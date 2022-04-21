إعلامي لبناني يكشف هوية وجنسية حبيب إليسا الغامض

وطن– كشف الإعلامي اللبناني المثير للجدل، إيلي باسيل، هوية حبيب مواطنته الفنانة إليسا، والذي تحدثت عنه قبل أيام واعترفت بعلاقتهما.

مصري!

وعبر بث مباشر مع متابعيه في “انستجرام”، قال إيلي باسيل إن حبيب إليسا هو رجل من أصل مصري ويحمل الجنسية البلجيكية.

وتابع باسيل: “هو أحد أقرباء، أحد أصدقاء إليسا المقربين. ويبتدي اسمه بحرف الواو، والعلاقة منذ ٤ سنوات ومن الممكن أن تنتهي بالزواج اذا استمر التوافق”.

وكانت إليسا قد أكدت قبل أيام، أنها أنها مازالت تعيش في قصة الحب التي كانت قد كشفت عنها في تصريحات سابقة لها منذ حوالي 4 سنوات .

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ليس شرطاً أن نتزوج

وأشارت ملكة الإحساس خلال استضافتها ببرنامج (مراحل) المذاع عبر قناة SBC مع الإعلامي علي العلياني، إلى أن علاقتها بحبيبها ليس شرطا بالنسبة لها أن تنتهي بالزواج. ولكن المهم هو أنها تعيش حالة الحب .

وعقبت: ” أنا ماني بعلاقة حب لإنه بدي أتزوج .. انا بدي أكون أنثى عندها مشاعر عايشتها .. الزواج ممكن يصير أو ما يصير بس أنا اللي بيهمني إنه عايشة حالة حب”.

ورفضت حينها الفنانة اللبنانية كشف هويته، مكتفية بمعلومات بسيطة. وقالت إنه من خارج الوسط الفني وغير عربي الجنسية.

“واليس”

كما صرحت الفنانة بأن الاسم الذي تنادي به حبيبها هو “واليس”، وذلك لأنه يجمع حروف اسمه واسمها معاً.

وكانت إليسا قد كشفت للإعلامي علي العلياني في برنامج مجموعة إنسان على قناة mbc في 2017 أنها تعيش قصة حب رومانسية.

وأوضحت ملكة الإحساس حينها، أنها التقت حبيبها صدفة خلال سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية، مؤكدة أنه أوروبي الجنسية.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها سعيدة بهذه العلاقة لأن تعامل حبيبها معها مختلف، منوهة إلى أن الشخص عندما يحب شخص آخر فإنه يحب كل شيء فيه. ومن ضمنه هذه الأشياء القصص التي يحكيها وحبيبها يمتلك قصصا متفردة.

وأرجعت إليسا اهتمام الناس بحياتها العاطفية، إلى كونها من الفنانات القليلات اللاتي لا يزلن بلا زواج.

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