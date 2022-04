ريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على حساب فالنسيا (فيديو)

وطن – حسمت ركلات الترجيح لقب كأس ملك إسبانيا لصالح ريال بيتيس للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته على حساب فالنسيا بنتيجة 5-4، بعد التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين في المباراة النهائية بهدف لكليهما على أرض ملعب ” لاكارتوخا”.

ونجح فريق ريال بيتيس التتويج بكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على منافسه فالنسيا “الخفافيش” بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

A 5-year-old Juan Miranda was at the Calderón in 2005 to see his team, Real Betis,win the Copa del Rey for the 2nd time in the club’s history.

وأحرز بيتيس أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال11 من توقيع اللاعب بورخا ايغليسياس، كما وأدرك فالنسيا هدف التعادل في المباراة بالدقيقة ال30 عن طريق هوغو دورو.

وكان فريق ريال بيتيس قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة ملك إسبانيا 2021-2022، بعد نجاحه في إقصاء نظيره رايو فاليكانو من دور النصف النهائي من البطولة المحلية في مباراة الذهاب والإياب بنتيجة 3-2. كما وتأهل منافسه الوصيف فالنسيا بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

وتعد المرة الثالثة الذي يتوج به فريق بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا. في تاريخ مسيرته، بينما فشل منافسه فالنسيا ” الخفافيش” في تحقيق هذا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وشهدت المباراة النهائية الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث تساوى عدد التسديدات بين بيتيس وفالنسيا باتجاه شباك المرمى والتي وصلت إلى 14 تسديدة، كما واستحواذ ريال بيتيس على الكرة طيلة مجريات اللقاء بنسبة 65%. متفوقاً على منافسه الخفافيش الذي استحوذ بنسبة 35%.

Joaquin at age 40 and Bravo at 39 just led his team Real Betis to a first trophy in many years meanwhile I’m supposed to believe 37 years old Cristiano Ronaldo is too old to lead his team to a trophy. 👍🏾 proper veterans who work for the team instead of self glory pic.twitter.com/Ybxmb76ijQ

— PRESIDER (@iam_presider) April 24, 2022