تحقيق رقمي.. “مرسي والاختيار3”.. هل انقلب السحر على الساحر؟

وطن – في أول تحقيق مبني على أسس علمية، كشفت منصة “إيكاد” الرقمية عن تحقيق حول تحليل التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أعقبت عرض مسلسل “الاختيار3″، وذلك بهدف معرفة أثرها على شعبية الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وكشفت المنصة بأن تحليل التفاعلات الخاصة بالمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي تم خلال الفترة الممتدة من (2-11) أبريل/نيسان الجاري.

وأوضحت “إيكاد” بأن فريق التحقيق الرقمي لديها، استخدم برنامج الرصد وتحليل السمعة المتخصص، مع تحديد مجموعة من الكلمات المفتاحية المرتبطة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

ولفتت المنصة بأن التحليل اقتصر على عينة تضم التغريدات الاصلية فقط، والتي تجاوزت 15 ألف تغريدة.

المؤيدون لمرسي

وتوصل تحليل البيانات، بأن نسبة التغريدات الإيجابية عن الرئيس الراحل محمد مرسي بلغت 61% من إجمالي التغريدات، في حين بلغت نسبة التغريدات السلبية 38%.

وأوضحت المنصة، أن المؤيدين رأوا أن مسلسل “الاختيار3″، قد جاء بنتائج عكسية وفشل في إظهار مرسي بصورة “المجرم”.

كما رأى بعض المؤيدين لمرسي أن المسلسل قد عرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسخرية بسبب الأحداث واللقطات المزيفة التي تضمنها.

المعارضون لمرسي

كما أوضح التحليل، أن قناة “العربية” السعودية وغيرها، أعادوا نشر تسريبات تزعم أن الرئيس الراحل محمد مرسي هدد بحرق مصر إن لم ينجح الإخوان في الانتخابات.

واعتبر لمعارضون لمرسي أن “السيسي” أنقذ مصر من حكم “مرسي”، مع التأكيد على رفضهم وصول الإخوان المسلمين للحكم.

يشار إلى أن مسلسل “الاختيار 3″، يتناول كواليس انقلاب الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق عبدالفتاح السيسي، ومساعدة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013 من خلال سردية يرى ناقدون ومحللون أنها من طرف واحد ولا تعبر عن الواقع، وتعتبر تزييفا للتاريخ القريب الذي عاصره الشعب المصري.

(المصدر: إيكاد – وطن)

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