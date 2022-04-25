الإثنين, أبريل 25, 2022
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رياضة

كم يحتاج ريال مدريد من أجل التتويج بالدوري الإسباني بعد تعثر الوصيف برشلونة؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني للمرة ال35 watanserb.com
ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني للمرة ال35

وطن – يبدو أن لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم سيكون من نصيب ريال مدريد، بعد سقوط مطارده وغريمه التقليدي برشلونة في مباراة الأخيرة على ميدانه للمرة الثالثة على التوالي أمام رايو فاليكانو في الجولة ال21 المؤجلة.

ريال مدريد وحصد لقب الدوري الإسباني

ويقترب خطوة كبيرة فريق ريال مدريد “الملكي”، نحو التتويج للمرة ال35 بلقب الدوري الإسباني الممتاز، بعد المستوى الملفت لعشاقه ومحبيه تحت قيادة العقلية الإيطالية ماركو أنشيلوتي منذ بداية الموسم وإلى الآن.

فقد خاض الميرنيغي 33 مباراة في منافسات دوري “الليغا” الإسبانية، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 6 مباريات. كم وتلقى الخسارة في 3 مباريات فقط حتى يومنا هذا.

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وبعد تعثر الوصيف برشلونة في المباراة المؤجلة من الدور ال21، أمام رايو فاليكانو الذي قدم الأداء والمستوى الجيد في المباراة، يتبقى نقطة واحدة للمتصدر الملكي في المباريات الخمسة المتبقية من أجل الوصول إلى 79 نقطة.

كما وبهذه النقطة التي إن حققها ريال مدريد في المباريات المتبقية له، في منافسات الدوري الممتاز، سيكون من الصعب على برشلونة ومنافسيه الآخرين من ملاحقة الريال على الصدارة.

هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو

وتلقى البرسا الخسارة الثالثة له على التوالي على ميدانه والسادسة في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام نظيره الضيف رايو فاليكانو بهدف نظيف دون مقابل.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق رايو فاليكانو، اللاعب ألفارو غارسيا ريفيرا في الدقيقة ال7. سددها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك الحارس الألماني تير شتيغن.

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وفي آخر 5 مباريات خاضها برشلونة في منافسات الدوري الممتاز، فقد حقق الفوز في 3 مباريات كما وخسر في مباراتين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

كما ويتربع فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 78 نقطة، بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادية عشر من جدول الترتيب للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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