الزمالك يحسم أمر تجديد عقد أشرف بن شرقي

وطن – كشف مدير الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، حقيقة حسم ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع فريق القلعة البيضاء المصري خلال المواسم المقبلة.

أمير مرتضى وعقد أشرف بن شرقي

وقال أمير مرتضى منصور في تصريح صحفي عبر قناة ” صدى البلد” المصرية، ” نادي الزمالك هو الذي سيقرر التجديد للمغربي أشرف بن شرقي وليس اللاعب نفسه”.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك منصور، ” لقد أخذنا قراراً في وقت سابق، أننا نغلق الحديث بهذا الملف، كما كان ذلك من أجل فرض التركيز لدى نجوم الفريق في الموسم. وليس من مصلحة النادي التحدث عن الصفقات الجديدة في الوقت الراهن”.

أمير مرتضى🎙: بالنسبة لملف الصفقات ليس من الطبيعي أن نتحدث عنه في الوقت الحالي، أي لاعب سيرحل عن النادي، سيتم ذلك بطريقة جيدة بين اللاعب والنادي#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/5dM2ewae45 — Yallakora (@Yallakoranow) April 21, 2022

كما وأردف، ” هناك لاعبين مهمين حالياً داخل الفريق، ولو أن أس لاعب سيغيب عن الزمالك بسبب انتهاء عقده مع الفريق، سنتعاقد مع لاعب بنفس المستوى وأفضل منه”.

أمير مرتضى🎙️

💬أشرف بن شرقي لاعب محترف حتى آخر يوم في عقده، أعطانا الكثير جدًا وسيظل يعطينا للفترة المتبقية من عقده، ونشكره على الفترة التي قضاها، وهذه هي سنة الحياة.. الزمالك هو من سيقرر التجديد لـ بن شرقي من عدمه وليس اللاعب pic.twitter.com/I2PjbTNv24 — kora11.com (@kora11) April 22, 2022

وتابع، ” بالنسبة للاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، سيكون في الوقت الحالي تركيزهم مع الفريق ولا نريد العودة إلى الوراء. أشرف بن شرقي لاعب محترف حتى أخر يوم في عقده، أعطى الكثير للنادي وسنشكره على الفترة التي قضاها وهذه سنة الحياة”.

صفقات الزمالك

وأشار منصور، ” لا أريد التحدث عن صفقات الزمالك الجديدة وما زال جارياً، كما أن الموسم سينتهي في شهر سبتمبر القادم، وليس من المفيد للفريق الحديث عن أي من الصفقات في الوقت الحالي”.

كما واستكمل، ” من وقته أقول مين اللي هيرحل أو هيستمر مع الفريق، وفي نهاية الموسم سيتضح كل شيء. ومن سيرحل بسبب انتهاء عقده سيرحل بشكل محترم”.

أمير مرتضى🎙: حددنا فترة معينة يمكن خلالها مناقشة قائمة الموسم المقبل، سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو التعرف على موقف اللاعبين المعارين#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/aSZa7608eZ — Yallakora (@Yallakoranow) April 21, 2022

ورد أمير مرتضى على سؤال عقد صفقتين مع لاعبين سوبر، قائلاً: ” كلمة سوبر انتهت في عالم كرة القدم، كما ومهما كان هذا اللاعب سوبر، فإنه سيلعب في نادي كبير واسمه أكبر من اللاعب نفسه”.

وكان رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، قد قرر في وقت سابق تأجيل حسم تجديد 5 لاعبين. مع الفريق البيضاوي من بينهم أشرف بن شرقي.

كما وعرض النجم التونسي سيف الدين الجزيري للبيع في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك بعد خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

ويتصدر فريق الزمالك “القلعة البيضاء” صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط مع غريمه التقليدي الوصيف الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

( المصدر: وطن + صدى البلد)

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