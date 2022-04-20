جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

وطن – حافظ حامل اللقب الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه النظيف على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في منافسات الجولة ال15 على ملعب ” استاد برج العرب”.

ثنائية الزمالك في شباك الاتحاد السكندري

وأحرز فريق الزمالك “القلعة البيضاء” الهدف الأول في شباك منافسه الاتحاد السكندري بالدقيقة ال13 عن طريق النجم المهاري أحمد سيد زيزو. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال83 لصالح الفريق البيضاوي من توقيع محمد عبد الغني.

ملخص مباراة الاتحاد السكندري 0-2 الزمالك | الجولة 15 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/vh17C4FypT — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 20, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجم الاتحاد السكندري، سعيدو سيمبوري في الدقيقة ال44 بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق الزمالك على منافسه السكندري على صعيد التسديدات والاستحواذ في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة واستحواذ بنسبة 65%، على عكس منافسه الذي عدد تسديداته إلى 6 تسديدات فقط واستحواذ بنسبة 35%.

ويستعد الزمالك البيضاوي لمواجهة قوية قادمة في منافسات الدوري الممتاز أمام نظيره المصري البورسعيدي، في افتتاح منافسات الجولة ال16 على ملعب “استاد القاهرة”.

ترتيب الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 35 نقطة، كما ويليه غريمه التقليدي الأهلي في المركز الثاني مع مبارياته المؤجلة برصيد 31 نقطة.

وآتى فريق بيراميدز في المركز الثالث من الترتيب برصيد 29 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق سموحة. برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس فريق فيوتشر برصيد 22 نقطة.

الزمالك في الصدارة برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المؤجل له 3 مباريات 🏹🔥 إليكم ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات اليوم 🇪🇬🔥 pic.twitter.com/ozreJJyb4k — الكابيتانو 14 (@thecapitano_14) April 19, 2022

كما وجاء فريق فاركو في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويليه فريق المصري البورسعيدي في المركز السابع. برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع البنك الأهلي وغزل المحلة بنفس الرصيد من النقاط في المركزين الثامن والتاسع.

وجاء فريق طلائع الجيش في المركز العاشر، من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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