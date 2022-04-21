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ثعبان رامز جلال كاد يقتل سليمان عيد رعبا ورد فعل غير متوقع (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
رامز جلال watanserb.com
الفنان سليمان عيد ضيف رامز جلال اليوم الخميس في برنامجه رامز موفي ستار

وطن – حل الفنان المصري سليمان عيد، الخميس، ضيف برنامج “رامز موفي ستار” في حلقته الـ20 والذي يقدمه رامز جلال من السعودية هذا العام، ويشاركه البرنامج لأول مرة النجم العالمي فاندام.

ويحظى سليمان عيد بشعبية كبيرة في مصر، وهو ممثل كوميدي شهير اشتهر بأدواره الثانوية مع نجوم السينما المصرية من ضمنهم محمد هنيدي، وكريم عبدالعزيز.

وفي بداية الحلقة وكعادته سخر رامز جلال، من ملابس سليمان عيد.

كما سخر من رأسه وتطاير شعره وقال:”ايه الصلعة دي اوعا تزحلق حد”، وتابع رامز سخريته:”ده شغال في محمصة قهوة.”

وبدا على سليمان عيد الذهول عند رؤيته فاندام، حيث لم يكن يصدق أنه سيشاركه في صناعة فيلم أكشن.

وتقوم خدعة “رامز موفي ستار” على إيهام الضيف بأنه سيشارك فاندام بفيلم أكشن، ليتم استدراجه إلى أفخاخ رامز جلال وتنفيذ المقلب.

وأصيب سليمان عيد بنوبة رعب وهلع وأخذ يبكي في فقرة الثعبان، عندما انحدرت السيارة.

وكذلك لم يتمالك أعصابه وكاد قلبه يتوقف عندما رأى التماسيح في البحيرة بالأسفل.

رد فعل سليمان عيد، كان غير متوقع بعد اكتشافه المقلب وحقيقة أن رامـز جلال يقف ورائه.

حيث بدأ بالضحك مباشرة دون أي عصبية أو اعتداء على رامز جلال، كما يفعل معظم الضيوف الذي يتفاجئون بآخر الحلقة بظهور رامز أمامهم.

ويذاع برنامج “رامز موفي ستار” على شاشة “إم بي سي” يوميا في رمضان.

ويأتي البرنامج هذا العام برعاية هيئة الترفيه، والمستشار تركي آل الشيخ، وتم تصويره بصحراء المملكة.

وكانت تقارير تحدثت عن فشل ذريع لبرنامج رامـز جلال، هذا العام وسط أنباء عن اتجاه “إم بي سي” لفسخ عقدها معه لعدم تغطية البرنامج لتكاليفه.

ويقدم رامـز جلال برنامجه الرمضاني الخاص بالمقالب منذ أكثر من 10 سنوات، وحاز بشعبية واسعة ونسب مشاهدات ضخمة خلال تلك السنوات.

(المصدر: يوتيوب / تويتر – وطن)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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