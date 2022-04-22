الجمعة, أبريل 22, 2022
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رياضة

الزمالك يحسم أمر تجديد عقد أشرف بن شرقي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الزمالك وحسم ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي watanserb.com
أمير مرتضى منصور والحديث عن عقد أشرف بن شرقي

وطن – كشف مدير الكرة بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور، حقيقة حسم ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع فريق القلعة البيضاء المصري خلال المواسم المقبلة.

أمير مرتضى وعقد أشرف بن شرقي

وقال أمير مرتضى منصور في تصريح صحفي عبر قناة ” صدى البلد” المصرية، ” نادي الزمالك هو الذي سيقرر التجديد للمغربي أشرف بن شرقي وليس اللاعب نفسه”.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك منصور، ” لقد أخذنا قراراً في وقت سابق، أننا نغلق الحديث بهذا الملف، كما كان ذلك من أجل فرض التركيز لدى نجوم الفريق في الموسم. وليس من مصلحة النادي التحدث عن الصفقات الجديدة في الوقت الراهن”.

كما وأردف، ” هناك لاعبين مهمين حالياً داخل الفريق، ولو أن أس لاعب سيغيب عن الزمالك بسبب انتهاء عقده مع الفريق، سنتعاقد مع لاعب بنفس المستوى وأفضل منه”.

وتابع، ” بالنسبة للاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء، سيكون في الوقت الحالي تركيزهم مع الفريق ولا نريد العودة إلى الوراء. أشرف بن شرقي لاعب محترف حتى أخر يوم في عقده، أعطى الكثير للنادي وسنشكره على الفترة التي قضاها وهذه سنة الحياة”.

صفقات الزمالك

وأشار منصور، ” لا أريد التحدث عن صفقات الزمالك الجديدة وما زال جارياً، كما أن الموسم سينتهي في شهر سبتمبر القادم، وليس من المفيد للفريق الحديث عن أي من الصفقات في الوقت الحالي”.

كما واستكمل، ” من وقته أقول مين اللي هيرحل أو هيستمر مع الفريق، وفي نهاية الموسم سيتضح كل شيء. ومن سيرحل بسبب انتهاء عقده سيرحل بشكل محترم”.

ورد أمير مرتضى على سؤال عقد صفقتين مع لاعبين سوبر، قائلاً: ” كلمة سوبر انتهت في عالم كرة القدم، كما ومهما كان هذا اللاعب سوبر، فإنه سيلعب في نادي كبير واسمه أكبر من اللاعب نفسه”.

وكان رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، قد قرر في وقت سابق تأجيل حسم تجديد 5 لاعبين. مع الفريق البيضاوي من بينهم أشرف بن شرقي.

كما وعرض النجم التونسي سيف الدين الجزيري للبيع في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك بعد خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

ويتصدر فريق الزمالك “القلعة البيضاء” صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط مع غريمه التقليدي الوصيف الأهلي في المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

( المصدر: وطن + صدى البلد)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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