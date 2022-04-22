ريال مدريد في حيرة من أمره بعد زيارة والدة مبابي قطر

وطن – كشفت تقارير إسبانية، الخميس، بأن والدة مبابي “فايزة العماري” نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تزور العاصمة القطرية الدوحة مع ابنها الصغير ايثان، وسط سعي النادي الباريسي لتجديد عقد اللاعب ومنعه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

والدة مبابي وزيارة قطر

وأفادت صحيفة ” ماركا” الإسبانية، بأن والدة مبابي فايزة العماري تتواجد في العاصمة القطرية الدوحة مع ابنها ايثان، وسط محاولات نادي باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر من تجديد عقد اللاعب. مع الفريق الفرنسي، ومنعه من الرحيل الصيف المقبل إلى ريال مدريد.

وبينت الصحيفة، أنه لا يوجد شيء مغلق بالنسبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان أو حتى ريال مدريد، كما أن النادي البارسي متفائل بشأن حسم ملف تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

🚨 ماركا | سافرت والدة مبابي إلى قطر وستنتهز باريس سان جيرمان هذه الفرصة لتقديم عرض قصير لتجديد العقد لمدة عامين. pic.twitter.com/R5zz80uhiK — Insider Real (@RMCFarab) April 21, 2022

كما وأضافت، ” زيارة والدة مبابي إلى الدوحة قد تكون المفتاح لإبرام اتفاقية التجديد، من أجل تواجد اللاعب مع الفريق خلال المواسم المقبلة، وكان النادي قد عرض التجديد لمدة موسمين. مع الالتزام بتسهيل عملية انتقاله في حال قرر ذلك”.

عرض باريس سان جيرمان

وأردفت الصحيفة، ” عرض باريس سان جيرمان المملوك لدولة قطر، أفضل بكثير من العرض. الذي قدمه ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب، إلا أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى فريق الحلم بالنسبة له منذ الصغر. وهو ريال مدريد، حيث رفض كافة العروض الذي تقدم بها ناديه لتجديد عقده”.

🔴 بحسب "راديو مونت كارلو" فايزة العماري والدة ووكيلة مبابي ستجلس مع مسؤولي ريال مدريد الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل انتقال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو pic.twitter.com/2plajzx2jP — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2022

وتابعت، ” ريال مدريد متفائل بعض الشيء، كما أنهم يثقون من أن الفرنسي كيليان مبابي يرغب في ارتداء القميص الملكي الأبيض الموسم المقبل، وسيجعله النادي اللاعب الأعلي أجراً في تاريخه. لكن اللاعب لا يفكر في المال في ظل رفضه العروض المغرية من نادي باريس سان جيرمان لإقناعه في البقاء”.

كما وختمت الصحيفة، ” والدة مبابي تريد الأفضل لابنها كيليان مبابي. وأنها تعمل دائماً على تحقيق أمنياته، ووالدته تقضى عطلة لعدة أيام في الدوحة، إلا أن مصادر كشفت أنه سيكون هناك اتصالات من مالكي نادي باريس سان جيرمان لحسم ملف التجديد”.

هداف الدوري الفرنسي

وسجل نجم فريق سان جيرمان كيليان مبابي مع الفريق 22 هدفاً، متصدراً قائمة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

🚨 Le Parisien | كيليان مبابي لديه حلم ربما أكبر الآن من رغبته في الذهاب إلى ريال مدريد، الفوز بدوري أبطال أوروبا الأول في باريس سان جيرمان. – تريد عائلته معرفة ما إذا كان النادي سيمنحه اللاعبين والفريق المناسبين. – التقت والدة مبابي ناصر الخليفي وأمير قطر في الدوحة. pic.twitter.com/NtGkAl8AE7 — Insider Real (@RMCFarab) April 22, 2022

ويقترب النادي الباريسي من التتويج باللقب العاشر في تاريخ مسيرته في منافسات الدوري الفرنسي 2021-2022، بعد التربع على عرش الصدارة برصيد 77 نقطة. بفارق 15 نقطة عن وصيفه أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

(المصدر: وطن + ماركا)

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