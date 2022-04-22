وزير الخدمة المدنية العُماني السابق يكشف عن “مشادة كلامية حادة” مع وزير المالية لهذا السبب؟! (شاهد)

وطن – كشف وزير الخدمة المدنية العماني السابق، الشيخ خالد المرهون، عن قيامه بالضغط على وزير المالية السابق درويش بن إسماعيل البلوشي من أجل إقرار الترقيات لموظفي القطاع العام.

وقال “المرهون” خلال مشاركته في برنامج “على الهامش”، المذاع عبر أثير إذاعة “هلا أف أم”، إن قناعته الشخصية تقوم على أن الترقية حق مكتسب للموظفين، وانه يعلم حجم ومسؤولية الترقية لأي موظف كونه كان موظفا سابقا قبل أن يكون مسؤولا.

وكشف “المرهون” عن واقعة قال إنها “ليست للنشر” قبل أن يعود ويسمح بنشرها، أنه في ذات المرات ضغط على وزير المالية في حديث جانبي من أجل إقرار الترقيات.

وأكد أنه دخل معه في “كلام حاد” عام 2018 من أجل إقرار الترقيات. ليخبره بأنه مستدين من 5 بنوك من اجل المرتبات، في إشارة لرفضه وعدم قدرته على إقرارها.

وأوضح وزير الخدمة المدنية العماني السابق أن حديثه ليس دفاعا عن وزارة المالية. وإنما يؤكد أنه كان هناك ظرفا ماليا قاهرا خاصة مع انخفاض أسعار النفط لسنوات طويلة.

الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية السابق يتحدث عن موقفه مع وزير المالية السابق حول الترقيات ♦️"كنت أضغط على معالي وزير المالية بخصوص الترقيات؛ والترقية حق مكتسب" #على_الهامش مع قصي منصور وعلوي المشهور@Qusai_mansour @alwi_999 🔗 | رابط الحلقة: https://t.co/Q67GSf8ll4 pic.twitter.com/9CYa7Y7jSB — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) April 21, 2022

جدير بالذكر ان السلطان هيثم بن طارق كان قد أصدر توجياته في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية المستحقين من أقدمية عام 2011.

وكانت حكومة السلطنة قد أوقفت ترقيات موظفيها على خلفية أزمة أسعار النفط.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا: