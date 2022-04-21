الخميس, أبريل 21, 2022
الرئيسيةرياضةصلاح يبتعد في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022
رياضة

صلاح يبتعد في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022 watanserb.com
محمد صلاح يبتعد خطوة في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن – ابتعد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022، بعد تسجيله الثنائية وصناعة هدف آخر في مباراة القمة الأخيرة على ميدانه أمام مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

هدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد

وسجل صلاح نجم فريق ليفربول، هدفيه في شباك مرمى منافسه الضيف مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، بعد صيامه عن التهديف مع الفريق في 753 دقيقة، على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات مع الريدز في الآونة الأخيرة.

لكن ثقة المدرب الألماني يورغن كلوب في قدرات اللاعب وبالعودة إلى مستواه سريعاً، لم تقصيه من التشكيلة الأساسية للفريق والجلوس على دكة البدلاء.

سينهي الموسم بقوة

كما وصرح الألماني كلوب في وقت سابق عبر موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي بشأن محمد صلاح، قائلاً: ” مو صلاح سينهي الموسم بقوة، وعلينا في الوقت الراهن أن نعيده إلى مستواه  السابق. لأن كل مباراة لنا هي مثل النهائي”.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قادمة أمام إيفرتون الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة ال33. من الدوري الإنجليزي، قبيل ملاقاة فياريال، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور النصف من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

ويعتلي المصري محمد صلاح في صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، كما ويليه في الوصافة النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مهاجم توتنهام برصيد 17 هدفاً.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد. برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع مواطنه دييغو جوتا مهاجم فريق ليفربول بنفس الرصيد من الأهداف.

كما وآتى السنغالي ساديو ماني نجم فريق الريدز في خامس جدول ترتيب الهدافين .برصيد 14 هدفاً، وفي المركز السادس جاء الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع إيفان توني.

وجاء ثلاثي اللاعبين على التوالي ويلفريد زاها نجم كريستيال بالاس، والجزائري رياض محرز .وزميله البلجيكي كيفين دي بروين برصيد 11 هدفاً لهذا الموسم حتى الآن.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

قد يهمك أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC