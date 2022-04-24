حمد المزروعي يحرض ضد السعودية والحج والعمرة.. على ماذا ينوي ابن زايد؟

وطن – عاد المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من محمد بن زايد لإثارة الجدل مجددا عبر تغريداته التي يتعمد فيها إثارة البلبلة وزرع الفتنة بين شعوب المنطقة.

حمد الـمزروعي: الحج ليس أمرا ضروريا

ويشار إلى أن حمد المزروعي، قام بزيارة مفاجئة لإسرائيل أواخر مارس، الماضي ونشر صورا له من داخل تل أبيب، فيما لم يعرف سبب تلك الزيارة حتى الآن.

“المزروعي” الذي يصفه ناشطون بأنه “لسان ابن زايد على تويتر”، خرج اليوم يغرد عن الحج والعمرة ما أثار جدلا وشكوكا جديدة حول دوافعه من وراء هذه التغريدة.

عزيزي المسلم تاكد وقوفك على جبل عرفه ليس كفيل بـ دخولك الى الجنة فقد يكتب الله لك الجنة بدون عمره ولا حج … — حمد المزروعي (@uae_3G) April 24, 2022

وكتب حمد المزروعي بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “عزيزي المسلم تأكد أن وقوفك على جبل عرفات ليس كفيل بـ دخولك الجنة.. فقد يكتب الله لك الجنة بدون عمرة ولا حج.”

كما زعم في تغريدة أخرى أنه كلما أراد الحج لم يكتب له ذلك، دون توضيح السبب: “كل ما نويت احج.. الله مايكتب مادري شو السالفة أنا متاكد إنها خيره”

كل ما نويت احج الله مايكتب مادري شو السالفه انا متاكد انها خيره … — حمد المزروعي (@uae_3G) April 24, 2022

تغريدة “مسمومة” وردود فعل غاضبة

وأثارت تغريدة حمد المزروعي ردود فعل غاضبة بين العديد من النشطاء العرب، الذين اعتبروا هذه التغريدة “مسمومة ولها بعد سياسي واقتصادي..

وكأنه يقول للناس أن يعادوا بلاد الحرمين ولا يقومون بزيارتها لإقامة فرائض الإسلام.” حسب وصفهم.

وكتب عمار المشاهير: “هو يبي يلمح الرخمه إنه لا أحد يروح بس مو عارف”

هو يبي يلمح الرخمه انا لاحد يروح بس مو عارف — عمار سعد المهاشير (@M2MUtfQfq69G4q3) April 24, 2022

ومن جانبه اعتبر الناشط الشهير “بوغانم” أن تغريدة المزروعي “يبدو أنها تمهد لحدث مهم أكثر من الاستهزاء والاستهبال.” حسب قوله.

وأوضح “بوغانم” أن ما ذكره رجل محمد بن زايد المقرب، هو تهيئة وجس نبض لأمر كبير. مضيفا: “في انتظار الإعلان والتغريدة توضح أن الموعد بين رمضان والحج.”

تغريدة المزروعي .. تهيئه .. تهيئه .. تهيئه ..

وانتهت مراحل جس النبض .. في انتظار الاعلان ..

والتغريده تعطي الموعد بين رمضان والحج .. pic.twitter.com/TruaEegklM — بوغانم (@bughanim73_q) April 24, 2022

فيما كتب ناشط آخر مشككا بهدف حمد من وراء هذه التغريدة:”هناك أمر يتم تدبيره”.

هذا وشن ناشطون هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي، معتبرين تصريحاته “إساءة للإسلام وفروضه وشعائره”.

فيما كتب مغرد معلقا أن هذا يعد تهديد مبطن وأن “حجاج بيت الله مستهدفون وفي جبل عرفات.” حسب قوله.

حجاج بيت الله مستهدفون وفي جبل عرفات…!!!! pic.twitter.com/YnQAqa4Tsm — Subaih habtari (@Subaihhabtari) April 24, 2022

وغرد أبومحمد اليافعي: “بعد البخاري شكلكم تتوجهون نحو التشكيك بالحج والعمرة.. عليكم من الله ما تستحقون.”

سخرية من “صبي” محـمد بن زايـد

هذا واتجه آخرون للسخرية من حمد المزروعي “لسان ابن زايد على تويتر”. وكتب أحدهم ردا عليه: “مكة لا تستقبل الشياطين”.

فيما ذكره آخر بزيارته لإسرائيل ودون ساخرا أن حائط المبكى هناك يناسبه أكثر، في إشارة لتطبيع الإمارات مع الاحتلال وترويج المزروعي له حتى وصل الأمر لزيارة تل أبيب.

يبدو لي ان هذا مكانك pic.twitter.com/Lnk9QhA7Rc — ابو سام عامر (@alaa2776) April 24, 2022

وقال أحد النشطاء في رده على المزروعي أيضا: “المدينة تنفث عنها الخبث كما جاء في الحديث الشريف.”

وغرد علي: “لتكون نهايتك سيئه وخاتمتك أسوأ بكسب المزيد من الذنوب.. ربما كتبك الله من الأشقياء.”

ويشار إلى أنه في مارس، نشر حمد المزروعي صورة له تثبت تواجده في فلسطين المحتلة تحديدا في حيفا.

وعلق حمد على تلك الصورة بالقول:”حيفا عروس اسرائيل”. ليعطي شرعية مزعومة لدولة الاحتلال، ما تسبب في هجوم واسع ضده.

انتهاء شهر العسل بين السعودية والإمارات

وكانت تقارير سابقة تحدثت عما وصفته بـ”انتهاء شهر العسل بين السعودية والإمارات”. مذكرة بالعداء القديم بين أبوظبي والرياض قبل صعود ابن سلمان لسدة الحكم ونقم محمد بن زايد على أمراء الأسرة الحاكمة خاصة ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وكانت علاقة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، شهدت توترا في الفترة الأخيرة عقب المصالحة الخليجية واحتضان السعودية لها في قمة العلا وبدء الصلح مع قطر الذي كانت الرياض في مقدمته.

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وبحسب التقارير فقد كان ابن زايد من أشد المعترضين على التصالح مع قطر وكان يؤيد استمرار حصارها وقطع العلاقة. إلا أن الإمارات اضطرت للدخول في المصالحة بعدما كشفت السعودية عن نيتها للصلح وعدم التراجع عنه.

وسبق أن كشفت تسريبات “ويكيليكس” التي نشرت مئات آلاف الوثائق السرية، أن ابن زايد قال خلال حواره مع الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هآس، أن “السعوديين والقطريين يتشاركون الجذور الوهابية، وفي المقابل، ظلت العلاقات السعودية الإماراتية أكثر تعقيدًا”.

ابن زايد يصف أمير سعودي بالقرد

وفي المحضر السري المدون بتاريخ 15 يناير 2003، يواصل ابن زايد حديثه مشجّعًا الإدارة الأميركية، رغم ذلك على الاستمرار في شراكتها مع آل سعود. مؤكدا أن الحملة السلبية في الإعلام الأميركي تعقّد قدرة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز على سنّ الإصلاحات.

لكن في مقابل ذلك، ينظر بن زايد “نظرة قاتمة”، بحسب تعبير “هآس” لبعض الشخصيات المعتبرة بالعائلة الحاكمة، ويصف ضمنيا وزير داخلية السعودي الأسبق، نايف بن عبد العزيز بأنه “قرد”.

وجاء ذلك عندما تهكم على تلعثمه أثناء الحديث، وقال إن ذلك الأمر يثبت أن “داروين كان على حق”. وفسر ذلك الخلاف الكبير الذي كان بينه وبين محمد بن نايف، ولي العهد السابق الموضوع تحت الإقامة الجبرية حاليا.

محمد بن زايـد: السعوديون ليسوا أصدقائي

كما أنه في رسالة أخرى بتاريخ 24 أكتوبر 2004، قال ابن زايد إن الإمارات والسعودية خاضتا 57 معركة على مدار الـ250 سنة الماضية، ردا على ما وصفه بالمحاولات السعودية لاحتلال الإمارات.

واختتم محمد بن زايد حديثه بالقول: “السعوديون ليسوا أصدقائي الأعزاء، لكننا بحاجة إلى التعايش”.

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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