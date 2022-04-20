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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الزمالك على السكندري

وطن – حافظ حامل اللقب الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه النظيف على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في منافسات الجولة ال15 على ملعب ” استاد برج العرب”.

ثنائية الزمالك في شباك الاتحاد السكندري

وأحرز فريق الزمالك “القلعة البيضاء” الهدف الأول في شباك منافسه الاتحاد السكندري بالدقيقة ال13 عن طريق النجم المهاري أحمد سيد زيزو. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال83 لصالح الفريق البيضاوي من توقيع محمد عبد الغني.

كما وشهدت المباراة طرد نجم الاتحاد السكندري، سعيدو سيمبوري في الدقيقة ال44 بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق الزمالك على منافسه السكندري على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة واستحواذ بنسبة 65%، على عكس منافسه الذي عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط واستحواذ بنسبة 35%.

ويستعد الزمالك البيضاوي لمواجهة قوية قادمة في منافسات الدوري الممتاز أمام نظيره المصري البورسعيدي، في افتتاح منافسات الجولة ال16 على ملعب “استاد القاهرة”.

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 35 نقطة، كما ويليه غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثاني مع مبارياته المؤجلة برصيد 31 نقطة.

وآتى فريق بيراميدز في المركز الثالث من الترتيب برصيد 29 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق سموحة. برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس فريق فيوتشر برصيد 22 نقطة.

كما وجاء فريق فاركو في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويليه فريق المصري البورسعيدي في المركز السابع. برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع البنك الأهلي وغزل المحلة بنفس الرصيد من النقاط في المركزين الثامن والتاسع.

وجاء فريق طلائع الجيش في المركز العاشر، من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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