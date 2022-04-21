رسائل نصية مسربة تظهر الدور الأمريكي الحاسم في تكليف محمد بن سلمان بمنصبه وعزل “ابن نايف”

وطن – استمرارا في كشف خطة المؤامرة التي أدت للإطاحة بولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف من قبل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان وبالتعاون مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نشرت الصحفية الامريكية فيكي وارد نصوصاً لرسائل محادثات بين سعد الجبري وعبد العزيز الهويريني رئيس جهاز رئاسة أمن الدولة، وتُظهر سلسلة الأحداث التي أدت إلى سقوط محمد بن نايف، وتأثير أمريكا الحاسم في القضية.

خالد الغنام يمثل “ابن نايف” في توقيع الاتفاقية

وأظهرت نصوص الرسائل أن الجبري أرسل للهويريني في 16 مايو 2017 البيان الذي رفعته شركة “ستريك” في واشنطن، والذي يعلن فيه تمثيله الجديد لمحمد بن نايف، وأن المسؤول السعودي خالد الغنام، هو من وقع اتفاقية ستريك نيابة عن ابن نايف.

مقال في “بوليتيكو” يزعج الديوان الملكي

ووفقا للتسريبات، تُظهر الرسائل النصية في 17 مايو 2017، أن الجبري أرسل للهويريني مقال لصحيفة “بوليتيكو”؛ والذي يشير بأن ترامب انجذب إلى لعبة العروش السعودية بين ابن سلمان وابن نايف. والذي أشار بأن عقد شركة “ستريك” كان عبارة عن تحرك ابن نايف للتعامل مع إدارة ترامب”.

وبحسب المنشور، أرسل الجبري للهويريني قائلا: المقال مكتوب بشكل ضار للغاية ويتطلب قراءة متأنية، وقد يقلق بعض أصدقائنا. – سعد الجبري كان يعلم بأن هذا الأمر لن بمر على ما يرام داخل الديوان الملكي السعودي، لذلك غادر المملكة، بعد أن حذره ابن نايف الهويريني، وأنه بحاجة إلى الخروج فوراً.

محادثة بين الجبري والهويريني

وفي 31 مايو أظهرت الرسائل قلق الجبري بشأن خالد الغنام:

الجبري: هل تخلص منهم خالد؟ – الهويريني: لا

– الجبري: هل يزال هناك؟ – الهويريني: نعم مازال

– الجبري: لاحول ولاقوة إلا بالله

– الهويريني: فعلاً

– الجبري: هل يعلم -المدير- ابن نايف بذلك؟

– الهويريني: نعم”.

“ابن زايد” يزور السعودية قبل حصار قطر بأيام

من جانبها قالت “وارد” إنه من المثير للفضول أن سجلات المراسلات بين الجبري والهويريني بتاريخ 2 يونيو 2017 تضمنت صورة لابن زايد مع محمد ابن نايف. حيث قام ابن زايد بزيارة السعودية بعد رحيل مسؤولي ترامب، وقبل ثلاثة أيام من إعلان السعودية والإمارات الحصار على قطر.

وأضافت قائلة: “من المعروف أن ابن زايد وابن نايف لا يتفقان، لأن ابن زايد هو من كان يدافع لكي يصبح تلميذه ابن سلمان ولياً للعهد، بالتوسط لدى كبار المسؤولين في البيت الأبيض في عهد ترامب”.

ومن ضمن المراسلات، فإنه “في 4 يونيو 2017 أرسل الجبري للهويريني: هل أكمل الصيام في البرد؟، ويعني؛ هل يجب أن أبقى في تركيا لشهر رمضان؟. فأجاب الهويريني: أكيد، ويعني؛ لا تعد إلى السعودية”.

عزل محمد بن نايف

وتابعت “وارد” أنه في 21 يونيو 2017، قام ابن سلمان بعزل محمد بن نايف، وقد اختفى ابن نايف لساعات قبل أن يبايع ابن سلمان، ومنذ مارس 2020 يقوم ابن سلمان باحتجاز ابن نايف وكذلك اثنان من أطفال الجبري.

وتعليقا على ماحدث، قالت”وارد” إن الأمريكيين ، الذين عبروا لفترة طويلة عن إعجابهم وامتنانهم لمحمد بن نايف وقبل أشهر فقط منحته ميدالية ، لم يبدوا أي احتجاج.

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