الأحد, أبريل 24, 2022
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رياضة

“الفيفا” يصدم منتخب الجزائر بهذه العقوبة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب الجزائر يتلقى العقوبة من قبل الاتحاد الدولي الفيفا watanserb.com
منتخب الجزائر وعقوبة الفيفا على ضوء أحداث المباراة أمام الكاميرون

وطن – كشفت وسائل إعلام جزائرية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قد فرض العقوبة على منتخب الجزائر على أحداث المواجهة أمام الكاميرون في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

الفيفا وعقوبة منتخب الجزائر

وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية، بأن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، فرضت عقوبة مالية بقيمة 3 آلاف فرنك سويسري أي ما يعادل 3.133 دولار أمريكي على نظيره الاتحاد الجزائري لكرة القدم. بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

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وبينت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع لها في اتحاد الفيفا، بأن هذه العقوبة هي رحيمة للمنتخب الجزائري وجماهيرة، وسط مخاوف بفرض عقوبة مالية قاسية عليه، إلى جانب حرمانه المنتخب الجزائري من حضور جماهيره لعدد من المباريات.

حكم مباراة الجزائر والكاميرون

كما وأوضحت، بأن عقوبة الفيفا استندت إلى ما قام بتدوينه الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء، وكذلك مراقب مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 بدولة قطر.

ومن جانب آخر، ذكرت الصحيفة بأن استقبال المدرب جمال بلماضي. المدير الفني للمنتخب الجزائري، لمنافسيه داخل ملعب وهران في الفترة القادمة. سيكون ذلك بناءً على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، كما أنه في حال تعذر ذلك فسيتم استقبال أوغندا داخل ملعب “5 يوليو”.

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إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدم عقب فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون. شكوى إلى الاتحاد الدولي “الفيفا”. للطعن على قرارات حكم المباراة بكاري غاساما.

كما وطالب جماهير وعشاق الكرة الجزائرية، إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022. بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمنتخب بلادهم. وتعرضهم للظلم التحكمي من قبل حكم اللقاء وفق قولهم.

وحجز منتخب الكاميرون ” الأسود” بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب محاربو الصحراء ” الجزائر” في نهائيات التصفيات للمونديال بنتيجة 2-2، على الرغم من فوز الأخير في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون مقابل.

( المصدر: وطن + صحيفة الخبر + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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