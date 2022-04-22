الولايات المتحدة ترسل مسيرات الشبح “الغامضة” استعدادا لمعركة دونباس

وطن – أكد موقع “بوليتيكو” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤسسة الدفاع بواشنطن كشفت تفاصيل حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا تقدر بـ 800 مليون دولار.

لم يمض وقت طويل على إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة كانت تسرع الأسلحة لتسليح القوات الأوكرانية في الوقت الذي تقاوم فيه الغزاة الروس ، أرسل البنتاغون قائمة بالمواد التي تضمنت مدافع الهاوتزر والمعدات الميدانية التكتيكية وقطع الغيار.

إرسال 121 طائرة من طراز شبح العنقاء لأوكرانيا

وكشف الموقع إن إعلان “بايدن” عن إرسال 121 طائرة مسيرة من طراز “Phoenix Ghost”، أو “شبح العنقاء” كان امرا مفاجئا حيث أن هذه الطائرات لم ترى من قبل.

وتم تطوير الطائرة الغامضة من قبل شركة Aevex Aerospace ومقرها كاليفورنيا ، وهي شركة تأسست عام 2017 ويعمل بها 500 شخص ولديها مكاتب في كاليفورنيا ونورث كارولينا وفيرجينيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الخميس إن برنامج الطائرات بدون طيار للقوات الجوية ، الذي كان قيد التطوير بالفعل قبل الغزو الروسي ، يطابق المتطلبات المحددة لأوكرانيا ولديه “قدرات مماثلة” للطائرة بدون طيار AeroVironment Switchblade الموجودة بالفعل في أوكرانيا.

مواصفات طائرات “سويتش بلاد”

وأوضح أن طائراتSwitchblade ، التي بدأت الولايات المتحدة بإرسالها إلى أوكرانيا هذا الشهر، وزنها 5.5 رطل، ويمكنها التحليق فوق منطقة لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن يضربها عامل التوجيه بهدفها ، مما يؤدي إلى تفجير رأس حربي صغير.

من جانبه، قال جنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، عميد معهد ميتشل لدراسات الفضاء إن الطائرة بدون طيار يمكن أن تقلع عموديًا ، وتطير لمدة تزيد عن ست ساعات بحثًا عن هدف أو تتبعه ، وتعمل ليلًا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء.

وقال إن Phoenix Ghost تتمتع بقدرة أطول على التسكع من Switchblade ، والتي يمكن أن تطير لأقل من ساعة.

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