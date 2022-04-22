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وزير الخدمة المدنية العُماني السابق يكشف عن “مشادة كلامية حادة” مع وزير المالية لهذا السبب؟! (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
وزير الخدمة المدنية العماني السابق watanserb.com
وزير الخدمة المدنية العماني السابق الشيخ خالد المرهون

وطن – كشف وزير الخدمة المدنية العماني السابق، الشيخ خالد المرهون، عن قيامه بالضغط على وزير المالية السابق درويش بن إسماعيل البلوشي من أجل إقرار الترقيات لموظفي القطاع العام.

وقال “المرهون” خلال مشاركته في برنامج “على الهامش”، المذاع عبر أثير إذاعة “هلا أف أم”، إن قناعته الشخصية تقوم على أن الترقية حق مكتسب للموظفين، وانه يعلم حجم ومسؤولية الترقية لأي موظف كونه كان موظفا سابقا قبل أن يكون مسؤولا.

وكشف “المرهون” عن واقعة قال إنها “ليست للنشر” قبل أن يعود ويسمح بنشرها، أنه في ذات المرات ضغط على وزير المالية في حديث جانبي من أجل إقرار الترقيات.

وأكد أنه دخل معه في “كلام حاد” عام 2018 من أجل إقرار الترقيات. ليخبره بأنه مستدين من 5 بنوك من اجل المرتبات، في إشارة لرفضه وعدم قدرته على إقرارها.

وأوضح وزير الخدمة المدنية العماني السابق أن حديثه ليس دفاعا عن وزارة المالية. وإنما يؤكد أنه كان هناك ظرفا ماليا قاهرا خاصة مع انخفاض أسعار النفط لسنوات طويلة.

جدير بالذكر ان السلطان هيثم بن طارق كان قد أصدر توجياته في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية المستحقين من أقدمية عام 2011.

وكانت حكومة السلطنة قد أوقفت ترقيات موظفيها على خلفية أزمة أسعار النفط.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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