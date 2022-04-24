محمد بن سلمان يراهن على عودة ترامب .. الغارديان تكشف التفاصيل

وطن – قالت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا زال يراهن على عودة دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحد الأمريكية.

ويشير رفض السعودية مساعدة الولايات المتحدة في معاقبة روسيا واستثمار ملياري دولار في صندوق كوشنر، يشير إلى استياء ولي العهد محمد بن سلمان من خليفة ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.وفق الغارديان

عودة دونالد ترامب إلى السلطة

وأضافت الصحيفة، أنه السعودية يبدو تعتمد على عودة دونالد ترامب إلى السلطة من خلال رفض مساعدة الولايات المتحدة في معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا. وعن طريق وضع ملياري دولار في صندوق استثمار جديد غير مجرب يديره صهر ترامب جاريد كوشنر.

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في سعيها لإقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30٪. وبالتالي الحد من إيرادات الحكومة الروسية، تبحث إدارة بايدن عن طرق لطمأنة الحكومة السعودية بأنها مكرسة لأمن المملكة.

قال البيت الأبيض يوم الخميس إنه كان “التزامًا مكسوًا بالحديد من الرئيس لأسفل”.

ويقال إن البنتاغون يعمل على مسودة بيان جديد للترتيبات الأمنية الأمريكية السعودية.

لكن المراقبين يقولون إنه من المرجح أن تقصر عن ضمانات الشركة التي يطالب بها السعوديون ودول الخليج الأخرى.

ورد أن الحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، رفض تلقي مكالمة من جو بايدن الشهر الماضي، مما يُظهر استيائه من القيود التي تفرضها الإدارة على مبيعات الأسلحة؛ ما رآه ردها غير الكافي على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية في اليمن. ونشرها تقريرًا عن مقتل المعارض جمال خاشقجي على يد النظام السعودي عام 2018؛ ورفض بايدن السابق التعامل شخصيًا مع ولي العهد.

محمد بن سلمان يراهن على عودة ترامب

وبدلاً من ذلك، يظهر الأمير محمد بوادر تراهن على عودة ترامب إلى منصبه في عام 2024. واستئناف علاقة إدارة ترامب الحميمة مع الرياض.

كانت هناك دعوات لإجراء تحقيق في الاستثمار الضخم الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يسيطر عليه الأمير محمد، في Affinity Partners. وهي شركة ملكية خاصة أنشأها جاريد كوشنر بعد شهور من مغادرته البيت الأبيض وعمله كمستشار خاص لترامب، والد زوجته.

وبذلك، تجاهل الحاكم الفعلي للمملكة تحذيرات اللجنة الاستشارية للصندوق السعودي.

وقال بروس ريدل، مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية ومدير مشروع المخابرات بمعهد بروكينغز: “يتلخص الأمر في شيء بسيط للغاية. السعوديون – أي محمد بن سلمان – اختاروا ترامب على بايدن، وهم متمسكون برهانهم”.

واضاف: “إنه ليس افتراضًا غير معقول. لقد منحهم ترامب كل ما يريدونه: دعم كامل في اليمن، ودعم قتل جمال خاشقجي. كل ما يريدونه من حيث الوصول إلى الولايات المتحدة”.

وقال جون جينكينز، سفير المملكة المتحدة السابق في المملكة العربية السعودية: “أظن أن (ولي العهد) يراهن على فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية ثم استعادة الرئاسة – مع ترامب أو بدونه”.

وأضاف: “ربما يعتقد أن بايدن ضعيف سياسيًا. وبالتالي يمكنه تحمل نكايته. هذا يرسل إشارة ليس فقط إلى الديمقراطيين ولكن أيضًا إلى الحزب الجمهوري. و- بالحكم على الجدل الدائر في دوائر السياسة في العاصمة حول هذه الأمور – إنه ناجح “.

كوشنر

كان رد فعل كبار الديمقراطيين غاضبًا على الكشف عن الاستثمار السعودي في صندوق كوشنر.

دعت السناتور إليزابيث وارن وزارة العدل إلى “إلقاء نظرة فاحصة حقًا” على ما إذا كان الترتيب غير قانوني.

غرد السناتور كريس مورفي: “فقط لأن الفساد المذهل يحدث في الأماكن العامة لا يجعله لا يخطف الأنفاس”.

في الأشهر الأولى من إدارة ترامب، لعب كوشنر دورًا أساسيًا في تحويل دعمه من ولي العهد السابق، محمد بن نايف، إلى محمد بن سلمان الأصغر سنًا ، الذي أقام معه صهر الرئيس علاقة إلى حد كبير بشأن خدمة الرسائل WhatsApp. بعد مقتل خاشقجي ، كان كوشنر أيضًا أقوى مدافع عن ولي العهد.

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استرضاء ولي العهد السعودي

أما بالنسبة لإدارة بايدن، فهناك دعاة داخلها لاسترضاء ولي العهد السعودي في السعي لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في خفض أسعار النفط. وذلك لتأثيره على خزائن الكرملين وعلى السعر الحساس سياسيًا في المضخة.

ومع ذلك، قالت كيرستن فونتنروز ، المديرة السابقة لمنطقة الخليج في مجلس الأمن القومي ، إنه من غير المرجح أن تقترب الإدارة من المطالب الإقليمية بضمانات أمنية مشابهة لما ورد في المادة 5 من مادة الناتو للدفاع المتبادل.

ولم يعلق البنتاغون على تقاريره حول إعادة صياغة الترتيبات الأمنية الخليجية.

وقال المتحدث باسم الجيش الرائد روب لودويك: “وزارة الدفاع لا تزال ملتزمة بالمساعدة في تعزيز أمن المملكة العربية السعودية ضد التهديدات الخارجية الخطيرة.

وأضاف: “نحن نقوم بذلك من خلال التعاون الدفاعي، ونقل الأسلحة وتجارة الدفاع، والتدريبات، والتدريب، والتبادلات. إلى جانب المشاركة في حقوق الإنسان وتخفيف الأضرار المدنية.”

حتى لو أرادت الإدارة تقديم مثل هذه الضمانات، فليس هناك من سبيل لمثل هذا الاتفاق أن يحظى بموافقة الكونجرس، حيث يريد الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي من بايدن أن يكون أكثر صرامة مع الرياض ، لا سيما في ظل عدم تعاونها بشأن إنتاج النفط. وروسيا.

تواصل الولايات المتحدة تقديم أنواع معينة من المعدات. لقد أعلنوا عن العديد من مبيعات الأسلحة خلال العام الماضي فقط.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: “هناك دعم لوجستي وصيانة”. “كل هذه الأشياء في ذهني يجب أن تكون مطروحة على الطاولة، خاصة إذا استمر هذا النظام السعودي في زيادة هذا النوع من الضغط العام على إدارة بايدن”.

يعتقد العديد من المراقبين، مع ذلك، أنه من غير المرجح أن يتأثر ولي العهد إما بالتودد أو بالتهديدات. لأن أسعار النفط المرتفعة تعزز ميزانيته بينما ينتظر إدارة أكثر مرونة.

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