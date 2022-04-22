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ريال مدريد في حيرة من أمره بعد زيارة والدة مبابي قطر

بواسطة
فارس أبو شيحة
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والدة مبابي وحسم ملف التجديد مع باريس سان جيرمان watanserb.com
زيارة والدة مبابي وقلق ريال مدريد

وطن – كشفت تقارير إسبانية، الخميس، بأن والدة مبابي “فايزة العماري” نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تزور العاصمة القطرية الدوحة مع ابنها الصغير ايثان، وسط سعي النادي الباريسي لتجديد عقد اللاعب ومنعه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

والدة مبابي وزيارة قطر

وأفادت صحيفة ” ماركا” الإسبانية، بأن والدة مبابي فايزة العماري تتواجد في العاصمة القطرية الدوحة مع ابنها ايثان، وسط محاولات نادي باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر من تجديد عقد اللاعب. مع الفريق الفرنسي، ومنعه من الرحيل الصيف المقبل إلى ريال مدريد.

وبينت الصحيفة، أنه لا يوجد شيء مغلق بالنسبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان أو حتى ريال مدريد، كما أن النادي البارسي متفائل بشأن حسم ملف تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

كما وأضافت، ” زيارة والدة مبابي إلى الدوحة قد تكون المفتاح لإبرام اتفاقية التجديد، من أجل تواجد اللاعب مع الفريق خلال المواسم المقبلة، وكان النادي قد عرض التجديد لمدة موسمين. مع الالتزام بتسهيل عملية انتقاله في حال قرر ذلك”.

عرض باريس سان جيرمان

وأردفت الصحيفة، ” عرض باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر، أفضل بكثير من العرض. الذي قدمه ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب، إلا أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى فريق الحلم بالنسبة له منذ الصغر. وهو ريال مدريد، حيث رفض كافة العروض الذي تقدم بها ناديه لتجديد عقده”.

وتابعت، ” ريال مدريد متفائل بعض الشيء، كما أنهم يثقون من أن الفرنسي كيليان مبابي يرغب في ارتداء القميص الملكي الأبيض الموسم المقبل، وسيجعله النادي اللاعب الأعلي أجراً في تاريخه. لكن اللاعب لا يفكر في المال في ظل رفضه العروض المغرية من نادي باريس سان جيرمان لإقناعه في البقاء”.

كما وختمت الصحيفة، ” والدة مبابي تريد الأفضل لابنها كيليان مبابي. وأنها تعمل دائماً على تحقيق أمنياته، ووالدته تقضى عطلة لعدة أيام في الدوحة، إلا أن مصادر كشفت أنه سيكون هناك اتصالات من مالكي نادي باريس سان جيرمان لحسم ملف التجديد”.

هداف الدوري الفرنسي 

وسجل نجم فريق سان جيرمان كيليان مبابي مع الفريق 22 هدفاً، متصدراً قائمة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويقترب النادي الباريسي من التتويج باللقب العاشر في تاريخ مسيرته في منافسات الدوري الفرنسي 2021-2022، بعد التربع على عرش الصدارة برصيد 77 نقطة. بفارق 15 نقطة عن وصيفه أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

(المصدر: وطن + ماركا)

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