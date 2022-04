هل سينقذ الغاز القطري أوروبا!؟

وطن – قالت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “قطر إنرجي QATPE.UL”، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لتوسيع طاقتها الإنتاجية منه.

وبحسب التقرير تدرس المجموعة توسيع قدرتها من الغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تحاول عدة دول أوروبية فطم نفسها عن إمدادات الغاز الروسية.

Qatar is sounding out buyers about a further expansion of its liquefied natural gas capacity as Europe rushes to secure supplies in the wake of Russia’s war in Ukraine https://t.co/coxknPXfdW

— Bloomberg (@business) April 20, 2022