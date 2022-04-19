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نور الغندور “بعباءة على الجلد” .. فيديو جريء لنجمة “من شارع الهرم إلى”!

تقدم الفنانة المصرية المقيمة في الكويت شخصية (كريمة) في المسلسل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نور الغندور watanserb.com
نور الغندور

وطن – نشرت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، مقطع فيديو مثير للجدل، للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور.

وبحسب ما نُشر، ذكرت تلك الحسابات أنّ الفنانة نور الغندور، ظهرت ترتدي عباءة، دون أن يكون تحتها أيّ قطعة داخلية. وفق تلك الحسابات في انستقرام وسناب.

نور الغندور

وتشارك نور في مسلسل “من شارع الهرم إلى” الذي يعرض ضمن المسلسلات الرمضانية هذا الموسم.

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وتقدم “الغندور” شخصية (كريمة) وهي فتاة مصرية تأتي زائرةً إلى منزل عائلة (عبلة) هدى حسين وتحمل في داخلها شخصية مجنونة.

فقد تعبت (كريمة) في حياتها، وكانت تتمنى أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي وجدت نفسها مضطرةً لعيشها.

كما تحمل الشخصية التي تقدمها حسّاً فكاهياً عالياً. وتمثل مفتاحاً رئيسياً في المسلسل إذ تحرك العديد من الأحداث في الخفاء.

وأثار مسلسل “من شارع الهرم إلى” جدلاً في الأوساط الكويتية، بسبب مشاهده الجريئة، والتي تمثل دعوة إلى الانحطاط والتعري. بحسب تعبير المتابعين

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مسلسل من شارع الهرم إلى .. عمل كويتي يثير غضب المصريين ومطالبات بوقفه فوراً ومقاطعة MBC (فيديو) وطن - أثار المسلسل الخليجي "من شارع الهرم إلى" ، الذي نشرت منصة VIP ، البرومو الخاص به تمهيداً لطرحه في رمضان المقبل، غضباً واسعاً في مصر. راقصة مصرية ويبدأ برومو بعائلة تعيش حياة طبيعية، حتى تدخل بينهم راقصة مصرية تجسد شخصيتها نور الغندور. وتحاول تخريب علاقتهم وإدخال الشك في قلوبهم. وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في سياق درامي والراقصة ، وتحاول إغواء أحد الرجال. https://youtu.be/bEnplCR2R_g وطالب ناشطون سعوديون بوقف المسلسل، ودشنوا هاشتاج "وقف مسلسل من شارع الهرم إلى"، والذي تصدر التريند في ساعات. أوقفوا المسلسل ومما جاء في التعليقات: "الست المصرية مش رقاصة ولا عاهرة.. الست المصرية تاريخها أكبر وأهم." وتساءل آخر: " سؤال رفيع .. هو أنا لو عملت مسلسل اسمه من ( حوالى ولا الفروانية الى ) وقصته تدور حول واحدة كو-يتية بتمشى شمال .. إخواتنا فى الكو-يت هيبقوا مبسوطين وعادى بالنسبة لهم ". ودعت ناشطة إلى مقاطعة قنوات "إم بي سي" وكتبت: "دعوة للشعب المصري مقاطعه لقنوات mbc طالما مصممين انهم يعرضو المسلسل الكويتي المسيء لسيدات مصر". وتابعت: " عايزه اقول لصناع العمل مخرج ومنتج وممثلين وصاحب القناه الي هاتعرض ابوكم كلكم المصرين انضف منكم ياشوية غنم". وسخر آخر قائلاً: " هل تعلم انه ٣٧ دوله شاركت في تحرير الكويت فقط مصريين. لحد الان يذلونا انهم ساعدونا ونسوا انه ٥٣ شهيد كويتي في حرب اكتوبر . و اول جيش عربي وصل الجبهة لي استرجاع سيناء عمرنا ما تكلمنا". وعقب آخر: "المصريات امهاتنا وخواتنا ومستحيل نرضى بالإساءة لهم. والله مابتابع مسلسلات ولا اعرف شنو موضوعهم لكن لن نسكت عن الأساءة لأهلنا بمصر ". حول مسلسل " من شارع الهرم إلى" و مسلسل "من شارع الهرم إلى" من بطولة هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني. وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح. وتدور الأحداث بين أروقة البيوت والمستشفيات، حيث الأضواء فيه مسلطة على عائلة "عبلة" التي تعمل جميعها في الطب. فيما يعيشون جميعاً تحت سقف واحد، تحكمه الطبيبة عبلة بقوانينها، التي لا يمكن لأحد تجاوزها. وفي ليلة زفاف أحد الأبناء الستة، تصل إلى المنزل راقصة من مصر، كان يفترض أن تقدم وصلة فنية ثم تغادر. ولكنها قررت البقاء من أجل تنفيذ أجندتها الخاصة التي ستظهر تباعاً في سياق الحلقات. watanserb.com
تلعب نور الغندور دور راقصة مصرية في المسلسل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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