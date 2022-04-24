“الفيفا” يصدم منتخب الجزائر بهذه العقوبة

وطن – كشفت وسائل إعلام جزائرية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قد فرض العقوبة على منتخب الجزائر على أحداث المواجهة أمام الكاميرون في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

الفيفا وعقوبة منتخب الجزائر

وأكدت صحيفة الخبر الجزائرية، بأن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، فرضت عقوبة مالية بقيمة 3 آلاف فرنك سويسري أي ما يعادل 3.133 دولار أمريكي على نظيره الاتحاد الجزائري لكرة القدم. بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

🔴لجنة الإنضباط للفيفا تعاقب الإتحاد الجزائري لكرة القدم بغرامة قدرها 3 آلاف فرنك سويسري.

🔴الحكم الغامبي باكاري غاساما و محافظ المباراة التونسي بوسعين بوجلال، دونا تقريرا أسودا ضد المنتخب الجزائري.

🔴الغرامة متعلقة بالأحداث التي أعقبت مباراة منتخب الجزائر ونظيره الكاميروني. pic.twitter.com/0PZJ8XeuWL — Stade news (@StadeNews4) April 23, 2022

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وبينت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع لها في اتحاد الفيفا، بأن هذه العقوبة هي رحيمة للمنتخب الجزائري وجماهيرة، وسط مخاوف بفرض عقوبة مالية قاسية عليه، إلى جانب حرمانه المنتخب الجزائري من حضور جماهيره لعدد من المباريات.

حكم مباراة الجزائر والكاميرون

كما وأوضحت، بأن عقوبة الفيفا استندت إلى ما قام بتدوينه الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء، وكذلك مراقب مباراة منتخب الجزائر أمام الكاميرون في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 بدولة قطر.

🏟️ الاتحاد الجزائري لكرة القدم @LesVerts يختار ملعب وهران الجديد لاحتضان مباريات المنتخب الجزائري 🇩🇿 و سيتفتحه بمواجهة منتخب أوغندا لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 pic.twitter.com/zRAlTdAh9J — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 22, 2022

ومن جانب آخر، ذكرت الصحيفة بأن استقبال المدرب جمال بلماضي. المدير الفني للمنتخب الجزائري، لمنافسيه داخل ملعب وهران في الفترة القادمة. سيكون ذلك بناءً على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، كما أنه في حال تعذر ذلك فسيتم استقبال أوغندا داخل ملعب “5 يوليو”.

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إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد تقدم عقب فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون. شكوى إلى الاتحاد الدولي “الفيفا”. للطعن على قرارات حكم المباراة بكاري غاساما.

كما وطالب جماهير وعشاق الكرة الجزائرية، إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022. بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمنتخب بلادهم. وتعرضهم للظلم التحكمي من قبل حكم اللقاء وفق قولهم.

وحجز منتخب الكاميرون ” الأسود” بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب محاربو الصحراء ” الجزائر” في نهائيات التصفيات للمونديال بنتيجة 2-2، على الرغم من فوز الأخير في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون مقابل.

( المصدر: وطن + صحيفة الخبر + تويتر)

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