الثاني، بالعديد من المفاجآت حيث ينتقلوا إلى حي شعبي وتتوالى الأحداث بينهم.

وشارك في بطولة المسلسل كلًا من ماغي بو غصن، باسم مغنية، وسام صباغ، تالينا بو رجيلي، ليليان تمري، أحمد الزين، رندة قعدي، ختام اللحام، بديع أبو شقرا، ريان حركة.

وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

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المصدررصد وطن- انستجرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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