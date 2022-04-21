الخميس, أبريل 21, 2022
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لماذا يستثمر الناس فيك أكثر من سلعتك؟

الوقت هو المال

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا يستثمر الناس فيك أكثر من سلعتك؟ watanserb.com
شراء سلعك هو استثمار فيك

وطن– حسب مجلة نيوزويك الأمريكية، لم يعد السعر وحده يحكم، ويظهر المستهلكون بشكل متزايد استعدادهم لدفع المزيد مقابل شيء ما إذا كانت لديهم علاقة مستقرة مع بائع موثوق. أي باختصار، شراء سلعك هو استثمار فيك.

“الوقت هو المال”

لطالما عاش أصحاب الأعمال بالقاعدة التي تقول “الوقت هو المال”. ولكن في عالم ما بعد كورونا، انتشر هذا الوعي المتزايد بسرعة إلى عامة الناس.

في الوقت الحاضر، تزعج الأعمال التجارية شخصًا ما من خلال فرض رسوم زائدة على أحد المنتجات. لكن هذا الحريف سيصبح أكثر غضبًا إذا كان عليه قضاء وقت طويل في تصحيح خطأ إذا ورد.

عندما تكون شخصًا تقدر أهمية أوقات الآخرين باستمرار، فإن هؤلاء الأشخاص سيصبحون عملاء أوفياء وسيشجعون الآخرين على اعطائك فرصة.

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لمسة فريدة

عندما يستثمر العملاء فيك وفي علامتك التجارية، فإنهم يتوقعون لمسة شخصية عند الحاجة.

يعتقد العديد من أصحاب الأعمال أنه من “المكلف للغاية” تقديم لمسة شخصية. ولكن الخبر السار هو أن المستهلكين يطلبون أقل من الناحية الإحصائية هذه الأيام.

اللمسة الشخصية لعملك تشبه إلى حد ما الاحتفاظ بطفاية حريق في المكتب. لن تحتاج إلى استخدامها في معظم الأوقات، ولكن عند الحاجة، ستكون سعيدًا بوجودها هناك.

سيكون العملاء الأذكياء في مجال التكنولوجيا على ما يرام في إدارة أعمالهم معك عبر الإنترنت. الا أن استثمارهم فيك يعني أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التفاعل معك عند الحاجة.

عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء، يمكنك فعل كل شيء فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا المناسبة، وتقديم منتجات وخدمات رائعة.

وفي الأخير، أثناء قيامك بعملك، اجعله ممارسة تحيط نفسك فيها بالموظفين الذين يفهمون أن أقل سعر لا يفوز دائمًا بعد الآن.

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المصدرنيوزويك
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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