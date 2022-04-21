الخميس, أبريل 21, 2022
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رياضة

الهولندي إريك تين هاج يتولى مهام تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لرانغنيك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تعيين المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرباً لنادي مانشستر يونايتد watanserb.com
تعيين المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرباً لنادي مانشستر يونايتد

وطن – أعلن نادي مانشستر يونايتد، الخميس، التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج لقيادة تدريب الشياطين الحمر مع بداية الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الألماني المؤقت رالف رانغنيك الذي فشل في تحقيق النتائج الإيجابية مع الفريق بعد رحيل النرويجي أولي سولشاير.

إريك تين هاج وتدريب مانشستر يونايتد

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” يسر النادي الإعلان عن تعيين إريك تين هاج في منصب مدرب الفريق الأول للرجال، اعتباراً من نهاية الموسم الجاري. وحتى شهر يونيو عام 2025. مع خيار التمديد لعام إصافي”.

من جانبه، قال مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين 52 عاماً، ” إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لفريق اليوناتيد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل”.

تطوير اليونايتد

كما وأضاف الهولندي إريك تين هاج، “أعرف هذا النادي الرائع. وشغف الجماهير المحبة له، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه”.

وختم حديثه، ” سيكون من الصعب مغادرة أياكس أمستردام بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح. قبيل الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد”.

الإنجازات والألقاب

واستطاع المدرب الهولندي إريك تين تحقيق 5 ألقاب. مع فريق أياكس منذ قدومه إلى الفريق عام 2017، قادماً من نادي أوترخت، حيث كان من أبرزها التتويج مرتين بلقب الدوري الهولندي الممتاز.

كما وتمكن من قيادة فريقه بالصعود إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ فترة التسعينات من القرن الماضي.

ويطمح إريك تين مدرب أياكس إنهاء موسمه مع الفريق. قبيل الرحيل إلى صفوف فريق الشياطين الحمر الإنجليزي، التتويج بلقب الدوري الهولندي هذا الموسم.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاثة عن فريق توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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