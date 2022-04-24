الأحد, أبريل 24, 2022
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قيادية بالبوليساريو تدعو النساء لـ”النضال الجنسي”.. حقيقة فيديو نشرته صحيفة مغربية (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مريم السالك القيادية بالبوليساريو watanserb.com
القيادية بالبوليساريو مريم السالك حمادة

وطن – تسببت صحيفة “العمق المغربي” في غضب واسع بين أبناء ما يعرف بالشعب الصحراوي، في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، بسبب فيديو نشرته لقيادية بالجبهة وزعمت أنها تدعو نساء الجبهة للنضال الجنسي لأجل تشجيع المقاتلين.

مريم السالك القيادية بالبوليساريو

ورصدت (وطن) الفيديو الذي نشرته صحيفة “العمق المغربي”، ويتضمن تسجيلا صوتيا للقيادية بالبوليساريو مريم السالك حمادة، عضو الأمانة الوطنية بالجبهة خلال اجتماع لها مع عدد من نساء الشعب الصحراوي.

وكانت مريم السالك تحث النساء والشابات في التجمع النسائي الذي نظمته بميخمات تيندوف، على الزواج من المقاتلين وتشجيعهم على القتال.

لكن الصحيفة ذهبت بعنوانها بعيدا متعمدة التشويه والتجريح على ما يبدو، ووصفت تصريحات مريم السالك الداعية للزواج بأنها “حض على النضال الجنسي”.

مريم السالك تشجع الفتيات على الزواج بالمقاتلين

ووفق التسجيل فقد حثت “السالك”، الفتيات الصحراويات على الزواج بالمقاتلين، ووصفت إنجاب الأطفال بأنها مهمة نضالية ملقاة على عاتقهن.

كما دعت القيادية بجبهة البوليساريو النساء لعدم المغالاة في المهور. موضحة أن نسبة الشباب بالجيش هي الأعلى وأن “90 بالمائة من المقاتلين عزابا وغير متزوجين”.

وأضافت مريم السالك:” “لا نريد أن نفقدهم قبل أن يعقبوا أبناء. وما ينبغي أن يجمعنا هو النضال، وأما الأرزاق فتحضر وتغيب، ويجب التخلي عن البذخ.”

واشارت القيادية بالبوليساريو في نهاية حديثها إلى أن هذا هو دور النساء، بتوفير البيئة الجيدة للمقاتل وصحته النفسية والتي تأتي من الراحة والاستقرار في بيته.

صحيفة مغربية تحرف تصريحات قيادية بالبوليساريو

هذه التصريحات تعمدت الصحيفة المغربية إخراجها عن سياقها لتشويه خصم الدولة، وكأنها تقول أن مريم السالك “تدعو النساء للتضحية بأنفسهن قربانا لمقاتلي الجبهة والتحلل من المهور وتسليم أجسادهن هدية مجانية للمقاتلين بحجة ذهابهم الى الحرب واحتمال موتهم خلالها.”

وهو ما لم يرد في تصريحاتها بأي شكل حيث كان حديثها يدور عن الزواج الشرعي.

كما زعمت صحيفة “العمق المغربي” أن تصريحات “السالك” تكشف كيف تباع كرامة النساء وتداس حقوقهن باسم الطاعة والولاء للبوليساريو.

ويشار إلى أن مريم السالك حمادة، عضو الأمانة الوطنية بجبهة البوليساريو، ووالي ولاية آوسرد، سبق أن هاجمت السعودية واصفة إياها بالعدو اللدود، خلال تجمع لها بتندوف العام الماضي.

وجاء ذلك على خلفية دعم السعودية للمغرب في ملف الصحراء الغربية.

النزاع على الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو

ويشار إلى أن المغرب يعتبر البوليساريو جماعة إرهابية، تتلقى الدعم من الخارج، ويُحاول في كل المناسبات الضعط على المجتمع الدولي من أجل إدراجها في قوائم الإرهاب.

إلا أن الأمم المتحدة تعتبر جبهة البوليساريو “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”، وتطالب المنظمة من السلطات في المغرب بضرورة ترك حق تقرير المصير للصحراويين أنفسهم.

ويرجع سبب النزاع بين سكان الصحراء الغربية ودولة المغرب، إلى أن الصحراويون يؤمنون أن بلدهم الصحراء ليس جزء من المغرب وأنهم قاتلوا وحرروا لوحدهم أراضي الصحراء من الاستعمار الإسباني.

ويرغب الصحراويون في إقامة نظام حكم ديموقراطي في الصحراء الغربية، ويرون أن تهجيرهم وضم أرضهم بالقوة إلى المغرب يحول دون ذلك.

ويفضل قسم من الصحراويين الاتحاد مع مورتانيا في نظام حكم كونفيدرالي. بسبب انتماءهم لنفس القبائل والتقارب العرقي واللغوي والثقافي مع سكان موريتانيا وإقليم ازواد.

(المصدر: يوتيوب / تويتر – وطن)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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