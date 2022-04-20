توجيه رسمي لمساجد الكويت بالدعاء للفلسطينيين في صلاة التراويح

وطن – استمرارا لدعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، أصدرت وزارة الأوقاف لكويتية تعميما لأئمة المساجد بالدعاء للفلسطينيين في قنوت الوتر من صلاة التراويح.

ووفقا للتعميم الموجه لجميع المؤذنين وأئمة المساجد، فإنه صادر عن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد المهندس بدر العتيبي، موجهاً للأئمة والمؤذنين بشأن الدعاء في قنوت الوتر للمسلمين على أرض فلسطين المحتلة.

وقال “العتيبي” في توجيهه: “نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله، إنه لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني. لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة”.

من جانبهم، أشاد المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بموقف وزارة الأوقاف الكويتية، معبرين عن فرحتهم، وموجهين الشكر للوزارة على هذا الموقف النبيل.

وقال المغرد فيصل الخباز مثمنا موقف وزارة الأوقاف: “جزاهم الله خيرا وزارة الاوقاف الكويتية”.

جزاهم الله خيرا وزارة الاوقاف الكويتية #فلسطين pic.twitter.com/R7UMBnTq8Y — الحصيف أجمل الكلام (@faisalalkhabaz) April 19, 2022

أما الكاتب محمد عبدالله المطر فقد عبر عن شكره للوزارة بالقول: “بادرة موفقة من وزارة الأوقاف الكويتية، وتعكس مدى الاهتمام الشعبي مع قضية فلسطين والأقصى التي لا تبرح من ضمير أي كويتي”.

بادرة موفقة من وزارة الأوقاف الكويتية، وتعكس مدى الاهتمام الشعبي مع قضية #فلسطين و #الأقصى التي لا تبرح من ضمير أي كويتي @Kwt_awqaf https://t.co/UmwzLJKDbR — 🇰🇼د. محمد عبدالله المطر🇵🇸 (@Dr_Almtar) April 19, 2022

كما علقت نورة مشعل العتيبي على القرار قائلة: “إن هذا وطن هو وطن الأحرار، وإن هذا بفضل الله ثم قلوب أبنائها الشرفاء. الحمدلله على نعمة الكويت ولا عزاء للمُطبّعين المتخاذلين”.

تعميم من قطاع المساجد في وزارة الأوقاف الكويتية بالدعاء لـ #فلسطين و #المسجد_الأقصى في قنوت التراويح والقيام. إن هذا وطن هو وطن الأحرار، وإن هذا بفضل الله ثم قلوب أبنائها الشرفاء.

الحمدلله على نعمة #الكويت ولا عزاء للمُطبّعين المتخاذلين. وحقاً إن هذه القضية ترفع.#اقتحام_رمضان pic.twitter.com/j0avnICcrs — نوره مشعل العتيبي🇰🇼🇵🇸 (@NoraAlOtaibi) April 19, 2022

وتشهد القدس منذ أيام موجة من التصعيد واعتداءات الجيش والشرطة الإسرائيليين، على المقدسيين الذين يتصدّون لدعوات المستوطنين بذبح القرابين داخل المسجد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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