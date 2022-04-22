مقتل شقيقة فنان سوري على يد زوجها في ألمانيا بسبب “الغيرة”! (صور)

وطن – عُثر على جثة سيدة سورية مقتولة في شقتها بمدينة كولونيا نيبس الألمانية يوم الاثنين الماضي.

ووفق معلومات نشرها موقع 24RHEIN الألماني وترجمتها “وطن” فإن جيران المتوفاة “زينب أومري” سمعوا أصوات مشاجرة في الشقة الواقعة في شارع Mauenheimer حوالي الساعة 4:45 مساءً. فأبلغوا شرطة المدينة وعندما وصلت إلى المكان وجدت المغدورة 36 عاماً وقد أصيبت بطعنات سكين في الجزء العلوي من جسدها.

وبعد التحقيق الأولي حامت الشبهات حول الزوج.

وبحسب المصدر ذاته عاش الزوجان اللذان لجآ إلى ألمانيا عام 2016 كمنفصلين في الآونة الأخيرة. وكانت الضحية تعيش مع طفليها (أربعة وخمسة أعوام) في كولونيا نيبس.

وبعد التحقيقات الأولية وجه المدعي العام Ulrich Bremer للزوج تهمة القتل العمد.

كما سمح المشتبه به بالقبض عليه من قبل الشرطة من أمام الشقة دون مقاومة. فيما لا تزال خلفية الجريمة ودوافعها غير واضحة.

بينما أفادت “شبكة أخبار ألمانيا” نقلاً عن المدعي العام في كولونيا، أن دافع القتل هو غيرة الزوج. حيث لم يتقبّل أن تعيش زوجته السابقة بعيداً عنه، واختارت شريكاً جديداً.

وقال المدعي العام “يبدو أن المشتبه به شعر بأن شرفه قد انتهك لأن زوجته ابتعدت عنه”.

وإثر اكتشاف الجريمة تم نقل أطفال الضحية إلى مكتب رعاية الشباب.

بينما لم تذكر تفاصيل عن حياة الضحية، أكد ناشطون أنها تنحدر من مدينة الدرباسية في ريف الحسكة وهي شقيقة فنان الراب الكردي شريف أومري، الذي يعتبر أول من غنى ريكيتون والهيب الهوب باللغة الكوردية.

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