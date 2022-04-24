الأحد, أبريل 24, 2022
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رياضة

ريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على حساب فالنسيا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال بيتيس يحقق لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه watanserb.com
ريال بيتيس يحقق لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه

وطن – حسمت ركلات الترجيح لقب كأس ملك إسبانيا لصالح ريال بيتيس للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته على حساب فالنسيا بنتيجة 5-4، بعد التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين في المباراة النهائية بهدف لكليهما على أرض ملعب ” لاكارتوخا”.

ريال بيتيس والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا

ونجح فريق ريال بيتيس التتويج بكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على منافسه فالنسيا “الخفافيش” بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وأحرز بيتيس أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 من توقيع اللاعب بورخا ايغليسياس، كما وأدرك فالنسيا هدف التعادل في المباراة بالدقيقة ال30 عن طريق هوغو دورو.

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وكان فريق ريال بيتيس قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة ملك إسبانيا 2021-2022، بعد نجاحه في إقصاء نظيره رايو فاليكانو من دور النصف النهائي من البطولة المحلية في مباراة الذهاب والإياب بنتيجة 3-2. كما وتأهل منافسه الوصيف فالنسيا بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

اللقب الثالث

وتعد المرة الثالثة الذي يتوج به فريق بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا. في تاريخ مسيرته، بينما فشل منافسه فالنسيا ” الخفافيش” في تحقيق هذا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وشهدت المباراة النهائية الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث تساوى عدد التسديدات بين بيتيس وفالنسيا باتجاه شباك المرمى والتي وصلت إلى 14 تسديدة، كما واستحواذ ريال بيتيس على الكرة طيلة مجريات اللقاء بنسبة 65%. متفوقاً على منافسه الخفافيش الذي استحوذ بنسبة 35%.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني ” الليغا” برصيد 57 نقطة، كما وجاء منافسه فالنسيا في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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