الموت يفجع سمية الخشاب في العشر الأواخر من رمضان (شاهد)

وطن – أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن وفاة والدتها مساء، السبت.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر تويتر، أعلنت سمية الخشاب خبر وفاة والدتها.

وكتب في التغريدة التي رصدتها (وطن) ما نصه:”إنا لله وانا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية.”

وتابعت بالدعاء لها كما طلبت من متابعيها الدعاء:”الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء.”

إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء . — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) April 23, 2022

كما نشرت سميىة على حسابها في انستغرام، صورة والدتها وطلبت من متابعيها الدعاء لها .

موعد جنازة والدة سمية الخشاب

من جانبها أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه لم يتم تحديد موعد جنازة والدة سمية بعد، مشيرة إلى أنه سيتم دفن جثمانها بالإسكندرية.

صحيفة “اليوم السابع” ذكرت هي الأخرى أن سمية، تحرص على عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع جنازة والدتها، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء.

والموسم الرمضاني الماضي خاضت سمية، سباق الدراما بمسلسل “موسى”، وشاركت محمد رمضان بطولته مع عدد كبير من الفنانين.

وعادة ما تثير سمية الجدل بين المصريين، بإطلالاتها الجريئة في المهرجانات الفنية والمناسبات العامة.

وكذلك تنشر الخشاب صورا ومقاطع مثيرة على حسابها الشخصي بتويتر بشكل دوري، حيث تحظى بمتابعة واسعة.

واشتهرت سمية بأداء أدوار جريئة جدا عرضتها لانتقادات حادة، خاصة تلك التي عملت فيها مع المخرج خالد يوسف.

(المصدر: وطن – متابعات)

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