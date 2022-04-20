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الهدهد

توجيه رسمي لمساجد الكويت بالدعاء للفلسطينيين في صلاة التراويح

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الكويت فلسطين watanserb.com
تعميم بالدعاء لفلسطين في مساجد الكويت

وطن – استمرارا لدعمها ومناصرتها للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، أصدرت وزارة الأوقاف لكويتية تعميما لأئمة المساجد بالدعاء للفلسطينيين في قنوت الوتر من صلاة التراويح.

ووفقا للتعميم الموجه لجميع المؤذنين وأئمة المساجد، فإنه صادر عن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد المهندس بدر العتيبي، موجهاً للأئمة والمؤذنين بشأن الدعاء في قنوت الوتر للمسلمين على أرض فلسطين المحتلة.

وقال “العتيبي” في توجيهه: “نثمن لكم جهودكم في خدمة بيوت الله، إنه لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين والمسجد الأقصى من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني. لذا يرجى الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين في قنوت الوتر من صلاة التراويح والقيام في هذه الليالي المباركة”.

من جانبهم، أشاد المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” بموقف وزارة الأوقاف الكويتية، معبرين عن فرحتهم، وموجهين الشكر للوزارة على هذا الموقف النبيل.

وقال المغرد فيصل الخباز مثمنا موقف وزارة الأوقاف: “جزاهم الله خيرا وزارة الاوقاف الكويتية”.

أما الكاتب محمد عبدالله المطر فقد عبر عن شكره للوزارة بالقول: “بادرة موفقة من وزارة الأوقاف الكويتية، وتعكس مدى الاهتمام الشعبي مع قضية فلسطين والأقصى التي لا تبرح من ضمير أي كويتي”.

كما علقت نورة مشعل العتيبي على القرار قائلة: “إن هذا وطن هو وطن الأحرار، وإن هذا بفضل الله ثم قلوب أبنائها الشرفاء. الحمدلله على نعمة الكويت ولا عزاء للمُطبّعين المتخاذلين”.

وتشهد القدس منذ أيام موجة من التصعيد واعتداءات الجيش والشرطة الإسرائيليين، على المقدسيين الذين يتصدّون لدعوات المستوطنين بذبح القرابين داخل المسجد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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