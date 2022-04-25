نهضة بركان وأهلي طرابلس يتأهلان وبيراميدز والمصري يودعان كأس الكونفدرالية (فيديو)

وطن – ودع فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي منافسات كأس الكونفدرالية، بعد الخسارة في مباراة إياب دور الربع النهائي أمام مازيمبي ونهضة بركان المغربي المتأهلين إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية.

ثنائية مازيمبي في شباك بيراميدز

وتغلب فريق مازيمبي الكونغو الديمقراطي على بيراميدز بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة العودة من دور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفدرالية. ليتأهل بهذا الفوز إلى المربع الذهبي.

📹 ملخص المباراة: عقب لقاء مثير، مازيمبي يفوز على بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية. #TotalEnergiesCAFCC | #TPMPFC | @Football2Gether pic.twitter.com/vEB6qzFXoo — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 24, 2022

وسجل هدفي فريق مازيمبي في شباك مرمى منافسه بيراميدز، في الدقيقة ال33 عن طريق كريستيان كوفي، وهدف في الدقيقة ال44 من توقيع اللاعب كيتامبالا جافتي بولا.

اقرأ أيضاً:

نهضة بركان وإقصاء المصري البورسعيدي

ونجح فريق نهضة بركان في حجز بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل في إياب دور الربع النهائي.

وسجل نهضة بركان هدف التأهل في الدقيقة ال7 من توقيع يوسف الفحلي من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، على الرغم من انتهاء مجموع المباراتين بالتعادل 2-2.

📹 ملخص المباراة: عقب لقاء ملئ بالمتعة، نهضة بركان يُقصى المصري من كأس الكونفدرالية ويصعد لنصف نهائي البطولة. 🔥#TotalEnergiesCAFCC | #RSBMSC | @Football2Gether pic.twitter.com/hyF3tCN5Nu — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 25, 2022

كما وشهدت المباراة بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق المصري البورسعيدي فريد شوقي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة السادسة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وكان فريق المصري قد حقق الفوز على نهضة بركان في مباراة الذهاب الماضية. من دور الربع النهائي لكأس الكونفدرالية، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية

وتأهل فريق نهضة بركان ومازيمبي الكونغو الديمقراطي، وأهلي طرابلس الليبي. وأورلاندو بيراتس الجنوبي الأفريقي إلى دور نصف نهائي البطولة القارية.

كأس واحدة، رغبة مشتركة، خطوات قليلة نحو النهائي! 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/WheiK4YaAw — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 25, 2022

وسيواجه فريق نهضة بركان أمام مازيمبي في الدور القادم، كما وسيلتقي أهلي طرابلس. أمام أورلاندو بيراتس في مواجهات قوية وصعبة بين الفرق المتأهلة لهذا الدور.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية. في ال8 من شهر مايو/ أيار المقبل، على أن تكون مباريات الإياب في ال15 من شهر نفسه.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: