تصريحات حكومية تركية تثير الهلع بين اللاجئين السوريين

وطن– أثارت تصريحات حكومية تركية حالة من الهلع والخوف لدى اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية.

خطأ في الترجمة

وتفيد هذه التصريحات بعزم الحكومة التركية إلغاء الإجازات خلال فترة الأعياد إلى مناطق الشمال السوري.

ولكن تبين وجود “خطأ” بترجمة التصريحات لدى الوكالة التركية الرسمية التي أعادت صياغة الخبر على موقعها العربي.

وأوردت وكالة “الأناضول” في خبرها الأول أن (تركيا ألغت زيارة العيد إلى سوريا). وذلك نقلا عن تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو.

هلع ومخاوف

وأدى الأمر لموجة مخاوف وهلع في صفوف اللاجئين، ولاسيما بالتزامن مع جملة تصريحات مناهضة للاجئين أطلقتها أحزاب المعارضة التركية.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قال خلال إجابته على أسئلة متكررة من الصحفيين. في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”. إن تركيا تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة العيد.

وأوضح صويلو، أن الخطة التركية الجديدة من الممكن أن تتمثل بتعهدات “مجهولة”. أو بوضع شروط قاسية على الراغبين بالزيارة في الأعياد المقبلة. مؤكدا أن الأمر مازال قيد الدراسة حتى اليوم والهدف منه تقليص أعداد الزائرين بشكل كبير.

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منع عودة اللاجئين السوريين

وطالب رئيس الحزب القومي التركي “دولات باهتشيلي”، أمس ( الثلاثاء) خلال اجتماع مجلس البرلمان التركي، بمنع عودة اللاجئين السوريين الذين يذهبون لقضاء إجازة العيد في سورية، إلى تركيا”.

وصرح قليجدار أوغلو في وقت سابق، (الثلاثاء) أن حزبه سيعمل على إرسال اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم، مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة.

وقال: “سنرسي السلام مع ذاك البلد (سوريا) وسنرسلهم إلى بلادهم”.

الأمور طبيعية في المعبر

تأتي هذه التصريحات في وقت يتأهب فيه آلاف اللاجئين السوريين لزيارة أقاربهم وذويهم في مناطق الشمال السوري المحررة خلال عطلة عيد الفطر على عادتهم كل عام.

وفي هذا السياق نفى مدير معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا شمال حلب، وجود أي قرار من الجانب التركي بإلغاء إجازة العيد أو وقف دخول السوريين إلى بلادهم.

وقال العقيد قاسم القاسم في تصريح لـ “نداء بوست” إن الأمور في المعبر طبيعية وحركة العبور من وإلى تركيا لم تتوقف.

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“باب السلامة”

وأكد القاسم أن إجازات العيد الخاصة بمعبر “باب السلامة” مقررة من قبل ولاية كلس وليس من وزارة الداخلية. مضيفاً: “لم نتلق بلاغاً بإلغاء الزيارة أو وقفها”.

وكان معبر باب السلامة قد أعلن عن إحصائية اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبلادهم خلال أول يومين.

وقال المعبر إنه في اليوم الأول دخل 31 زائر، و325 في اليوم الثاني ليصبح عدد إجمالي عدد الزائرين خلال يومين 356 شخصاً.

ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و741 ألف و251 لاجئ سوري، بموجب الحماية المؤقتة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية لعام 2022.

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