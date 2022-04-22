سلطنة عمان تحصل على أول شهادة للهيدروجين الأخضر في العالم

وطن – أصدرت شركة TUV Rheinland ، المزود الدولي الرائد لخدمات التفتيش ، أول شهادة في العالم من الهيدروجين والأمونيا الخضراء إلى منشأة إنتاج بسعة 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء التي تخطط شركة Scatec ASA النرويجية ومجموعة ACME الهندية بنائها في سلطنة عمان

ووفقا لموقع “oman observer” تثبت الشهادة أن الأمونيا والهيدروجين المنتجين من الطاقة الخضراء لهما مستويات أقل بكثير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الهيدروجين التقليدي أو الوقود الأحفوري.

وكانت شركتا سكاتك النرويجية، وأكمي الهندية، قد كشفتا في مارس/آذار الماضي، عن خطة لبناء منشأة واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

أهمية أول شهادة للهيدروجين الأخضر

وسيجري تنفيذ المشروع من قبل شركة غرين هيدروجين آند كيميكالز، وهي مشروع مشترك أسسته سكاتك وأكمي، وتملك كل منهما نسبة 50%.

وبعد إجراء التقييم، خلصت شركة الفحص الألمانية إلى أن غرين هيدروجين آند كيميكالز تفي بجميع المعايير بناءً على طرق الإنتاج المحددة وطرق النقل وتطبيقات الهيدروجين.

وتعليقًا على الحصول على أول شهادة للهيدروجين الأخضر، قال الرئيس التنفيذي لشركة أكمي، راجات سكساريا: “ستعزز هذه الشهادة قدرتنا على تلبية احتياجات الأسواق الدولية في جميع أنحاء أوروبا وأميركا ومنطقة آسيا لتوريد الأمونيا الخضراء“.

وأضاف: “لقد بدأنا بالفعل العمل في مصنع عمان، ونحن في طريقنا لبدء تنفيذ أول مشروع للأمونيا الخضراء على نطاق واسع في العالم”.

وقال: “يُعد الاعتماد الأخضر من الوكالات الرائدة -مثل تي يو في راينلاند- حدثًا مهمًا في جهودنا”.

إصدار أول شهادة للهيدروجين الأخضر

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشؤون الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى تي يو في راينلاند، بينيديكت أنسيلمان، عن فخر الشركة لإصدار أول شهادة للهيدروجين الأخضر.

وقال: “يمكن أن يساعد الهيدروجين في معالجة العديد من تحديات الطاقة التي نواجهها حاليًا، ولديه القدرة على تحقيق مستقبل طاقة نظيف وآمن وبأسعار معقولة”.

وتابع: “نحن ملتزمون بالمساهمة في مستقبل يلبي احتياجات كل من البشرية والبيئة بطريقة مستدامة ،من خلال دعم تطوير الهيدروجين بوصفه ناقل الطاقة في المستقبل”.

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