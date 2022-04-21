لماذا يستثمر الناس فيك أكثر من سلعتك؟

وطن– حسب مجلة نيوزويك الأمريكية، لم يعد السعر وحده يحكم، ويظهر المستهلكون بشكل متزايد استعدادهم لدفع المزيد مقابل شيء ما إذا كانت لديهم علاقة مستقرة مع بائع موثوق. أي باختصار، شراء سلعك هو استثمار فيك.

“الوقت هو المال”

لطالما عاش أصحاب الأعمال بالقاعدة التي تقول “الوقت هو المال”. ولكن في عالم ما بعد كورونا، انتشر هذا الوعي المتزايد بسرعة إلى عامة الناس.

في الوقت الحاضر، تزعج الأعمال التجارية شخصًا ما من خلال فرض رسوم زائدة على أحد المنتجات. لكن هذا الحريف سيصبح أكثر غضبًا إذا كان عليه قضاء وقت طويل في تصحيح خطأ إذا ورد.

عندما تكون شخصًا تقدر أهمية أوقات الآخرين باستمرار، فإن هؤلاء الأشخاص سيصبحون عملاء أوفياء وسيشجعون الآخرين على اعطائك فرصة.

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لمسة فريدة

عندما يستثمر العملاء فيك وفي علامتك التجارية، فإنهم يتوقعون لمسة شخصية عند الحاجة.

يعتقد العديد من أصحاب الأعمال أنه من “المكلف للغاية” تقديم لمسة شخصية. ولكن الخبر السار هو أن المستهلكين يطلبون أقل من الناحية الإحصائية هذه الأيام.

اللمسة الشخصية لعملك تشبه إلى حد ما الاحتفاظ بطفاية حريق في المكتب. لن تحتاج إلى استخدامها في معظم الأوقات، ولكن عند الحاجة، ستكون سعيدًا بوجودها هناك.

سيكون العملاء الأذكياء في مجال التكنولوجيا على ما يرام في إدارة أعمالهم معك عبر الإنترنت. الا أن استثمارهم فيك يعني أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التفاعل معك عند الحاجة.

عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء، يمكنك فعل كل شيء فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا المناسبة، وتقديم منتجات وخدمات رائعة.

وفي الأخير، أثناء قيامك بعملك، اجعله ممارسة تحيط نفسك فيها بالموظفين الذين يفهمون أن أقل سعر لا يفوز دائمًا بعد الآن.

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