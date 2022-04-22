الجمعة, أبريل 22, 2022
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حياتنا

مقتل شقيقة فنان سوري على يد زوجها في ألمانيا بسبب “الغيرة”! (صور)

أصيبت بطعنات سكين في الجزء العلوي من جسدها

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مقتل زينب أومري شقيقة فنان سوري على يد زوجها في ألمانيا watanserb.com
الضحية

وطن – عُثر على جثة سيدة سورية مقتولة في شقتها بمدينة كولونيا نيبس الألمانية يوم الاثنين الماضي.

ووفق معلومات نشرها موقع 24RHEIN الألماني وترجمتها “وطن” فإن جيران المتوفاة “زينب أومري” سمعوا أصوات مشاجرة في الشقة الواقعة في شارع Mauenheimer حوالي الساعة 4:45 مساءً. فأبلغوا شرطة المدينة وعندما وصلت إلى المكان وجدت المغدورة 36 عاماً وقد أصيبت بطعنات سكين في الجزء العلوي من جسدها.

زينب الأومري قتلت على يد زوجها السابق في ألمانيا
زينب الأومري قتلت على يد زوجها السابق في ألمانيا

وبعد التحقيق الأولي حامت الشبهات حول الزوج.

وبحسب المصدر ذاته عاش الزوجان اللذان لجآ إلى ألمانيا عام 2016 كمنفصلين في الآونة الأخيرة. وكانت الضحية تعيش مع طفليها (أربعة وخمسة أعوام) في كولونيا نيبس.

وبعد التحقيقات الأولية وجه المدعي العام Ulrich Bremer للزوج تهمة القتل العمد.

كما سمح المشتبه به بالقبض عليه من قبل الشرطة من أمام الشقة دون مقاومة. فيما لا تزال خلفية الجريمة ودوافعها غير واضحة.

بينما أفادت “شبكة أخبار ألمانيا” نقلاً عن المدعي العام في كولونيا، أن دافع القتل هو غيرة الزوج. حيث لم يتقبّل أن تعيش زوجته السابقة بعيداً عنه، واختارت شريكاً جديداً.

وقال المدعي العام “يبدو أن المشتبه به شعر بأن شرفه قد انتهك لأن زوجته ابتعدت عنه”.

وإثر اكتشاف الجريمة تم نقل أطفال الضحية إلى مكتب رعاية الشباب.

زينب الأومري التي قتلت على يد زوجها السابق في ألمانيا هي شقيقة فنان سوري شريف أومري
الضحية مع أطفالها

بينما لم تذكر تفاصيل عن حياة الضحية، أكد ناشطون أنها تنحدر من مدينة الدرباسية في ريف الحسكة وهي شقيقة فنان الراب الكردي شريف أومري، الذي يعتبر أول من غنى ريكيتون والهيب الهوب باللغة الكوردية.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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