الخميس, أبريل 21, 2022
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هل سينقذ الغاز القطري أوروبا!؟

تستدعي الدوحة المشترين لقياس الاهتمام بالمزيد من الغاز

باسل النجار
كتب باسل النجار
قطر توسيع قدرتها من الغاز الطبيعي المسال watanserb.com
قطر أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “قطر إنرجي QATPE.UL”، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لتوسيع طاقتها الإنتاجية منه.

وبحسب التقرير تدرس المجموعة توسيع قدرتها من الغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تحاول عدة دول أوروبية فطم نفسها عن إمدادات الغاز الروسية.

ومع ذلك، قال التقرير إن المحادثات في مرحلة مبكرة وقد تلتزم شركة قطر للطاقة بخطتها الحالية.

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وأضافت أن الشركة تناقش مع مشتري الغاز، ما إذا كان ينبغي لها توسيع مشروع بدأ في عام 2021 لبناء ستة مصانع لتسييل الغاز.

قطر للطاقة تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال

وتخطط قطر للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 40٪، مع مشروع توسعة الحقل الشمالي، والمتوقع أن يبدأ العمل فيه بحلول عام 2026.

وفي هذا السياق قال وزير قطر لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي لشبكة “CNN” في مارس الماضي، إن قطر ستواصل تزويد أوروبا بالغاز، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب الحرب.

وزير قطر لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي
وزير قطر لشؤون الطاقة سعد شريدة الكعبي

وتحدثت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة ـ بحسب بلومبيرغ ـ مع مشتري الغاز حول ما إذا كانت ستوسع مشروعًا بقيمة 30 مليار دولار بدأ في عام 2021 لبناء ستة مصانع لتسييل الغاز، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وتقوم الشركة بتقييم تكلفة إضافة وحدة أخرى على الأقل ومدى الاهتمام بالغاز الإضافي المطلوب من العملاء، بما في ذلك الصين.

وتهدد روسيا أوروبا بإمدادات الطاقة حيث تعتمد أورويا بشكل كلي على الطاقة الروسية وخاصة في فصل الشتاء.

ويمكن أن يستخدم بوتين في أي وقت ورقة الطاقة للضغط على الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا.

كما تسعى أمريكا للتخلي تماما عن مصادر الطاقة الروسية واستبدالها بأخرى، ضمن حربها ضد روسيا والعقوبات التي تفرضها عليها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

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المصدربلومبيرغ
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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