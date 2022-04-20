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رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “أنويتا”.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وستنطلق الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة  

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين برشلونة والمستضيف للمواجهة ريال سوسيداد، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني  

وقد فشل ريال سوسيداد بتحقيق الفوز على برشلونة في آخر 11 مباراة، في أسوأ سلسلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز ضد الفريق الكتالوني في المسابقة منذ عام 1960. حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

كما لم يخسر برشلونة في آخر 12 مباراة خارج ميدانه في منافسات الدوري الممتاز، فقد حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات. وفاز في أخر 5 مباريات له، بعد السقوط على ميدان رايو فاليكانو في أكتوبر عام 2021.

ولم يخسر ريال سوسيداد في آخر 7 مباريات على ميدانه في الدوري، حيث حقق الفوز في 5 مباريات. والتعادل في مباراتين، كما وحافظ على نظافة شباكه في المباريات ال7.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 60 نقطة، كما وآتى منافسه ريال سوسيداد في المركز السادس من الترتيب برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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