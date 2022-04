موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد، الخميس، في إطار منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز على أرض ملعب “أنويتا”.

وستنطلق الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر فستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً.

وستبث مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين برشلونة والمستضيف للمواجهة ريال سوسيداد، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

وقد فشل ريال سوسيداد بتحقيق الفوز على برشلونة في آخر 11 مباراة، في أسوأ سلسلة له في المباريات المتتالية من دون أي فوز ضد الفريق الكتالوني في المسابقة منذ عام 1960. حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات والتعادل في مباراتين.

I will always cheer for my team

I will always cheer for my team

I will always cheer for my team

We’ll go all out for the win

We’ll go all out for the win

We’ll go all out for the win

Wear our txuri urdin colours with pride! 😜#RealSociedadBarça | #AurreraReala pic.twitter.com/fYVadwUolX

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) April 19, 2022