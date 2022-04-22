الجمعة, أبريل 22, 2022
الرئيسيةالهدهدالولايات المتحدة ترسل مسيرات الشبح "الغامضة" استعدادا لمعركة دونباس
الهدهد

الولايات المتحدة ترسل مسيرات الشبح “الغامضة” استعدادا لمعركة دونباس

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مساعدات أمريكية أوكرانيا watanserb.com
حزمة مساعدات أمريكية أمنية لأوكرانيا تقدر بـ 800 مليون دولار

وطن – أكد موقع “بوليتيكو” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤسسة الدفاع بواشنطن كشفت تفاصيل حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا تقدر بـ 800 مليون دولار.

لم يمض وقت طويل على إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة كانت تسرع الأسلحة لتسليح القوات الأوكرانية في الوقت الذي تقاوم فيه الغزاة الروس ، أرسل البنتاغون قائمة بالمواد التي تضمنت مدافع الهاوتزر والمعدات الميدانية التكتيكية وقطع الغيار.

إرسال 121 طائرة من طراز شبح العنقاء لأوكرانيا

وكشف الموقع إن إعلان “بايدن” عن إرسال 121 طائرة مسيرة من طراز “Phoenix Ghost”، أو “شبح العنقاء” كان امرا مفاجئا حيث أن هذه الطائرات لم ترى من قبل.

مساعدات أمريكية أوكرانيا
طائرة مسيرة من طراز “Phoenix Ghost” أو “شبح العنقاء”

وتم تطوير الطائرة الغامضة من قبل شركة Aevex Aerospace ومقرها كاليفورنيا ، وهي شركة تأسست عام 2017 ويعمل بها 500 شخص ولديها مكاتب في كاليفورنيا ونورث كارولينا وفيرجينيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الخميس إن برنامج الطائرات بدون طيار للقوات الجوية ، الذي كان قيد التطوير بالفعل قبل الغزو الروسي ، يطابق المتطلبات المحددة لأوكرانيا ولديه “قدرات مماثلة” للطائرة بدون طيار AeroVironment Switchblade الموجودة بالفعل في أوكرانيا.

مواصفات طائرات “سويتش بلاد”

وأوضح أن طائراتSwitchblade ، التي بدأت الولايات المتحدة بإرسالها إلى أوكرانيا هذا الشهر، وزنها 5.5 رطل، ويمكنها التحليق فوق منطقة لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن يضربها عامل التوجيه بهدفها ، مما يؤدي إلى تفجير رأس حربي صغير.

طائرات Switchblade

من جانبه، قال جنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، عميد معهد ميتشل لدراسات الفضاء إن الطائرة بدون طيار يمكن أن تقلع عموديًا ، وتطير لمدة تزيد عن ست ساعات بحثًا عن هدف أو تتبعه ، وتعمل ليلًا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء.

وقال إن Phoenix Ghost تتمتع بقدرة أطول على التسكع من Switchblade ، والتي يمكن أن تطير لأقل من ساعة.

اقرأ أيضا:

المصدربوليتيكو
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا