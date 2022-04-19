نور الغندور “بعباءة على الجلد” .. فيديو جريء لنجمة “من شارع الهرم إلى”!

وطن – نشرت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، مقطع فيديو مثير للجدل، للفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور.

وبحسب ما نُشر، ذكرت تلك الحسابات أنّ الفنانة نور الغندور، ظهرت ترتدي عباءة، دون أن يكون تحتها أيّ قطعة داخلية. وفق تلك الحسابات في انستقرام وسناب.

وتشارك نور في مسلسل “من شارع الهرم إلى” الذي يعرض ضمن المسلسلات الرمضانية هذا الموسم.

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وتقدم “الغندور” شخصية (كريمة) وهي فتاة مصرية تأتي زائرةً إلى منزل عائلة (عبلة) هدى حسين وتحمل في داخلها شخصية مجنونة.

فقد تعبت (كريمة) في حياتها، وكانت تتمنى أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي وجدت نفسها مضطرةً لعيشها.

كما تحمل الشخصية التي تقدمها حسّاً فكاهياً عالياً. وتمثل مفتاحاً رئيسياً في المسلسل إذ تحرك العديد من الأحداث في الخفاء.

وأثار مسلسل “من شارع الهرم إلى” جدلاً في الأوساط الكويتية، بسبب مشاهده الجريئة، والتي تمثل دعوة إلى الانحطاط والتعري. بحسب تعبير المتابعين

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