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رياضة

مواجهات سهلة للمنتخبات العربية .. تفاصيل قرعة أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023

وطن – أزيل الستار عن نتائج تصفيات قرعة أمم أفريقيا 2023، الثلاثاء، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” والمقرر إقامتها في دولة ساحل العاج في نسختها ال34.

نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023

وأسفرت نتائج تصفيات قرعة أمم أفريقيا 2023، والمقسمة إلى 12 مجموعة، كما وتضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل فيها صاحب المركز الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الأفريقية.

كما وجاءت نتائج القرعة لتصفيات كأس أم أفريقيا 2023، على النحو التالي:

المجموعة (1): سيراليون، غينيا بيساو، نيجيريا، ساو تومي أو برنسيب.

المجموعة (2): الرأس الأخضر، توغو، بوركينا فاسو، إسواتيني.

مجموعة (3): كينيا، الكاميرون، بوروندي، ناميبيا.

المجموعة (4): غينيا، إثيوبيا، ملاوي، مصر.

المجموعة (5): أنغولا، مدغشقر، غانا، جمهورية أفريقيا الوسطى.

مجموعة (6): النيجير، تنزانيا، أوغندا، الجزائر.

المجموعة (7): غامبيا، مالي، كونغو، جنوب السودان.

المجموعة (8): زامبيا، جزر القمر، ليسوتو، ساحل العاج أو كوت ديفوار (البلد المستضيف).

مجموعة (9): السودان، موريتانيا، الغابون، الكونغو الديمقراطية.

المجموعة (10): ليبيا، تونس، غينيا الاستوائية، بوتسوانا.

المجموعة (11): المغرب، زمبابوي، جنوب أفريقيا، ليبيريا.

مجموعة (12): السنغال (حامل اللقب)، موزمبيق، رواندا، بنين.

موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن تقام أول جولتين في ال30 من شهر مايو/ أيار وال14 من شهر يونيو/ حزيران المقبلين، كما وستقام جولتين أخرى في 19 – 27 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، بينما سيتم اختتام التصفيات الأفريقية للبطولة في 20-28 من شهر مارس / آذار العام المقبل.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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