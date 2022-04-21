تعرف على لوائح “الفيفا” بشأن قرار إعادة مباراة مصر والسنغال

وطن – تعالت الأصوات من جديد المطالبة بحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قرار إعادة مباراة مصر والسنغال الحاسمة في نهائيات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022 بعد شكوى الاتحاد المصري.

إعادة مباراة مصر والسنغال

وينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية قرار الاتحاد الدولي ” الفيفا”، الحاسم بشأن إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال، بعد تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم الشكوى إليه، مع نهاية المباراة المصيرية بين كلا المنتخبين على ضوء أعمال الشغب بسبب الجماهير السنغالية.

كما وأرفق الاتحاد المصري لكرة القدم، كافة أحداث من الصور ومقاطع الفيديو للمضايقات. التي تعرض لها منتخب مصر “الفراعنة”، في المباراة الفاصلة. أمام السنغال داخل ملعب ” داكار”.

وتأهل منتخب أسود الترانغا السنغالي، على حساب مصر للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز عليه في ركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة في الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكليهما.

لوائح الفيفا

كما ويعتمد قرار الحاسم الذي يتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، بشأن مباراة مصر والسنغال من خلال النظر إلى تقرير حكم المباراة الذي يدون فيه كافة التفاصيل قبل وأثناء وبعد اللقاء.

وينص قرار المادة ال16 من لوائح لجنة الانضباط في اتحاد الفيفا، على المخالفات الواردة. والعقوبات المنصوص عليها كما يلي:

العقوبة (1): تتضمن التحذير والتوبيخ وفرض الغرامة المالية، إلى جانب سحب الجوائز أو اللقب.

عقوبة (2): تتمثل العقوبة في الإيقاف أو الحظر من المشاركات من أي نشاط له علاقة برياضة كرة القدم، والتي قد تصل إلى الحرمان من التواجد على مقاعد البدلاء.

🔴🔴 رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم @EFA جمال علام يؤكد لـbeIN SPORTS تقديم شكوى للاتحادين الدولي والإفريقي بخصوص أحداث مباراة مصر والسنغال في داكار مطالبا بإعادة المباراة أو عدم تحديد الفائز بينهما قبل التحقيق بما حدث pic.twitter.com/ZXkGhtUmX3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 31, 2022

العقوبة (3): لعب المباريات بدون حضور الجماهير، أو الاقتصار على عدد محدود من الجماهير، أو إلغاء نتيجة المباراة أو خصم النقاط. ويمكن أن يصل الأمر إلى الاستبعاد من المسابقة أو إعادة المباراة.

عقوبة (4): فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 فرانك سويسري. أي 105 دولار أمريكي، أو أكثر من مليون فرانك سويسري أي أكثر من مليون دولار.

استبعاد إعادة المباراة

وكان رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” رايموند هاك، قد علق في تصريح له نشر على العديد من وسائل الإعلام المصرية بوقت سابق، ” طالما لم يحدث اقتحام للملعب من قبل الجماهير، فسيكون من الصعب إعادة المباراة من جديد”.

💥💥💥"محمد صلاح كان نفسه يروح كاس العالم"… كواليس حصرية من جمال علام رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة مصر والسنغال#جمهور_التالتة pic.twitter.com/MQwGdRN7U4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 1, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن في تاريخ تصفيات مونديال كأس العالم. قد تم إعادة مباراة البحرين وأوزبكستان في تصفيات عام 2006 بسبب خطأ تحكيمي، ومباراة السنغال وجنوب أفريقيا في تصفيات عام 2018 بسبب تورط حكم المباراة بالمراهنات.

( المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية + تويتر)

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