صلاح يبتعد في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن – ابتعد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022، بعد تسجيله الثنائية وصناعة هدف آخر في مباراة القمة الأخيرة على ميدانه أمام مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

هدفي محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد

وسجل صلاح نجم فريق ليفربول، هدفيه في شباك مرمى منافسه الضيف مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، بعد صيامه عن التهديف مع الفريق في 753 دقيقة، على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات مع الريدز في الآونة الأخيرة.

ليلة رائعة تحت الأضواء في آنفيلد أمام @ManUtd_AR 😍 استمتعوا بأبرز لقطات انتصارنا برباعية نظيفة 🔥⚽️#ليفربول_يونايتد pic.twitter.com/YGCCWiho4h — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2022

لكن ثقة المدرب الألماني يورغن كلوب في قدرات اللاعب وبالعودة إلى مستواه سريعاً، لم تقصيه من التشكيلة الأساسية للفريق والجلوس على دكة البدلاء.

سينهي الموسم بقوة

كما وصرح الألماني كلوب في وقت سابق عبر موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي بشأن محمد صلاح، قائلاً: ” مو صلاح سينهي الموسم بقوة، وعلينا في الوقت الراهن أن نعيده إلى مستواه السابق. لأن كل مباراة لنا هي مثل النهائي”.

تمريرة حاسمة مُذهلة من ماني 😍

استلام رائع وإنهاء عظيم من الملك المصري 👏 استمتعوا بهدف محمد صلاح الأول في شباك مانشستر يونايتد أمس من جميع الزوايا الممكنة برعاية @Sonos 🎥 pic.twitter.com/MquVHrmqfV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 20, 2022

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قادمة أمام إيفرتون الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة ال33. من الدوري الإنجليزي، قبيل ملاقاة فياريال، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور النصف من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

ويعتلي المصري محمد صلاح في صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً، كما ويليه في الوصافة النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مهاجم توتنهام برصيد 17 هدفاً.

وجاء في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد. برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع مواطنه دييغو جوتا مهاجم فريق ليفربول بنفس الرصيد من الأهداف.

صلاح يوسع الفارق إلى 5 أهداف عن أقرب منافسيه ويتربع ملكًا على عرش هدافي الدوري الإنجليزي 🔝 pic.twitter.com/KQv6geK1oT — Yallakora (@Yallakoranow) April 19, 2022

كما وآتى السنغالي ساديو ماني نجم فريق الريدز في خامس جدول ترتيب الهدافين .برصيد 14 هدفاً، وفي المركز السادس جاء الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام برصيد 12 هدفاً، متساوياً بذلك مع إيفان توني.

وجاء ثلاثي اللاعبين على التوالي ويلفريد زاها نجم كريستيال بالاس، والجزائري رياض محرز .وزميله البلجيكي كيفين دي بروين برصيد 11 هدفاً لهذا الموسم حتى الآن.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

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