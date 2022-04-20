موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “أنويتا”.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وستنطلق الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

الفريق يعود إلى التدريبات بعين على مواجهة ريال سوسيداد pic.twitter.com/9I6rdYU2Bd — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 19, 2022

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين برشلونة والمستضيف للمواجهة ريال سوسيداد، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

وقد فشل ريال سوسيداد بتحقيق الفوز على برشلونة في آخر 11 مباراة، في أسوأ سلسلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز ضد الفريق الكتالوني في المسابقة منذ عام 1960. حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

I will always cheer for my team

I will always cheer for my team

I will always cheer for my team We’ll go all out for the win

We’ll go all out for the win

We’ll go all out for the win Wear our txuri urdin colours with pride! 😜#RealSociedadBarça | #AurreraReala pic.twitter.com/fYVadwUolX — Real Sociedad (@RealSociedadEN) April 19, 2022

كما لم يخسر برشلونة في آخر 12 مباراة خارج ميدانه في منافسات الدوري الممتاز، فقد حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات. وفاز في أخر 5 مباريات له، بعد السقوط على ميدان رايو فاليكانو في أكتوبر عام 2021.

ولم يخسر ريال سوسيداد في آخر 7 مباريات على ميدانه في الدوري، حيث حقق الفوز في 5 مباريات. والتعادل في مباراتين، كما وحافظ على نظافة شباكه في المباريات ال7.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 60 نقطة، كما وآتى منافسه ريال سوسيداد في المركز السادس من الترتيب برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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