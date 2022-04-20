مواجهات سهلة للمنتخبات العربية .. تفاصيل قرعة أمم أفريقيا 2023

وطن – أزيل الستار عن نتائج تصفيات قرعة أمم أفريقيا 2023، الثلاثاء، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” والمقرر إقامتها في دولة ساحل العاج في نسختها ال34.

نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023

وأسفرت نتائج تصفيات قرعة أمم أفريقيا 2023، والمقسمة إلى 12 مجموعة، كما وتضم كل مجموعة 4 منتخبات يتأهل فيها صاحب المركز الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الأفريقية.

كما وجاءت نتائج القرعة لتصفيات كأس أم أفريقيا 2023، على النحو التالي:

المجموعة (1): سيراليون، غينيا بيساو، نيجيريا، ساو تومي أو برنسيب.

المجموعة (2): الرأس الأخضر، توغو، بوركينا فاسو، إسواتيني.

مجموعة (3): كينيا، الكاميرون، بوروندي، ناميبيا.

المجموعة (4): غينيا، إثيوبيا، ملاوي، مصر.

المجموعة (5): أنغولا، مدغشقر، غانا، جمهورية أفريقيا الوسطى.

مجموعة (6): النيجير، تنزانيا، أوغندا، الجزائر.

المجموعة (7): غامبيا، مالي، كونغو، جنوب السودان.

المجموعة (8): زامبيا، جزر القمر، ليسوتو، ساحل العاج أو كوت ديفوار (البلد المستضيف).

مجموعة (9): السودان، موريتانيا، الغابون، الكونغو الديمقراطية.

المجموعة (10): ليبيا، تونس، غينيا الاستوائية، بوتسوانا.

المجموعة (11): المغرب، زمبابوي، جنوب أفريقيا، ليبيريا.

مجموعة (12): السنغال (حامل اللقب)، موزمبيق، رواندا، بنين.

موعد مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن تقام أول جولتين في ال30 من شهر مايو/ أيار وال14 من شهر يونيو/ حزيران المقبلين، كما وستقام جولتين أخرى في 19 – 27 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، بينما سيتم اختتام التصفيات الأفريقية للبطولة في 20-28 من شهر مارس / آذار العام المقبل.

( المصدر: وطن + تويتر)

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