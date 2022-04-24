أسد يتجول في سيارة بشوارع بغداد يثير الجدل (فيديو)

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بمقطع يوثق لحظة تنقل أسد مع صاحبه في جولة بالسيارة، في شوارع العاصمة بغداد.

مهزلة واستهتار

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، أسداً يجلس بالمقعد الخلفي من السيارة بينما يجلس شخصان في الأمام، ويطل الحيوان المفترس برأسه من النافذة.

وتمكن أحد المتواجدين بسيارته في نفس اللحظة، من التقاط المقطع المثير للجدل.

ووصف الناشطون الأمر بالمهزلة، واستهتاراً بحياة الآخرين، مطالبين بمحاسبة صاحب الأسد.

بينما كتب ناشط أن الأسد بدون قدمين، مطمئناً الآخرين بألا يخافوا.

ولم يتم إصدار أي تعليق رسمي من الجهات المختصة، ولا يمكن التأكد من صحة مما يتداوله الناشطون.

حدث في الكويت

هذا وقد شهدت الكويت حادثة مشابهة في ليلة رأس السنة الجارية.

و تداول ناشطون حينها لقطات يظهر بها الأسد وهو يسير في شوارع منطقة الصباحية في العاصمة الكويت. قبل أن يتم السيطرة عليه كما يظهر بمقطع آخر. بعد أن تم ربطه وإعادته لصاحبته.

هلع وبلاغ

وتلقت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات.

وتوجه رجال شرطة البيئة إلى المكان على الفور.

وبعد البحث تبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها.

ونسق والد الفتاة مع الأشخاص الذين ربوا الشبل. ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه.

وأظهر مقطع آخر لحظة إمساك فتاة بالأسد وحمله بين يديها بينما كان يصدر أصواتا مخيفة. محاولا مهاجمتها والفرار منها.

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