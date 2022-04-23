السبت, أبريل 23, 2022
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حياتنا

الموت يفجع سمية الخشاب في العشر الأواخر من رمضان (شاهد)

لم تكشف سمية سبب وفاة والدتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
سمية الخشاب تعلن وفاة والدتها watanserb.com
سمية الخشاب

وطن – أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن وفاة والدتها مساء، السبت.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر تويتر، أعلنت سمية الخشاب خبر وفاة والدتها.

وكتب في التغريدة التي رصدتها (وطن) ما نصه:”إنا لله وانا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية.”

وتابعت بالدعاء لها كما طلبت من متابعيها الدعاء:”الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء.”

كما نشرت سميىة على حسابها في انستغرام، صورة والدتها وطلبت من متابعيها الدعاء لها .

والدة سمية الخشاب
والدة سمية الخشاب

موعد جنازة والدة سمية الخشاب

من جانبها أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه لم يتم تحديد موعد جنازة والدة سمية بعد، مشيرة إلى أنه سيتم دفن جثمانها بالإسكندرية.

صحيفة “اليوم السابع” ذكرت هي الأخرى أن سمية، تحرص على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء.

والموسم الرمضاني الماضي خاضت سمية، سباق الدراما بمسلسل “موسى”، وشاركت محمد رمضان بطولته مع عدد كبير من الفنانين.

وعادة ما تثير سمية الجدل بين المصريين، بإطلالاتها الجريئة في المهرجانات الفنية والمناسبات العامة.

وكذلك تنشر الخشاب صورا ومقاطع مثيرة على حسابها الشخصي بتويتر بشكل دوري، حيث تحظى بمتابعة واسعة.

واشتهرت سمية بأداء أدوار جريئة جدا عرضتها لانتقادات حادة، خاصة تلك التي عملت فيها مع المخرج خالد يوسف.

(المصدر: وطن – متابعات)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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