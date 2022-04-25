الإثنين, أبريل 25, 2022
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رياضة

نهضة بركان وأهلي طرابلس يتأهلان وبيراميدز والمصري يودعان كأس الكونفدرالية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نهضة بركان وأهلي طرابلس يتأهلان والمصري وبيراميدز يودعان كأس الكونفدرالية watanserb.com
الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وطن – ودع فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي منافسات كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة في مباراة إياب دور الربع النهائي أمام مازيمبي ونهضة بركان المغربي المتأهلين إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية.

ثنائية مازيمبي في شباك بيراميدز

وتغلب فريق مازيمبي الكونغو الديمقراطي على بيراميدز بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة العودة من دور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفدرالية. ليتأهل بهذا الفوز إلى المربع الذهبي.

وسجل هدفي فريق مازيمبي في شباك مرمى منافسه بيراميدز، في الدقيقة ال33 عن طريق كريستيان كوفي، وهدف في الدقيقة ال44 من توقيع اللاعب كيتامبالا جافتي بولا.

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ونجح فريق نهضة بركان في حجز بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في إياب دور الربع النهائي.

وسجل نهضة بركان هدف التأهل في الدقيقة ال7 من توقيع يوسف الفحلي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، على الرغم من انتهاء مجموع المباراتين بالتعادل 2-2.

كما وشهدت المباراة بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق المصري البورسعيدي فريد شوقي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وكان فريق المصري قد حقق الفوز على نهضة بركان في مباراة الذهاب الماضية. من دور الربع النهائي لكأس الكونفدرالية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وتأهل فريق نهضة بركان ومازيمبي الكونغو الديمقراطي، وأهلي طرابلس الليبي. وأورلاندو بيراتس الجنوبي الأفريقي إلى دور نصف نهائي البطولة القارية.

وسيواجه فريق نهضة بركان أمام مازيمبي في الدور القادم، كما وسيلتقي أهلي طرابلس. أمام أورلاندو بيراتس في مواجهات قوية وصعبة بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية. في ال8 من شهر مايو/ أيار المقبل، على أن تكون مباريات الإياب في ال15 من شهر نفسه.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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